Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 17:45

pesikot

на твоїй гібридно рашистській совісті ці вбивства
вам разом з путіним вигідно щоб війна затягувалася якнайдовше
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 17:45

detroytred
Я думаю причина банальна - путіну просто не вистачало військ. В той час Україна швидко нарощувала кількість військ, проводила швидку мобілізацію і підготовку. А в РФ мобілізації не було, перспектив швидко набрати людей не було. Відповідно він закрив цей напрямок щоб зменшити фронт.

Але потрібно мати цифри, статистику. Я цього не маю, відповідно це просто "я так думаю".
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 17:47

  fler написав:Є гарні новини:
1) нам дали гарну зброю.
2) ворог збив лише 25% того, що запустили сьогодні вночі. Причина - нема чим збивати.

ви переклали гугл-транслейтом зет-воєнкорів чи шо ?
йдіть краще дякуйте своїм кулуарникам що ваш хлопчик тепер легально може виїхати
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 17:50

  pesikot написав:Бо це ж Зеленському "потрібна" війна ... а "Путін хоче миру"(с) ...

На цьому форумі немає жодної людини(окрім тебе) яка вважає що путін хоче миру. Але ти постійно це тилдичиш як папуга. Йди полікуйся напевно.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 17:53

  andrijk777 написав:detroytred
Я думаю причина банальна - путіну просто не вистачало військ. В той час Україна швидко нарощувала кількість військ, проводила швидку мобілізацію і підготовку. А в РФ мобілізації не було, перспектив швидко набрати людей не було. Відповідно він закрив цей напрямок щоб зменшити фронт.

Але потрібно мати цифри, статистику. Я цього не маю, відповідно це просто "я так думаю".


первинний план путіна не спрацював
він бів не чисто військовий, а гібридний, - всю зиму олігархи через зомбоящик намгалися дестабілізувати суспільство - "вугля не вистачить" і т.і, навіть якийсь майдан оголушували на 2021-12-1
під кінець 2022 треба було фіксувати успіх, а не гратися в ризикову гру з долею
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 17:55

  andrijk777 написав:detroytred
Я думаю причина банальна - путіну просто не вистачало військ. В той час Україна швидко нарощувала кількість військ, проводила швидку мобілізацію і підготовку. А в РФ мобілізації не було, перспектив швидко набрати людей не було. Відповідно він закрив цей напрямок щоб зменшити фронт.

Але потрібно мати цифри, статистику. Я цього не маю, відповідно це просто "я так думаю".


Так Сліп на це і вказав.
Що рфяни прийняли рішення палити війска-ресурси на інших напрямках.
Під тими ж Кринками практично спалили всю фактично свою найкращу дивизію вдв і не тільки... І це тільки одне з місць.

З таким же успіхом палили б під Києвом.
І так само, як і всюди, під Києвом пристосувались би..., а не а-ля оті спалені колони початку війни.
Зарились-окопались, налаштували б активну оборону, логістику яку б не яку, набули б з часом досвід, несли б втрати і ... стояли б.
