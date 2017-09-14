RSS
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:39

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
Кілька джерел в Херсоні («стопудобих») кажуть про саме таку , назвемо «нелогічну» (хоча пояснення їй є) тактику кацапів у Херсоні: вони вибивають абсолютно всі автомобілі, що рухаються чи стоять, які бачать з фпв. Вони бʼють абсолютно всіх людей.

Пояснення на маю думку (і так само кажуть хто в темі) таке:,створити стан страху, щоб цивільні не рухались по місту, щоб рухались лише військові (вони не можуть не рухатись, логістика все одно треба) . І тоді військові не зможуть бути навіть в цивільному змішані і не ідентифіковані.
В більшій мірі це про район ближче до річки. Але чи не щодня дрони залітають навіть на виїзд з Херсону до Мико , на північ

Если настолько жёстко, почему гражданские не выезжают из Херсона?
Почему такого нет в Сумах, Купянске, других городах вблизи от линии фронта?

1. Прибережні і виїхали. Чим полегшили сильно роботу по вибиванню військових, які нікуди від річки не підуть.

Это очень похоже на нарушение 97й Нормы ЖК...
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:39

  Letusrock написав:
  jump написав:Фон дер Ляєн виступила з екстреною заявою щодо російської атаки на Київ: готують нові санкції :oops:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/28/7528219/
гидомирні лицеміри :x
черговий спектакль-місяць на роздуми щодо "санкцій", місяць на збори стурбованих, вето орбана і знову по колу...

якось воно підозріло синхронно йде вже 4-й рік:
а) спочатку наші шось вимагають від союзників
б) союзники довго і мучітєльно мнуться
в) в рф стається припадок тупості і вони відмочують чергову криваву чухню
г) союзники "ах ви ж гади, щас ми вам (див п1)"
Схоже на повільне варіння жаби, тільки хто жаба: Україна, рф чи загниваюча Європа

не одна
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:41

  flyman написав:тільки у 2СВ чомусь виніс СРСР заводи за Урал

Виніс через загрозу окупації а не бомбардування.
Это очень похоже на нарушение 97й Нормы ЖК...

Затвердженої бундестагом?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:46

  andrijk777 написав:Існує текст цих домовленостей. В тексті там є примітки що бажає Україна а що бажає РФ. Це треба читати.


ну то покажіть, я теж хочу почитати, на що ми там погодились (і хто погодився, арестович?) і в який момент припинились переговори, яка ж умова стала вдруг комусь неприйнятною.

а ще мені цікаво, чи вважаєте ви відступ з під києва "жестом доброї волі" і кроком росіян назустріч в переговорах? чи це була військова операція для збереження виснаженого угрупування від розгрому?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:49

  andrijk777 написав:Домовленостей не було досягнуто - це очевидний факт. Навіщо це повторювати в 3 раз?


ви ж наче казали, що були домовленості і росіяни хотіли миру, але боріс джонсон наказав воювать?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:53

Xуйло їде в Китай за продовженням дозволу на війну до 2027
Яке рішення прийме тов. Сі?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:57

Атака також влучила Представництво ЄС

  jump написав:Фон дер Ляєн виступила з екстреною заявою щодо російської атаки на Київ: готують нові санкції :oops:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/28/7528219/
гидомирні лицеміри :x

черговий спектакль-місяць на роздуми щодо "санкцій", місяць на збори стурбованих, вето орбана і знову по колу...


ФБ: Європейський Союз в Україні

Ніч жаху в Києві. Сирени вили 12 годин поспіль. Атака також влучила в нашу будівлю, Представництво ЄС!!!
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:57

  trololo написав:
  andrijk777 написав:Домовленостей не було досягнуто - це очевидний факт. Навіщо це повторювати в 3 раз?


ви ж наче казали, що були домовленості і росіяни хотіли миру, але боріс джонсон наказав воювать?

Фантазер, ти мене називала. :D :D
  Hotab написав:_hunter
Это очень похоже на нарушение 97й Нормы ЖК...

Затвердженої бундестагом?

ага, еще в 49м
