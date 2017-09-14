RSS
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 14:43

  Hotab написав:.........
Кілька джерел в Херсоні («стопудобих») кажуть про саме таку , назвемо «нелогічну» (хоча пояснення їй є) тактику кацапів у Херсоні: вони вибивають абсолютно всі автомобілі, що рухаються чи стоять, які бачать з фпв. Вони бʼють абсолютно всіх людей.

Пояснення на маю думку (і так само кажуть хто в темі) таке:,створити стан страху, щоб цивільні не рухались по місту, щоб рухались лише військові (вони не можуть не рухатись, логістика все одно треба) . І тоді військові не зможуть бути навіть в цивільному змішані і не ідентифіковані.
В більшій мірі це про район ближче до річки. Але чи не щодня дрони залітають навіть на виїзд з Херсону до Мико , на північ

Если настолько жёстко, почему гражданские не выезжают из Херсона?
Почему такого нет в Сумах, Купянске, других городах вблизи от линии фронта?
6
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 14:46

Крім заводу Артема кацап потрапив у завод Байрактар :shock:
Було зафіксовано два влучання, в результаті чого виробничі потужності зазнали серйозних пошкоджень. Але конкретний масштаб ураження наразі невідомий.
https://mezha.media/oboronka/zavod-bayr ... ga-304401/

тим часом на західних теренах 8)
Дозвіл на виїзд за кордон 18-22: на пунктах пропуску зібралися черги з молодих чоловіків (відео)
https://focus.ua/uk/ukraine/721492-dozv ... ikiv-video
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 14:52

  ЛАД написав:Неубедительно.
1. Это как нема військових цілей поряд"?
В Херсоне нет наших войск? Тогда почему там до сих пор нет росс. оккупантов?
2.,3. Если там ученики, то можно держать в Херсоне наших учеников. Пусть тренируются на росс. дронщиках - квалификация у обеих сторон одинаковая (отсутствие квалификации), справятся.
кількість людей та засобів у россиян тоже наверняка значительно больше под Покровском.


дуже важно переконати цінителя русской души, що кацап робить злочини, а потім сміється в лице і каже "не було, докажи, так вам і нада". не хочеться вам вірити, що вас так само могли би забаранити в харкові, понімаю.

1. ну бо так, весь херсон як на долоні. наші сидять по хатам і моніторять невеликими силами і дронами ДРГ чи можливе накопичення для форсування. слава Богу перестали гробити людей в Кринках. нема сенсу тримати в херсоні багато важкої техніки під ворожими ударами. знайти 3,14*** розрахунок в бліндажі дуже важко. якщо їх там умовно 50 розкидано то і малоефективно.

2. а логіка яка? зелені учні під ударами будуть вчитись пілотувати виконуючи найскладніші задачі по пошуку та ураженню ворожих пілотів в безкрайніх полях олешок? небагато толку буде. да і пенсіонерів із іншої сторони вже нема. рядочок спустошених сіл. а у росіян ціле місто. чи ви про те, що нашим треба тренуватись на пенсоінерах енергодару?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 14:59

  ЛАД написав:Если настолько жёстко, почему гражданские не выезжают из Херсона?


виїзжають звичайно, але всі ніколи не виїдуть. є ждуни, є ті кому нема сил і засобів кидати свою хату, і я їх не засуджую. їм простіше сховатись в хату при звуках дрону. навіть в покровську ще живуть люди

а ще кацапи палять машини на вїзд і на виїзд, бо дістають до траси. якщо вам цікаво можете погугулити, пару днів назад було красномовне відео із десятками палаючих цивільних авто.

Почему такого нет в Сумах, Купянске, других городах вблизи от линии фронта?


я вже пояснив, що саме вам не зрозуміло із моїх аргументів?
