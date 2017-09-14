На Україну чекає нова хвиля міграції: експерти прогнозують відтік до 2 млн осіб
На сьогодні за кордоном перебуває близько семи мільйонів українців. Кожен день війни знижує шанси на їхнє повернення: за прогнозами, 70% громадян залишаться за кордоном. Європейські уряди активно намагаються утримати українців, особливо тих, хто вже працює. Аналітики попереджають: після закінчення війни на Батьківщину повернуться лише близько 30% тих, хто виїхав, що істотно сповільнить відновлення економіки. https://focus.ua/uk/economics/721530-vi ... shchilisya
На Україну чекає нова хвиля міграції: експерти прогнозують відтік до 2 млн осіб
Це те чого прагнуть переможники типу Пса Ікоти, Каліки Перехожого, Шмакозявкіна, Ксерокса ,Халявщика
особливо поляки останнім часом докладають купу зусиль, щоб українці залишилися...
detroytred написав:Сліп в інтерв'ю сказав, що плани роблять на будь-які випадки. (Окрім падіння метеорита тощо). А стосовно невзяття столиці одразу в лоб, хоч якійсь план на цей випадок апріорі повинен був бути. Якщо гєрасімов не дегенерат. А Залужний визнав його... (майже оди проголосив).
так був план відступу. і виконали його доволі якісно і саме головне - вчасно (як і в херсоні), із відносно невеликими втратами. ще й інформаційно-психологічно забезпечили в т.ч. і завдяки імітації перемовин в стамбулі
до речі доктрина герасімова це якраз і є обовязкове інформаційно психологічне забезпечення будь яких бойових дій ( і відступ тут не виняток), якшо не помиляюсь.
а тобі треба запам'ятати, що все одно ти НЕ МАЄШ права когось туди відправляти. дуже хочеться - вперед, в ТЦК...
Я хочу на "пражский пищеблок" где стоят бочки с холодным Крушовице Шаман, а ты случайно в одном месте в Днепре не будешь допустим в шабат после 18.00? С друзьями. По Пашиному приглашению. Если хО то можешь в личку.
ти ж за легендою десь в Туреччині ховаєшся, в якомусь підвалі, як Марселлас. який Дніпро?
detroytred написав:Сліп в інтерв'ю сказав, що плани роблять на будь-які випадки. (Окрім падіння метеорита тощо). А стосовно невзяття столиці одразу в лоб, хоч якійсь план на цей випадок апріорі повинен був бути. Якщо гєрасімов не дегенерат. А Залужний визнав його... (майже оди проголосив).
Саме так. Повністю згоден. До речі, ще й повністю вписується в мою версію -- виделки, як в шахах. (І конспірології, яка напрошується)))
Але! Цей найоптимальніший (найкращий) план не заперечує можливої наявності ще й плану стояти нехай і з втратами та складнощами.
Не згоден тільки з однозначністю, що імітація. Якби українська сторона погодилась на оті умови, то рфян цілком це влаштувало.
andrijk777 написав:А нащо мені ця інфа? Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі. Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?
а ти брешеш як завжди
я пропоную дотискати разом з партенрами Рашу на перемовини. а поки тиснуть, так немає вибору, будемо воювати. але Раша набагато ближче до перемовин, ніж ти розповідаєш - пуйло не просто так облизує Трампа - розуміє, що жорстких санкцій Раша може вже не витримати...
Що значить "брешеш"? Дотискати це хіба не воювати далі? Над логікою тобі це треба попрацювати.
Shaman написав:чого ти постійно розповідаєш брехню, що Україна не хоче перемовин?
Де я таке розповідаю, фантазер?
брешеш - значить брешеш. я про можливі умови для перемовин кажу дуже давно, на відміну від тих, хто пропонує здатися. щоб воювати далі, дотискати до перемовин не треба. а за твоєю логікою, якщо не воювати, то треба що? так, здатися.
я тобі шукати не буду. а хто розповідає, що вже давно можна було б домовитися? й якщо не домовилися, то чому - бо типу Україна не хоче? тому не треба викручуватися. всі зрадофіли так чи інакше пропагують, що треба здатися на будь-яких умовах. й ігнорують реалії, що перемовин уникає саме Раша, в тому числі висуваючи умови рівня капітуляції.