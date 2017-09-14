Додано: Чет 28 сер, 2025 18:56

detroytred написав: Отже бачу:

- зливаєшся, вигадавши, що "навіть тебе можна змусити признати очевидні речі". Отже бачу:- ти спочатку прямо брешеш, що "ти (тобто Детройт) постійно заперечуєш що капітал створюють ЛЮДИ своєю працею"- потім на питання моє:"Якщо ти отак прибрехав, що я "постійно заперечуєш що капітал створюють ЛЮДИ своєю працею", то давай тоді вкажи, хто за моєю думку, по-твоєму, створює капітал?Інопланетяни? З повітря виникає? Чи кенгуру капітал народжують?"- зливаєшся, вигадавши, що "навіть тебе можна змусити признати очевидні речі".

ДятликуМене влаштовує що ти ПРИЗНАВ що капітал створюється ПРАЦЕЮІ так як ПРАЦЮВАТИ можуть всі - значить всі можуть цей капітал створюватиТому твої сентенції що тількиможновладці-можуть створити умови по яким в людей виникне власний капіталйдуть коту під хвістТомумені достатньо що ти зрозумівТепер переходимо до кроку ДВАто якщо люди МОЖУТЬ створювати капітал самостійно і якщо при створенні вони не забирають чуєе а створюють своє - то що людям і тобі ЗАВАЖАЛО цих 30 років присвятити спробам створенню ВЛАСНОГО капіталу, який би ВАС робив БАГАТШИМИ і покращував ВААШЕ життя.Я розумію , є алканавти яким налили і їм капітал не треба(вони все одно більше не випють)але ж ти себе як алканавт не позиціонуєшТомуДе ті твої натовпи людей які були класними підприємцями на базарах і зникли за 30 років капіталізму?То може в тому що ти люмпен -винуватий не Лікуань чи Бальцерович з Порошенком і Зеленським - а просто ТИ ПРОСРАВ все що міг?