Hotab написав:......... Кілька джерел в Херсоні («стопудобих») кажуть про саме таку , назвемо «нелогічну» (хоча пояснення їй є) тактику кацапів у Херсоні: вони вибивають абсолютно всі автомобілі, що рухаються чи стоять, які бачать з фпв. Вони бʼють абсолютно всіх людей.
Пояснення на маю думку (і так само кажуть хто в темі) таке:,створити стан страху, щоб цивільні не рухались по місту, щоб рухались лише військові (вони не можуть не рухатись, логістика все одно треба) . І тоді військові не зможуть бути навіть в цивільному змішані і не ідентифіковані. В більшій мірі це про район ближче до річки. Але чи не щодня дрони залітають навіть на виїзд з Херсону до Мико , на північ
Если настолько жёстко, почему гражданские не выезжают из Херсона? Почему такого нет в Сумах, Купянске, других городах вблизи от линии фронта?
ЛАД написав:Неубедительно. 1. Это как нема військових цілей поряд"? В Херсоне нет наших войск? Тогда почему там до сих пор нет росс. оккупантов? 2.,3. Если там ученики, то можно держать в Херсоне наших учеников. Пусть тренируются на росс. дронщиках - квалификация у обеих сторон одинаковая (отсутствие квалификации), справятся. кількість людей та засобів у россиян тоже наверняка значительно больше под Покровском.
дуже важно переконати цінителя русской души, що кацап робить злочини, а потім сміється в лице і каже "не було, докажи, так вам і нада". не хочеться вам вірити, що вас так само могли би забаранити в харкові, понімаю.
1. ну бо так, весь херсон як на долоні. наші сидять по хатам і моніторять невеликими силами і дронами ДРГ чи можливе накопичення для форсування. слава Богу перестали гробити людей в Кринках. нема сенсу тримати в херсоні багато важкої техніки під ворожими ударами. знайти 3,14*** розрахунок в бліндажі дуже важко. якщо їх там умовно 50 розкидано то і малоефективно.
2. а логіка яка? зелені учні під ударами будуть вчитись пілотувати виконуючи найскладніші задачі по пошуку та ураженню ворожих пілотів в безкрайніх полях олешок? небагато толку буде. да і пенсіонерів із іншої сторони вже нема. рядочок спустошених сіл. а у росіян ціле місто. чи ви про те, що нашим треба тренуватись на пенсоінерах енергодару?
ЛАД написав:Если настолько жёстко, почему гражданские не выезжают из Херсона?
виїзжають звичайно, але всі ніколи не виїдуть. є ждуни, є ті кому нема сил і засобів кидати свою хату, і я їх не засуджую. їм простіше сховатись в хату при звуках дрону. навіть в покровську ще живуть люди
а ще кацапи палять машини на вїзд і на виїзд, бо дістають до траси. якщо вам цікаво можете погугулити, пару днів назад було красномовне відео із десятками палаючих цивільних авто.
Почему такого нет в Сумах, Купянске, других городах вблизи от линии фронта?
я вже пояснив, що саме вам не зрозуміло із моїх аргументів?