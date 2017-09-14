andrijk777 написав:А нащо мені ця інфа? Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі. Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?
а ти брешеш як завжди
я пропоную дотискати разом з партенрами Рашу на перемовини. а поки тиснуть, так немає вибору, будемо воювати. але Раша набагато ближче до перемовин, ніж ти розповідаєш - пуйло не просто так облизує Трампа - розуміє, що жорстких санкцій Раша може вже не витримати...
Що значить "брешеш"? Дотискати це хіба не воювати далі? Над логікою тобі це треба попрацювати.
Shaman написав:чого ти постійно розповідаєш брехню, що Україна не хоче перемовин?
Де я таке розповідаю, фантазер?
брешеш - значить брешеш. я про можливі умови для перемовин кажу дуже давно, на відміну від тих, хто пропонує здатися. щоб воювати далі, дотискати до перемовин не треба. а за твоєю логікою, якщо не воювати, то треба що? так, здатися.
я тобі шукати не буду. а хто розповідає, що вже давно можна було б домовитися? й якщо не домовилися, то чому - бо типу Україна не хоче? тому не треба викручуватися. всі зрадофіли так чи інакше пропагують, що треба здатися на будь-яких умовах. й ігнорують реалії, що перемовин уникає саме Раша, в тому числі висуваючи умови рівня капітуляції.
_hunter написав: не сильно очевидно чем одна якодзуна лучше другой...
росіяни своєю звірячою ненавистю щодня доводять, що буде гірше, значно гірше. буде буча, каховка, ізюм, маріуполь, донецьк, херсон.
Не качественная методичка: нужно меньше эмоций - больше фактов. У нас тут периодически появляется "партизан" откуда-то из-под Херсона - так вот его "звірячою ненавистю щодня доводять"-доводять, а воз и ныне там..
як воно добре з німецької пивної видно, як там в окупації. з'їзди, подивись своїми очима. років через 15 розповіш, як воно там...
Наука без молоді: чи витримає Україна дозвіл студентам виїжджати за кордон
Виїзд молоді за кордон і раніше був проблемою, а з повномасштабним вторгненням посилився.
Де ж візьмуться інженери, науковці, що працюють над розвитком технологій?
Талановитих випускників наших шкіл і ліцеїв, особливо переможців олімпіад, із радістю приймуть найкращі університети Німеччини, Австрії, Франції. Вони зможуть виконати бакалаврську та магістерську роботи у топових науково-дослідних лабораторіях у різних країнах і містах, а після отримання диплома їм відкрито широкий шлях у життя.
Хочеш в industry — пробуй себе там, хочеш в аспірантуру реалізувати свої ідеї та науковий потенціал — welcome! Бонусом іде зарплата, на 20% вища від оплати робітничих спеціальностей, і шестигодинний робочий день. Твори, шукай себе, реалізуй свої ідеї, бо у твоєму університеті є все, аби це зробити, — від обладнання на мільйони євро до реактивів за тисячі євро, адже їх включено до кошторису гранту, з якого твій науковий керівник платить тобі зарплату.
Чим же можуть зацікавити нинішнього абітурієнта у STEM-освіті українські вищі навчальні заклади і науково-дослідні інститути? Хіба у негативному аспекті — вічним дефіцитом реактивів, холодом у приміщеннях у зимовий час і копійчаними зарплатами, які стагнують ще з часів «долара по 8». Причина проста — хронічне недофінансування освітньої та наукової інфраструктури, яке вже традиційно прикривають заяложеною мантрою «не на часі!». Вибачте, а чого нового переможців міжнародних олімпіад із природничих наук можуть навчити замучені доценти за 12 тис. грн зарплати, і які такі цінні навички юні таланти зможуть здобути в облуплених стінах лабораторій, де вітри гуляють? https://zn.ua/ukr/EDUCATION/nauka-bez-m ... ordon.html
trololo написав:давай так. якщо завтра перестануть мобілізовувати людей - скільки протримається фронт? і які будуть наслідки, коли він посипеться?
Я десь писав що потрібно перестати мобілізовувати людей? Навіщо ти ці питання задаєш мені? Ці питання потрібно задавати вищому керівництву України, які привели нас у сьогоднішню ситуацію. Я ж ще 2 роки тому писав що потрібно закінчувати війну. Тоді це було дуже-дуже не популярно, за таке банили. Сьогодні це вже розуміють фактично усі. Нажаль вище керівництво України не прораховує ситуацію наперед, а думає як "день продержаться и ночь простоять".
не ти один писав. а як її закінчити, коли ворог не хоче закінчувати? які чарівні рецепти є?