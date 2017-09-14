pesikot
на твоїй гібридно рашистській совісті ці вбивства
вам разом з путіним вигідно щоб війна затягувалася якнайдовше
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:45
pesikot
detroytred
Я думаю причина банальна - путіну просто не вистачало військ. В той час Україна швидко нарощувала кількість військ, проводила швидку мобілізацію і підготовку. А в РФ мобілізації не було, перспектив швидко набрати людей не було. Відповідно він закрив цей напрямок щоб зменшити фронт.
Але потрібно мати цифри, статистику. Я цього не маю, відповідно це просто "я так думаю".
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:47
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:50
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:53
первинний план путіна не спрацював
він бів не чисто військовий, а гібридний, - всю зиму олігархи через зомбоящик намгалися дестабілізувати суспільство - "вугля не вистачить" і т.і, навіть якийсь майдан оголушували на 2021-12-1
під кінець 2022 треба було фіксувати успіх, а не гратися в ризикову гру з долею
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:55
Так Сліп на це і вказав.
Що рфяни прийняли рішення палити війска-ресурси на інших напрямках.
Під тими ж Кринками практично спалили всю фактично свою найкращу дивизію вдв і не тільки... І це тільки одне з місць.
З таким же успіхом палили б під Києвом.
І так само, як і всюди, під Києвом пристосувались би..., а не а-ля оті спалені колони початку війни.
Зарились-окопались, налаштували б активну оборону, логістику яку б не яку, набули б з часом досвід, несли б втрати і ... стояли б.
І ще б спробуй їх звідти виковиряти-відігнати... при налагодженій обороні.
Як вказав Сліп, були б вони дегенератами, то ми б давно їх перемогли.
Додано: Чет 28 сер, 2025 18:01
відсутність резервів прямо в той момент не дала б такої можливості як на мене. ті війська що стояли голодні в бучі вже починали втрачати керованість. але це все фантазії.
план не передбачав стояння, тому і не було можливості його забезпечити навіть в теорії (на мою думку).
просто часу не вистачило би навіть на перекидання якихось військ типу з херсону-донецьку на київ. ну або білорусів гнати на підтримку, можливо такий сценарій теж опрацьовувався. дуже сильно розпорошені війська були по всій україні
так само могли тримати і далі плацдарм на херсоні, вони не так багато там втрачали и добре воювали. просто ризик втратити все і одразу був великий, тому і вийшли. так само і під києвом
а імітація перегооворів в стамбулі була для Заходу, щоб типу показувати свою адекватність. зараз ситуація дуже схожа.
але сувора реальність що кацапам на даний момент заморозка не вигідна, а зупинка з гарантіями не вигідна тим більше
Додано: Чет 28 сер, 2025 18:06
ЄС викликала посланника Росії через атаку на будівлю делегації в Києві
"Справді, я підтверджую, що ми викличемо російського тимчасового повіреного у справах. Ця зустріч відбудеться ще сьогодні", – заявила Гіппер.
Вона наголосила, що "жодна дипломатична місія ніколи не повинна ставати ціллю ударів".
певно пошкодили танцпол "блакитного місяця"
Додано: Чет 28 сер, 2025 18:09
А Васька слушаєт да єст.
Додано: Чет 28 сер, 2025 18:09
Сліп в інтерв'ю сказав, що плани роблять на будь-які випадки.
(Окрім падіння метеорита тощо).
А стосовно невзяття столиці одразу в лоб, хоч якійсь план на цей випадок апріорі повинен був бути.
Якщо гєрасімов не дегенерат.
А Залужний визнав його... (майже оди проголосив).
Звісно це все лише суб'єктивні точки зору)))
Але я навів оті аргументи для показу, що право на життя вони мають.
Моя версія: це ж класична вілка в шахах.
Загроза королю-столиці, щоб виграти сухопутний коридор до Криму.
На захист столиці стягували з від усюди..
Конспірологію, яка напрошується, писати не буду.
Але ну прям очевидна ж(((((((
Питання лише чому саме отак ... херячитися й далі!!! стали.
А так ну всі пазли (а їх купа) сходяться.
