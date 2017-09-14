|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:45
pesikot
на твоїй гібридно рашистській совісті ці вбивства
вам разом з путіним вигідно щоб війна затягувалася якнайдовше
fox767676
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:45
detroytred
Я думаю причина банальна - путіну просто не вистачало військ. В той час Україна швидко нарощувала кількість військ, проводила швидку мобілізацію і підготовку. А в РФ мобілізації не було, перспектив швидко набрати людей не було. Відповідно він закрив цей напрямок щоб зменшити фронт.
Але потрібно мати цифри, статистику. Я цього не маю, відповідно це просто "я так думаю".
andrijk777
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:47
fler написав:
Є гарні новини:
1) нам дали гарну зброю.
2) ворог збив лише 25% того, що запустили сьогодні вночі. Причина - нема чим збивати.
ви переклали гугл-транслейтом зет-воєнкорів чи шо ?
йдіть краще дякуйте своїм кулуарникам що ваш хлопчик тепер легально може виїхати
fox767676
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:50
pesikot написав:
Бо це ж Зеленському "потрібна" війна ... а "Путін хоче миру"(с) ...
На цьому форумі немає жодної людини(окрім тебе) яка вважає що путін хоче миру. Але ти постійно це тилдичиш як папуга. Йди полікуйся напевно.
andrijk777
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:53
andrijk777 написав:detroytred
Я думаю причина банальна - путіну просто не вистачало військ. В той час Україна швидко нарощувала кількість військ, проводила швидку мобілізацію і підготовку. А в РФ мобілізації не було, перспектив швидко набрати людей не було. Відповідно він закрив цей напрямок щоб зменшити фронт.
Але потрібно мати цифри, статистику. Я цього не маю, відповідно це просто "я так думаю".
первинний план путіна не спрацював
він бів не чисто військовий, а гібридний, - всю зиму олігархи через зомбоящик намгалися дестабілізувати суспільство - "вугля не вистачить" і т.і, навіть якийсь майдан оголушували на 2021-12-1
під кінець 2022 треба було фіксувати успіх, а не гратися в ризикову гру з долею
fox767676
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:55
andrijk777 написав:detroytred
Я думаю причина банальна - путіну просто не вистачало військ. В той час Україна швидко нарощувала кількість військ, проводила швидку мобілізацію і підготовку. А в РФ мобілізації не було, перспектив швидко набрати людей не було. Відповідно він закрив цей напрямок щоб зменшити фронт.
Але потрібно мати цифри, статистику. Я цього не маю, відповідно це просто "я так думаю".
Так Сліп на це і вказав.
Що рфяни прийняли рішення палити війска-ресурси на інших напрямках.
Під тими ж Кринками практично спалили всю фактично свою найкращу дивизію вдв і не тільки... І це тільки одне з місць.
З таким же успіхом палили б під Києвом.
І так само, як і всюди, під Києвом пристосувались би..., а не а-ля оті спалені колони початку війни.
Зарились-окопались, налаштували б активну оборону, логістику яку б не яку, набули б з часом досвід, несли б втрати і ... стояли б.
detroytred
