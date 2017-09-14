RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:37

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:А нащо мені ця інфа?
Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі.
Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?

а ти брешеш як завжди :lol:

я пропоную дотискати разом з партенрами Рашу на перемовини. а поки тиснуть, так немає вибору, будемо воювати. але Раша набагато ближче до перемовин, ніж ти розповідаєш - пуйло не просто так облизує Трампа - розуміє, що жорстких санкцій Раша може вже не витримати...

Що значить "брешеш"? Дотискати це хіба не воювати далі? :D :D
Над логікою тобі це треба попрацювати.
  Shaman написав:чого ти постійно розповідаєш брехню, що Україна не хоче перемовин? ;)

Де я таке розповідаю, фантазер?

брешеш - значить брешеш. 8) я про можливі умови для перемовин кажу дуже давно, на відміну від тих, хто пропонує здатися. щоб воювати далі, дотискати до перемовин не треба. а за твоєю логікою, якщо не воювати, то треба що? так, здатися.

я тобі шукати не буду. а хто розповідає, що вже давно можна було б домовитися? й якщо не домовилися, то чому - бо типу Україна не хоче? тому не треба викручуватися. всі зрадофіли так чи інакше пропагують, що треба здатися на будь-яких умовах. й ігнорують реалії, що перемовин уникає саме Раша, в тому числі висуваючи умови рівня капітуляції.
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:40

  _hunter написав:
  Xenon написав:интересно, после сегодняшней ночной атаки на Киев, сколько теперь месяцев даст Дональдак своему любовнику до такого как введет "очередные страшные санкци и тарифы" ?

(надежда только на то, что в США произойдет или гражданская война или переворот - что это рыжее чучело вынесут из Белого Дома вперёд ногами..)

И занесут назад бидона? :lol: -- который - ЧТО :?:
Увы, но _принудительно_ завершать этот мелкий региональный конфликт - никто не планирует...

конфлікт не дрібний, й регіон важливий. й насправді конфлікт набагато ширший - скільки країн залучено у війну?
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:44

  _hunter написав:
  trololo написав:
  _hunter написав: не сильно очевидно чем одна якодзуна лучше другой...


росіяни своєю звірячою ненавистю щодня доводять, що буде гірше, значно гірше.
буде буча, каховка, ізюм, маріуполь, донецьк, херсон.

Не качественная методичка: нужно меньше эмоций - больше фактов.
У нас тут периодически появляется "партизан" откуда-то из-под Херсона - так вот его "звірячою ненавистю щодня доводять"-доводять, а воз и ныне там..

як воно добре з німецької пивної видно, як там в окупації. з'їзди, подивись своїми очима. років через 15 розповіш, як воно там...
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:46

  andrijk777 написав:
  trololo написав:що вам не очевидно? що ЗСУ це єдине що захищає нас від цього всього?

Ти так пишеш ніби ЗСУ - це інопланетяни, які захищають нас від москалів.
ЗСУ - це і є ми!!!
Простого роботягу злапали на вулиці і він уже в ЗСУ.
Очевидно, що ми самі захищаємо нас від усього цього.

*хоча припускаю що ти строчиш з-за кордону і ти не відносиш себе до "нас".

а тут постійно розповідають, що мобілізація це погано - теж не розуміють, що завдяки мобілізації ЗСУ власне й воює? 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:50

Наука без молоді: чи витримає Україна дозвіл студентам виїжджати за кордон

Виїзд молоді за кордон і раніше був проблемою, а з повномасштабним вторгненням посилився.

Де ж візьмуться інженери, науковці, що працюють над розвитком технологій?

Талановитих випускників наших шкіл і ліцеїв, особливо переможців олімпіад, із радістю приймуть найкращі університети Німеччини, Австрії, Франції. Вони зможуть виконати бакалаврську та магістерську роботи у топових науково-дослідних лабораторіях у різних країнах і містах, а після отримання диплома їм відкрито широкий шлях у життя.

Хочеш в industry — пробуй себе там, хочеш в аспірантуру реалізувати свої ідеї та науковий потенціал — welcome! Бонусом іде зарплата, на 20% вища від оплати робітничих спеціальностей, і шестигодинний робочий день. Твори, шукай себе, реалізуй свої ідеї, бо у твоєму університеті є все, аби це зробити, — від обладнання на мільйони євро до реактивів за тисячі євро, адже їх включено до кошторису гранту, з якого твій науковий керівник платить тобі зарплату.

