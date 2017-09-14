Hotab написав:......... Кілька джерел в Херсоні («стопудобих») кажуть про саме таку , назвемо «нелогічну» (хоча пояснення їй є) тактику кацапів у Херсоні: вони вибивають абсолютно всі автомобілі, що рухаються чи стоять, які бачать з фпв. Вони бʼють абсолютно всіх людей.
Пояснення на маю думку (і так само кажуть хто в темі) таке:,створити стан страху, щоб цивільні не рухались по місту, щоб рухались лише військові (вони не можуть не рухатись, логістика все одно треба) . І тоді військові не зможуть бути навіть в цивільному змішані і не ідентифіковані. В більшій мірі це про район ближче до річки. Але чи не щодня дрони залітають навіть на виїзд з Херсону до Мико , на північ
Если настолько жёстко, почему гражданские не выезжают из Херсона? Почему такого нет в Сумах, Купянске, других городах вблизи от линии фронта?
1. Прибережні і виїхали. Чим полегшили сильно роботу по вибиванню військових, які нікуди від річки не підуть.
jump написав:Фон дер Ляєн виступила з екстреною заявою щодо російської атаки на Київ: готують нові санкції https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/28/7528219/ гидомирні лицеміри черговий спектакль-місяць на роздуми щодо "санкцій", місяць на збори стурбованих, вето орбана і знову по колу...
якось воно підозріло синхронно йде вже 4-й рік: а) спочатку наші шось вимагають від союзників б) союзники довго і мучітєльно мнуться в) в рф стається припадок тупості і вони відмочують чергову криваву чухню г) союзники "ах ви ж гади, щас ми вам (див п1)" Схоже на повільне варіння жаби, тільки хто жаба: Україна, рф чи загниваюча Європа