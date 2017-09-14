Позавчера в часов 8 вечера по марафону был телесюжет минут 15 - настолько активно рекламировавший и агитировавший за учебу в вузах Словакии, что там обучение бесплатное, что студентам нашим рады, отличные общежития, язык простой и учится за полгода, и мол в армию не заберут и диплом европейского образца!
Агитация была полным ходом что - уезжайте! Там гораздо лучше и вас там ждут.и это по главному правительственному каналу.
Shaman написав:твій план який - здатися відразу? якщо не воювати, то що?
Ты стрелки не переводи. Даже если по-сути сказать нечего.
ні чувак, це ти зливаєшся. йде війна. можна воювати без спроб перемовин, воювати ведучи перемовини й що - здатися. які ще є варіанти? можна ще припинити вогонь й вести перемовини - ми таке постійно пропонуємо, Раша ухиляється. й за який ти варіант?
Опять стрелки переводишь?.. 🥱 ТЫ Banderlog-у утверждал, что есть какой-то План -- вот и озвучь его. Воевать "до посинения"? "до победы"/развала/падения экономики?.. Почему ты так боишся признать (пусть даже себе) - что нет никакого Плана? -- понимаешь (пусть даже где-то глубоко в дуще) чем это грозит? 🤔
andrijk777 написав: "Відступ з під Києва". Очевидно що київське угрупування війсь РФ не виконало поставлене завдання - не взяло Київ і навіть не оточило його. Підсилення цього угрупування було недоцільне, були важливіші напрямки - наприклад Маріуполь. Постачання було ускладнене через те що йшло через Білорусь. Потреби в окупації територій вище Києва - не було. Враховуючи це все керівництвом РФ було прийняте цілком логічне рішення - відступити і закрити цей напрямок. Це якби не "я так вважаю", це загальноприйняте пояснення.
trololo написав: поки він вірив (і досі вірить) в кардинальний перелом і тотальну перевагу на полі бою, ніщо б його не зупилино, крім повної капітуляції. а якби не було війни у нас (а легка прогулянка як в криму), придумав би ще щось, естонію чи азербайджан.
Трошки додам.
Є така річ, як точка неповернення... В усіх процесах є.
Так от спочатку можна вірити, вважати ..., а потім на якомусь часі приходить ота точка неповернення. Коли вже пох, що хочеш, що думаєш, чому віриш. Лижня... Правий експерт - перфокарти. Вже вставлені. Давно.
Я б міг би накнопати свою версію про як і чому відбувались процеси ще з до 2014 і далі, але, сорян, ліньки, бо надоб'ємно буде і, на жаль, це не майданчик для такого рівня безупередженого обговорення питань.
Бартер - ми їм генофонд, вони нам трохи зброї та потужного занепокоення у фіналі не шкода буде віддати росії
Но это же получается, что Европе ВЫГОДНО все происходящее?
_hunter написав:Но это же получается, что Европе ВЫГОДНО все происходящее?
ви за крок до перевороту думок ті страсті христови що показали українці з приводу непідписання торгівельної євроасоціації, штовхнули європейців до ідеї, що є компактне скупчення лохів яких можна і треба доїти вони так розтягнули морковку перед віслючком на декілька частиг - євроасоціація-безвіз-потім кандидатсово-перемовини . Далі вже не розтягнути ніяк, важелів вже нема то пішли по шляху товарно-грошових відносин. Як у стародавній Русі - звідси люди*(раби) та збіжжя , а звідти зброя та біжутерія