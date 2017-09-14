На Україну чекає нова хвиля міграції: експерти прогнозують відтік до 2 млн осіб
На сьогодні за кордоном перебуває близько семи мільйонів українців. Кожен день війни знижує шанси на їхнє повернення: за прогнозами, 70% громадян залишаться за кордоном. Європейські уряди активно намагаються утримати українців, особливо тих, хто вже працює. Аналітики попереджають: після закінчення війни на Батьківщину повернуться лише близько 30% тих, хто виїхав, що істотно сповільнить відновлення економіки. https://focus.ua/uk/economics/721530-vi ... shchilisya
Це те чого прагнуть переможники типу Пса Ікоти, Каліки Перехожого, Шмакозявкіна, Ксерокса ,Халявщика
особливо поляки останнім часом докладають купу зусиль, щоб українці залишилися...
detroytred написав:Сліп в інтерв'ю сказав, що плани роблять на будь-які випадки. (Окрім падіння метеорита тощо). А стосовно невзяття столиці одразу в лоб, хоч якійсь план на цей випадок апріорі повинен був бути. Якщо гєрасімов не дегенерат. А Залужний визнав його... (майже оди проголосив).
так був план відступу. і виконали його доволі якісно і саме головне - вчасно (як і в херсоні), із відносно невеликими втратами. ще й інформаційно-психологічно забезпечили в т.ч. і завдяки імітації перемовин в стамбулі
до речі доктрина герасімова це якраз і є обовязкове інформаційно психологічне забезпечення будь яких бойових дій ( і відступ тут не виняток), якшо не помиляюсь.
Саме так. Повністю згоден. До речі, ще й повністю вписується в мою версію -- виделки, як в шахах. (І конспірології, яка напрошується)))
Але! Цей найоптимальніший (найкращий) план не заперечує можливої наявності ще й плану стояти нехай і з втратами та складнощами.
Не згоден тільки з однозначністю, що імітація. Якби українська сторона погодилась на оті умови, то рфян цілком це влаштувало.
