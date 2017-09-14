RSS
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:20

  fox767676 написав:pesikot

на твоїй гібридно рашистській совісті ці вбивства
вам разом з путіним вигідно щоб війна затягувалася якнайдовше


Ще один лицемір, який "мене не читає" ...

Це тобі б завалити свою пельку, який тут писав - до Пасхи РПВ стопудняк, у другому кварталі - перемир"я

І не притягуй мене до Путіна, брехло
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:20

На Україну чекає нова хвиля міграції: експерти прогнозують відтік до 2 млн осіб

На сьогодні за кордоном перебуває близько семи мільйонів українців. Кожен день війни знижує шанси на їхнє повернення: за прогнозами, 70% громадян залишаться за кордоном. Європейські уряди активно намагаються утримати українців, особливо тих, хто вже працює.
Аналітики попереджають: після закінчення війни на Батьківщину повернуться лише близько 30% тих, хто виїхав, що істотно сповільнить відновлення економіки.
https://focus.ua/uk/economics/721530-vi ... shchilisya
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:21

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:А что, уже озвучили план завершения? :shock:
Или то нужно читать как "нет никаких планов вообще"? :lol:

особисто вам може й ні. а Раші неодноразово - але вони все хочуть пропетляти

Снова забыл о чем разговор был?..
  Banderlog написав: так, в нас плани вічної війни.

тому ще раз для флудерастів - немає в нашій країні планів вічної війни. це все накидають зрадофіли ;)

умови для перемовин є. так, вони не погоджені - але щоб погодити, потрібні перемовини, від яких Раша ухиляється, як може...
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:23

  jump написав:На Україну чекає нова хвиля міграції: експерти прогнозують відтік до 2 млн осіб

На сьогодні за кордоном перебуває близько семи мільйонів українців. Кожен день війни знижує шанси на їхнє повернення: за прогнозами, 70% громадян залишаться за кордоном. Європейські уряди активно намагаються утримати українців, особливо тих, хто вже працює.
Аналітики попереджають: після закінчення війни на Батьківщину повернуться лише близько 30% тих, хто виїхав, що істотно сповільнить відновлення економіки.
https://focus.ua/uk/economics/721530-vi ... shchilisya


Це те чого прагнуть переможники типу Пса Ікоти, Каліки Перехожого, Шмакозявкіна, Ксерокса ,Халявщика
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:23

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Бо це ж Зеленському "потрібна" війна ... а "Путін хоче миру"(с) ...

На цьому форумі немає жодної людини(окрім тебе) яка вважає що путін хоче миру. Але ти постійно це тилдичиш як папуга. Йди полікуйся напевно.

але є купа людей, які розповідають, що не можемо домовитися саме через Україну. а про Рашу чомусь взагалі не згадують...
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:26

  jump написав:На Україну чекає нова хвиля міграції: експерти прогнозують відтік до 2 млн осіб

На сьогодні за кордоном перебуває близько семи мільйонів українців. Кожен день війни знижує шанси на їхнє повернення: за прогнозами, 70% громадян залишаться за кордоном. Європейські уряди активно намагаються утримати українців, особливо тих, хто вже працює.
Аналітики попереджають: після закінчення війни на Батьківщину повернуться лише близько 30% тих, хто виїхав, що істотно сповільнить відновлення економіки.
https://focus.ua/uk/economics/721530-vi ... shchilisya

особливо поляки останнім часом докладають купу зусиль, щоб українці залишилися...
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:26

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Бо це ж Зеленському "потрібна" війна ... а "Путін хоче миру"(с) ...

На цьому форумі немає жодної людини(окрім тебе) яка вважає що путін хоче миру. Але ти постійно це тилдичиш як папуга. Йди полікуйся напевно.


Ще один "лицемір" і ... яке співпадіння ... номерний та брехливий

Я постійно пишу, що Путін не хоче миру, він хоче воювати

Ота цитата, це від Banderlog'а ... і щось я не пригадую, щоб ти йому дорікав цим

З приводу "жодної людини", так я раніше процитував тебе, де ти про Путіна не пишешь, ти пишешь, що Зеленському "потрібна" війна ...

З приводу "полікуйся", можу тобі порекомендувати теж саме, бо у тебе постійно - "вгадав всі букви, але не вгадав слово"
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:30

  detroytred написав:Сліп в інтерв'ю сказав, що плани роблять на будь-які випадки.
(Окрім падіння метеорита тощо).
А стосовно невзяття столиці одразу в лоб, хоч якійсь план на цей випадок апріорі повинен був бути.
Якщо гєрасімов не дегенерат.
А Залужний визнав його... (майже оди проголосив).


так був план відступу. і виконали його доволі якісно і саме головне - вчасно (як і в херсоні), із відносно невеликими втратами.
ще й інформаційно-психологічно забезпечили в т.ч. і завдяки імітації перемовин в стамбулі

до речі доктрина герасімова це якраз і є обовязкове інформаційно психологічне забезпечення будь яких бойових дій ( і відступ тут не виняток), якшо не помиляюсь.
Востаннє редагувалось trololo в Чет 28 сер, 2025 18:32, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:31

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  Успіх написав: Успіх вже своє від#башив!
Тепер ваша черга, диванні незламники :lol:

Як всі, то всі!© 8)

я бачу тобі регулярно треба нагадувати

а тобі треба запам'ятати, що все одно ти НЕ МАЄШ права когось туди відправляти. дуже хочеться - вперед, в ТЦК... 8)

Я хочу на "пражский пищеблок" где стоят бочки с холодным Крушовице
Шаман, а ты случайно в одном месте в Днепре не будешь допустим в шабат после 18.00? С друзьями. По Пашиному приглашению.
Если хО то можешь в личку.

ти ж за легендою десь в Туреччині ховаєшся, в якомусь підвалі, як Марселлас. який Дніпро? :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:37

  trololo написав:
  detroytred написав:Сліп в інтерв'ю сказав, що плани роблять на будь-які випадки.
(Окрім падіння метеорита тощо).
А стосовно невзяття столиці одразу в лоб, хоч якійсь план на цей випадок апріорі повинен був бути.
Якщо гєрасімов не дегенерат.
А Залужний визнав його... (майже оди проголосив).


так був план відступу. і виконали його доволі якісно і саме головне - вчасно (як і в херсоні), із відносно невеликими втратами.
ще й інформаційно-психологічно забезпечили в т.ч. і завдяки імітації перемовин в стамбулі

до речі доктрина герасімова це якраз і є обовязкове інформаційно психологічне забезпечення будь яких бойових дій ( і відступ тут не виняток), якшо не помиляюсь.

Саме так.
Повністю згоден.
До речі, ще й повністю вписується в мою версію -- виделки, як в шахах.
(І конспірології, яка напрошується)))

Але! Цей найоптимальніший (найкращий) план не заперечує можливої наявності ще й плану стояти нехай і з втратами та складнощами.

Не згоден тільки з однозначністю, що імітація. Якби українська сторона погодилась на оті умови, то рфян цілком це влаштувало.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 28 сер, 2025 18:39, всього редагувалось 1 раз.