Чим же можуть зацікавити нинішнього абітурієнта у STEM-освіті українські вищі навчальні заклади і науково-дослідні інститути? Хіба у негативному аспекті — вічним дефіцитом реактивів, холодом у приміщеннях у зимовий час і копійчаними зарплатами, які стагнують ще з часів «долара по 8». Причина проста — хронічне недофінансування освітньої та наукової інфраструктури, яке вже традиційно прикривають заяложеною мантрою «не на часі!». Вибачте, а чого нового переможців міжнародних олімпіад із природничих наук можуть навчити замучені доценти за 12 тис. грн зарплати, і які такі цінні навички юні таланти зможуть здобути в облуплених стінах лабораторій, де вітри гуляють?
https://zn.ua/ukr/EDUCATION/nauka-bez-m ... ordon.html
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:50

  andrijk777 написав:
  trololo написав:давай так. якщо завтра перестануть мобілізовувати людей - скільки протримається фронт? і які будуть наслідки, коли він посипеться?

Я десь писав що потрібно перестати мобілізовувати людей?
Навіщо ти ці питання задаєш мені?
Ці питання потрібно задавати вищому керівництву України, які привели нас у сьогоднішню ситуацію.
Я ж ще 2 роки тому писав що потрібно закінчувати війну. Тоді це було дуже-дуже не популярно, за таке банили. Сьогодні це вже розуміють фактично усі. Нажаль вище керівництво України не прораховує ситуацію наперед, а думає як "день продержаться и ночь простоять".

не ти один писав. а як її закінчити, коли ворог не хоче закінчувати? які чарівні рецепти є?
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:50

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:особисто вам може й ні. а Раші неодноразово - але вони все хочуть пропетляти

Снова забыл о чем разговор был?..
  Banderlog написав: так, в нас плани вічної війни.

тому ще раз для флудерастів - немає в нашій країні планів вічної війни. це все накидають зрадофіли ;)

умови для перемовин є. так, вони не погоджені - але щоб погодити, потрібні перемовини, від яких Раша ухиляється, як може...

Ну т.е. "план" - воевать "до перемовин". И если перемовини будут "неправильными" - то :?:
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:52

  _hunter написав:
  trololo написав:
  _hunter написав:Снова дешёвые манипуляции... Я даже больше скажу: прямо этой ночью в Киеве 13 человек погибло :(
Что никак не преуменьшает 50 только озвученных из тцк :(

але чомусь дурак, вистрибуючий із бусіка вам дорожчий (звідки вже їх 50 штук намалювали?), ніж вони.

Странно: точно помню, что 50 видел, но сейчас только цифру 25 нахожу
https://suspilne.media/1069823-comu-vid ... -istoriah/

Почему дороже? -- просто есть 120я Статья - которая "почему-то" игнорируется. И вот это игнорирование Закона меня очень беспокоит.

а вбиті в Бучі чи Маріуполі ні, не непокоять? які там закони, просто вбили й все...
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:52

  jump написав:Наука без молоді: чи витримає Україна дозвіл студентам виїжджати за кордон

Виїзд молоді за кордон і раніше був проблемою, а з повномасштабним вторгненням посилився.

Де ж візьмуться інженери, науковці, що працюють над розвитком технологій?


Не випускають - ой лишенько, ой як погано ...
Випускають - ой лишенько, ой як погано ....
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 18:54

  andrijk777 написав:
  trololo написав:а кому ви писали про те, що потрібно закінчувати? всі хочуть закінчення, і військові, і цивільні, і вата. і зеленський я впевнений хоче закінчення, і навіть трамп.

Ні, це не правда.
Ось пропозиція Трампа, на яку Зеленський не погодився:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Зеленський не хотів закінчувати війну на цих(по-моєму прекрасних) умовах.

в нас ще не було перемовин, щоб погоджуватися. а обговорити цю пропозицію ми вже скільки намагаємось - а Раша щось ніяк не хоче...
Shaman
