Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 17:45

pesikot

на твоїй гібридно рашистській совісті ці вбивства
вам разом з путіним вигідно щоб війна затягувалася якнайдовше
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 17:45

detroytred
Я думаю причина банальна - путіну просто не вистачало військ. В той час Україна швидко нарощувала кількість військ, проводила швидку мобілізацію і підготовку. А в РФ мобілізації не було, перспектив швидко набрати людей не було. Відповідно він закрив цей напрямок щоб зменшити фронт.

Але потрібно мати цифри, статистику. Я цього не маю, відповідно це просто "я так думаю".
andrijk777
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 17:47

  fler написав:Є гарні новини:
1) нам дали гарну зброю.
2) ворог збив лише 25% того, що запустили сьогодні вночі. Причина - нема чим збивати.

ви переклали гугл-транслейтом зет-воєнкорів чи шо ?
йдіть краще дякуйте своїм кулуарникам що ваш хлопчик тепер легально може виїхати
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 17:50

  pesikot написав:Бо це ж Зеленському "потрібна" війна ... а "Путін хоче миру"(с) ...

На цьому форумі немає жодної людини(окрім тебе) яка вважає що путін хоче миру. Але ти постійно це тилдичиш як папуга. Йди полікуйся напевно.
andrijk777
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 17:53

  andrijk777 написав:detroytred
Я думаю причина банальна - путіну просто не вистачало військ. В той час Україна швидко нарощувала кількість військ, проводила швидку мобілізацію і підготовку. А в РФ мобілізації не було, перспектив швидко набрати людей не було. Відповідно він закрив цей напрямок щоб зменшити фронт.

Але потрібно мати цифри, статистику. Я цього не маю, відповідно це просто "я так думаю".


первинний план путіна не спрацював
він бів не чисто військовий, а гібридний, - всю зиму олігархи через зомбоящик намгалися дестабілізувати суспільство - "вугля не вистачить" і т.і, навіть якийсь майдан оголушували на 2021-12-1
під кінець 2022 треба було фіксувати успіх, а не гратися в ризикову гру з долею
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 17:55

  andrijk777 написав:detroytred
Я думаю причина банальна - путіну просто не вистачало військ. В той час Україна швидко нарощувала кількість військ, проводила швидку мобілізацію і підготовку. А в РФ мобілізації не було, перспектив швидко набрати людей не було. Відповідно він закрив цей напрямок щоб зменшити фронт.

Але потрібно мати цифри, статистику. Я цього не маю, відповідно це просто "я так думаю".


Так Сліп на це і вказав.
Що рфяни прийняли рішення палити війска-ресурси на інших напрямках.
Під тими ж Кринками практично спалили всю фактично свою найкращу дивизію вдв і не тільки... І це тільки одне з місць.

З таким же успіхом палили б під Києвом.
І так само, як і всюди, під Києвом пристосувались би..., а не а-ля оті спалені колони початку війни.
Зарились-окопались, налаштували б активну оборону, логістику яку б не яку, набули б з часом досвід, несли б втрати і ... стояли б.
І ще б спробуй їх звідти виковиряти-відігнати... при налагодженій обороні.
Як вказав Сліп, були б вони дегенератами, то ми б давно їх перемогли.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:01

  detroytred написав:За "місяці" вони б можливо пристосувалися, налагодили логістику.


відсутність резервів прямо в той момент не дала б такої можливості як на мене. ті війська що стояли голодні в бучі вже починали втрачати керованість. але це все фантазії.
план не передбачав стояння, тому і не було можливості його забезпечити навіть в теорії (на мою думку).
просто часу не вистачило би навіть на перекидання якихось військ типу з херсону-донецьку на київ. ну або білорусів гнати на підтримку, можливо такий сценарій теж опрацьовувався. дуже сильно розпорошені війська були по всій україні

так само могли тримати і далі плацдарм на херсоні, вони не так багато там втрачали и добре воювали. просто ризик втратити все і одразу був великий, тому і вийшли. так само і під києвом
а імітація перегооворів в стамбулі була для Заходу, щоб типу показувати свою адекватність. зараз ситуація дуже схожа.

але сувора реальність що кацапам на даний момент заморозка не вигідна, а зупинка з гарантіями не вигідна тим більше
trololo
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:06

  flyman написав:
  jump написав:Фон дер Ляєн виступила з екстреною заявою щодо російської атаки на Київ: готують нові санкції :oops:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/28/7528219/
гидомирні лицеміри :x

черговий спектакль-місяць на роздуми щодо "санкцій", місяць на збори стурбованих, вето орбана і знову по колу...


ФБ: Європейський Союз в Україні

Ніч жаху в Києві. Сирени вили 12 годин поспіль. Атака також влучила в нашу будівлю, Представництво ЄС!!!


ЄС викликала посланника Росії через атаку на будівлю делегації в Києві :lol:
"Справді, я підтверджую, що ми викличемо російського тимчасового повіреного у справах. Ця зустріч відбудеться ще сьогодні", – заявила Гіппер.

Вона наголосила, що "жодна дипломатична місія ніколи не повинна ставати ціллю ударів".

певно пошкодили танцпол "блакитного місяця" :oops:
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:09

А Васька слушаєт да єст.

  jump написав:
  flyman написав:
  jump написав:Фон дер Ляєн виступила з екстреною заявою щодо російської атаки на Київ: готують нові санкції :oops:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/28/7528219/
гидомирні лицеміри :x

черговий спектакль-місяць на роздуми щодо "санкцій", місяць на збори стурбованих, вето орбана і знову по колу...


ФБ: Європейський Союз в Україні

Ніч жаху в Києві. Сирени вили 12 годин поспіль. Атака також влучила в нашу будівлю, Представництво ЄС!!!


ЄС викликала посланника Росії через атаку на будівлю делегації в Києві :lol:
"Справді, я підтверджую, що ми викличемо російського тимчасового повіреного у справах. Ця зустріч відбудеться ще сьогодні", – заявила Гіппер.

Вона наголосила, що "жодна дипломатична місія ніколи не повинна ставати ціллю ударів".

певно пошкодили танцпол "блакитного місяця" :oops:

А Васька слушаєт да єст. (с)(тм)
flyman
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:09

  trololo написав:план не передбачав стояння, тому і не було можливості його забезпечити навіть в теорії (на мою думку).

Сліп в інтерв'ю сказав, що плани роблять на будь-які випадки.
(Окрім падіння метеорита тощо).
А стосовно невзяття столиці одразу в лоб, хоч якійсь план на цей випадок апріорі повинен був бути.
Якщо гєрасімов не дегенерат.
А Залужний визнав його... (майже оди проголосив).


Звісно це все лише суб'єктивні точки зору)))
Але я навів оті аргументи для показу, що право на життя вони мають.

Моя версія: це ж класична вілка в шахах.
Загроза королю-столиці, щоб виграти сухопутний коридор до Криму.
На захист столиці стягували з від усюди..

Конспірологію, яка напрошується, писати не буду.
Але ну прям очевидна ж(((((((
Питання лише чому саме отак ... херячитися й далі!!! стали.
А так ну всі пазли (а їх купа) сходяться.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 28 сер, 2025 18:20, всього редагувалось 1 раз.
