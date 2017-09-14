Додано: Чет 28 сер, 2025 18:01

detroytred написав: За "місяці" вони б можливо пристосувалися, налагодили логістику.

За "місяці" вони б можливо пристосувалися, налагодили логістику.

відсутність резервів прямо в той момент не дала б такої можливості як на мене. ті війська що стояли голодні в бучі вже починали втрачати керованість. але це все фантазії.план не передбачав стояння, тому і не було можливості його забезпечити навіть в теорії (на мою думку).просто часу не вистачило би навіть на перекидання якихось військ типу з херсону-донецьку на київ. ну або білорусів гнати на підтримку, можливо такий сценарій теж опрацьовувався. дуже сильно розпорошені війська були по всій українітак само могли тримати і далі плацдарм на херсоні, вони не так багато там втрачали и добре воювали. просто ризик втратити все і одразу був великий, тому і вийшли. так само і під києвома імітація перегооворів в стамбулі була для Заходу, щоб типу показувати свою адекватність. зараз ситуація дуже схожа.але сувора реальність що кацапам на даний момент заморозка не вигідна, а зупинка з гарантіями не вигідна тим більше