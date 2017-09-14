detroytred написав:Отже бачу: - ти спочатку прямо брешеш, що "ти (тобто Детройт) постійно заперечуєш що капітал створюють ЛЮДИ своєю працею" - потім на питання моє: "Якщо ти отак прибрехав, що я "постійно заперечуєш що капітал створюють ЛЮДИ своєю працею", то давай тоді вкажи, хто за моєю думку, по-твоєму, створює капітал? Інопланетяни? З повітря виникає? Чи кенгуру капітал народжують?" - зливаєшся, вигадавши, що "навіть тебе можна змусити признати очевидні речі".
Дятлику Мене влаштовує що ти ПРИЗНАВ що капітал створюється ПРАЦЕЮ І так як ПРАЦЮВАТИ можуть всі - значить всі можуть цей капітал створювати Тому твої сентенції що тільки можновладці-можуть створити умови по яким в людей виникне власний капітал йдуть коту під хвіст Томумені достатньо що ти зрозумів Тепер переходимо до кроку ДВА то якщо люди МОЖУТЬ створювати капітал самостійно і якщо при створенні вони не забирають чуєе а створюють своє - то що людям і тобі ЗАВАЖАЛО цих 30 років присвятити спробам створенню ВЛАСНОГО капіталу, який би ВАС робив БАГАТШИМИ і покращував ВААШЕ життя.
Я розумію , є алканавти яким налили і їм капітал не треба(вони все одно більше не випють) але ж ти себе як алканавт не позиціонуєш Тому Де ті твої натовпи людей які були класними підприємцями на базарах і зникли за 30 років капіталізму? То може в тому що ти люмпен -винуватий не Лікуань чи Бальцерович з Порошенком і Зеленським - а просто ТИ ПРОСРАВ все що міг?
trololo написав:........ в харкові і сумах бувають схожі удари, але там значно менше, бо там і військові цілі є поряд, і відстань більше і ответку зловить можна. в херсоні це їм зручно робити, бо річка захищає екіпажі дронів, які використовують херсон як симулятор, і шансів ответку зловить менше (бо всі наші толкові анти дронщики на більш гарячих ділянках)
1. В Херсоне нет "військових цілей поряд"? 2. В Херсоне "ответку зловить" нельзя? Почему? 2. "анти дронщики" это, насколько понимаю, практически те же самые дронщики. Российские дронщики не заняты "на більш гарячих ділянках"?
професійні звісно на інших ділянках фронту. але щоб вполювати цивільного, не треба великого майстерства...
ворог набагато ближче до Херсона, ніж до Харкова...
_hunter написав:Ну т.е. "план" - воевать "до перемовин". И если перемовини будут "неправильными" - то
твій план який - здатися відразу? якщо не воювати, то що?
Ты стрелки не переводи. Даже если по-сути сказать нечего.
ні чувак, це ти зливаєшся. йде війна. можна воювати без спроб перемовин, воювати ведучи перемовини й що - здатися. які ще є варіанти? можна ще припинити вогонь й вести перемовини - ми таке постійно пропонуємо, Раша ухиляється. й за який ти варіант?
detroytred написав:Не згоден тільки з однозначністю, що імітація. Якби українська сторона погодилась на оті умови, то рфян цілком це влаштувало.
звичайно погодились би, обмеження ЗСУ до 50 тис чи скільки там було, це по суті капітуляція і 100% гарантія наступного нападу через якийсь час.
але не думаю що вони прям хотіли угоду, тим більше що готові були давати якісь реальні гарантії не нападу. пуйло готувався то війни багато років, я думаю він дуже хотів повоювати, так щоб сотні тисяч загиблих, мільйони снарядів, велічіє руского оружия і тд.
поки він вірив (і досі вірить) в кардинальний перелом і тотальну перевагу на полі бою, ніщо б його не зупилино, крім повної капітуляції. а якби не було війни у нас (а легка прогулянка як в криму), придумав би ще щось, естонію чи азербайджан.
trololo написав:не було в стамбулі ніяких домовленостей, була імітація переговорів із боку росіян, щоб заіпсошити організований вихід із ризику оточення. приблизно через 2 тижні після нападу на київ, коли навіть самим тугим стало зрозуміло, що ні захопити ні оточити не вдасться, вони почали готувати організований відступ (відступати під обстрілами складніше ніж наступати без опору і на підготовку треба час).
для цього активізували імітацію переговорів, і відступ (коли він завершився) був оголошений як жест доброї волі в рамках цих "переговорів", якщо ви забули. як тільки відступ завершився і дурака валяти стало без толку, був складений кацапами список вимог (нереальних навіть на той час), які вони викатили, щоб красиво ці "переговори" завершити.
а зараз цим списком махають ніби ми на нього погодились (для того щоб вони відступили від києва), але клятий боріс джонсон не дозволив.
кацапська пропаганда дуже якісна і дійсно працює. навіть якщо здається тупою, це не так.
Ти пишеш якусь фігню. Або надто заангажований або просто не розумієш/не знаєш ситуації/фактів.
Стамбульські домовленості постійно покращувались для України(по причині покращення ситуації на фронті). Якщо перший варіант їх був жахливим для України то останній варіант(середина квітня) був більш-менш нормальним. Українська сторона і далі хотіла покращення, а російську очевидно вже не влаштовував такий договір. Тому переговори завершились. - це майже факти.
Ти пишеш якусь отсєбятину, яка не співпадає з реальністю і нічим/ніким не підтверджена.
й чим підтверджені ці факти? чи майже факти? особливо різні варіанти. й ти сам пишеш - коли варіант став більш-менш прийнятним, руські припинили перемовини
budivelnik написав:Тому Де ті твої натовпи людей які були класними підприємцями на базарах і зникли за 30 років капіталізму? То може
То може почни з абетки. І банально наявного яскравого прикладу - Великої Депресії. Як класні підприємці (супер пупер бізнесмени всіх рівней бізнесу. Люди, які отого совдепу в очі в житті не бачили) за вичерпання ресурсів росту ринку (перевиробництва капіталу) опинилися в найманих та безробітних, було б куди, то в гастарбайтери подались. Ота офіційна причина початку ВД лише спусковий гачок отого глобального процесу в ринку Омерики (країни супер бізнесменів, капіталістів), а також всіх інших ринків світу від Європи і до ...
І тільки кейнсіанством трохи згладити та виграли час. А рішенням стала 2 СВ -- знищення капіталу... Який не відповідає рівню попиту. І початок чергового кола...
Потім кризи... І нарешті рішення в піраміді боргів.
З абетки почни, місіонер. З абетки. З А.Сміта. Щоб не співати комуняцьке "стоит только захотеть" на свій лад з-за прилавку -- кожен може; якщо кожен. Є об'єктивні процеси. Природа ринкової економіки. Де роль регуляторів ринку ключова, визначальна.
Тож попий водички і бувай. Продовжуй місіонерити на брехні та перекрученнях. На питання, то хто тоді за думкою Детройта створює капітал, ти так і не відповів. Перекрив брехню черговою брехнею.