andrijk777 які умови? де можна подивитись ПОГОДЖЕНИЙ ДОКУМЕНТ або хочаб якусь офіційну заяву лаврова чи путіна, який встановлював поступки на які були готові сторони. "вы все врете" це не аргумент.
імітація переговорів завершилась відразу, як тільки кацапи вивели війська з під києва. але іпсоха виявилась настільки вдалою, що і зараз використовуюється, щоб розказувати як росіяни хотіли миру. чи типу зараз вони його хочуть, а україна відмовляється
зараз ситуація точно така ж - росіяни, не готові на жодні реальні поступки чи навіть на заморозку лінії фронту, імітують переговори і розказують як вони хочуть миру, але зеленський хоче воювати.
чомусь російська брехня називати чорне білим дуже добре працює, саме завдяки пропагандонам. все по заветам геббельса
trololo написав:andrijk777 які умови? де можна подивитись ПОГОДЖЕНИЙ ДОКУМЕНТ або хочаб якусь офіційну заяву лаврова чи путіна, який встановлював поступки на які були готові сторони. "вы все врете" це не аргумент.
Ти якийсь неадекватний. Які умови? Який ПОГОДЖЕНИЙ ДОКУМЕНТ? Яку офіційну заяву лаврова чи путіна? Ти про що? Перечитай мій пост ще раз. У мене десь є якісь умови чи ПОГОДЖЕНИЙ ДОКУМЕНТ чи заяви якісь???
Стамбульські домовленості постійно покращувались для України(по причині покращення ситуації на фронті). Якщо перший варіант їх був жахливим для України то останній варіант(середина квітня) був більш-менш нормальним. Українська сторона і далі хотіла покращення
хоч якесь підтвердження цій брехні існує? ну типу список первісних умов і те як вони змінювались? чи пропонується вірити на слово?
були розмови на низькому рівні делегацій, ЖОДНИХ домовленостей досягнуто не було. тому вони і не могли ніяк змінюватись. могли змінюватись вимоги, але це і називається "переговори". переговори були, точніше імітація. результатів не було. як тільки росіяни виконали свої задачі, тут же і втратити цікавість до їх імітації.
зараз імітують переговори для трампа, а не для нас
jump написав:Фон дер Ляєн виступила з екстреною заявою щодо російської атаки на Київ: готують нові санкції https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/28/7528219/ гидомирні лицеміри черговий спектакль-місяць на роздуми щодо "санкцій", місяць на збори стурбованих, вето орбана і знову по колу...
якось воно підозріло синхронно йде вже 4-й рік: а) спочатку наші шось вимагають від союзників б) союзники довго і мучітєльно мнуться в) в рф стається припадок тупості і вони відмочують чергову криваву чухню г) союзники "ах ви ж гади, щас ми вам (див п1)" Схоже на повільне варіння жаби, тільки хто жаба: Україна, рф чи загниваюча Європа
барабашов написав:trololo У тебя в Херсоне кто то от лаптедрона погиб или ранен именно дроном что ты так перевозбудился сегодня?
Барахтан, він правий. Кілька джерел в Херсоні («стопудобих») кажуть про саме таку , назвемо «нелогічну» (хоча пояснення їй є) тактику кацапів у Херсоні: вони вибивають абсолютно всі автомобілі, що рухаються чи стоять, які бачать з фпв. Вони бʼють абсолютно всіх людей.
Пояснення на маю думку (і так само кажуть хто в темі) таке:,створити стан страху, щоб цивільні не рухались по місту, щоб рухались лише військові (вони не можуть не рухатись, логістика все одно треба) . І тоді військові не зможуть бути навіть в цивільному змішані і не ідентифіковані. В більшій мірі це про район ближче до річки. Але чи не щодня дрони залітають навіть на виїзд з Херсону до Мико , на північ
ЛАД написав:............ 1. В Херсоне нет "військових цілей поряд"? 2. В Херсоне "ответку зловить" нельзя? Почему? 2. "анти дронщики" это, насколько понимаю, практически те же самые дронщики. Российские дронщики не заняты "на більш гарячих ділянках"?
1. нема, інакше вони б били туди а не по пенсіонерам. я не казав що кацап маючи вибір убити військового чи пенса вибере пенса. просто якщо нема (не бачить) військового, тоді уб'є рандомну людину, а якщо не бачить людину, влупить в рандомний будинок
2. шанси зловити відповідь набагато менше, ніж запускаючи дрони ніж десь з під покровська. тому що ніхто не тримає в херсоні велику кількість людей та засобів, здатних знайти ворожих дронщиків. зрідка авіаударами намагаються дать у відповідь, але знайти ворожі екіпажі не так просто, для цього треба найкращі спеціалісти та найкраще обладнання, яке більш потрібне там, де росіяни наступають.
3. зайняті. на херсонщині у них навчання та практика (я не казав що там збирають найкращих підо-дронщиків щоб полювать виключно за пенсіонерами). на живих людях, яких вони між іншим називають своїми. і ще треба арта, для подавлення. а її не тримають в полі зору, бо розвалять
Неубедительно. 1. Это как нема військових цілей поряд"? В Херсоне нет наших войск? Тогда почему там до сих пор нет росс. оккупантов? 2.,3. Если там ученики, то можно держать в Херсоне наших учеников. Пусть тренируются на росс. дронщиках - квалификация у обеих сторон одинаковая (отсутствие квалификации), справятся. кількість людей та засобів у россиян тоже наверняка значительно больше под Покровском.
Зараз до вас звернеться з побажанням передивитися стамбульскі домовленності