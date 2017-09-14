RSS
  #<1 ... 1489614897148981489914900 ... 14902>
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 19:18

Позавчера в часов 8 вечера по марафону был телесюжет минут 15 - настолько активно рекламировавший и агитировавший за учебу в вузах Словакии, что там обучение бесплатное, что студентам нашим рады, отличные общежития, язык простой и учится за полгода, и мол в армию не заберут и диплом европейского образца!

Агитация была полным ходом что - уезжайте! Там гораздо лучше и вас там ждут.и это по главному правительственному каналу.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 19:22

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:твій план який - здатися відразу? якщо не воювати, то що?

Ты стрелки не переводи. Даже если по-сути сказать нечего.

ні чувак, це ти зливаєшся. йде війна. можна воювати без спроб перемовин, воювати ведучи перемовини й що - здатися. які ще є варіанти? можна ще припинити вогонь й вести перемовини - ми таке постійно пропонуємо, Раша ухиляється. й за який ти варіант?

Опять стрелки переводишь?.. 🥱
ТЫ Banderlog-у утверждал, что есть какой-то План -- вот и озвучь его. Воевать "до посинения"? "до победы"/развала/падения экономики?..
Почему ты так боишся признать (пусть даже себе) - что нет никакого Плана? -- понимаешь (пусть даже где-то глубоко в дуще) чем это грозит? 🤔
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 19:23

  andrijk777 написав:
"Відступ з під Києва". Очевидно що київське угрупування війсь РФ не виконало поставлене завдання - не взяло Київ і навіть не оточило його. Підсилення цього угрупування було недоцільне, були важливіші напрямки - наприклад Маріуполь. Постачання було ускладнене через те що йшло через Білорусь. Потреби в окупації територій вище Києва - не було.
Враховуючи це все керівництвом РФ було прийняте цілком логічне рішення - відступити і закрити цей напрямок.
Це якби не "я так вважаю", це загальноприйняте пояснення.


Де отой загал, який приймає це пояснення ?

https://www.youtube.com/shorts/vRqTmCfF55A

Це про кадирівців і, в цілому, про все російське угрупування

Вони втекли, бо почали отримувати мзди
Москалі ніколи не йдуть звідти, де не отримують мзди
2
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 19:25

  trololo написав:
поки він вірив (і досі вірить) в кардинальний перелом і тотальну перевагу на полі бою, ніщо б його не зупилино, крім повної капітуляції. а якби не було війни у нас (а легка прогулянка як в криму), придумав би ще щось, естонію чи азербайджан.

Трошки додам.

Є така річ, як точка неповернення...
В усіх процесах є.

Так от спочатку можна вірити, вважати ..., а потім на якомусь часі приходить ота точка неповернення.
Коли вже пох, що хочеш, що думаєш, чому віриш.
Лижня...
Правий експерт - перфокарти. Вже вставлені. Давно.

Я б міг би накнопати свою версію про як і чому відбувались процеси ще з до 2014 і далі, але, сорян, ліньки, бо надоб'ємно буде і, на жаль, це не майданчик для такого рівня безупередженого обговорення питань.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 19:26

  Xenon написав:......
Агитация была полным ходом что - уезжайте! Там гораздо лучше и вас там ждут.и это по главному правительственному каналу.

Конспирологическая теория: создается эдакий "банк семян" на безопасной територии - на "случай чего"... 🤐
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 19:29

  _hunter написав:
  Xenon написав:......
Агитация была полным ходом что - уезжайте! Там гораздо лучше и вас там ждут.и это по главному правительственному каналу.

Конспирологическая теория: создается эдакий "банк семян" на безопасной територии - на "случай чего"... 🤐

І заклали на все про все один презерватив в Німеччині. 🤭
4
4
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 19:31

  Xenon написав:Позавчера в часов 8 вечера по марафону был телесюжет минут 15 - настолько активно рекламировавший и агитировавший за учебу в вузах Словакии, что там обучение бесплатное, что студентам нашим рады, отличные общежития, язык простой и учится за полгода, и мол в армию не заберут и диплом европейского образца!

Агитация была полным ходом что - уезжайте! Там гораздо лучше и вас там ждут.и это по главному правительственному каналу.


Бартер - ми їм генофонд, вони нам трохи зброї та потужного занепокоення
у фіналі не шкода буде віддати росії
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 19:33

  fox767676 написав:
  Xenon написав:Позавчера в часов 8 вечера по марафону был телесюжет минут 15 - настолько активно рекламировавший и агитировавший за учебу в вузах Словакии, что там обучение бесплатное, что студентам нашим рады, отличные общежития, язык простой и учится за полгода, и мол в армию не заберут и диплом европейского образца!

Агитация была полным ходом что - уезжайте! Там гораздо лучше и вас там ждут.и это по главному правительственному каналу.


Бартер - ми їм генофонд, вони нам трохи зброї та потужного занепокоення
у фіналі не шкода буде віддати росії

Но это же получается, что Европе ВЫГОДНО все происходящее? :shock:
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 19:34

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:......
Агитация была полным ходом что - уезжайте! Там гораздо лучше и вас там ждут.и это по главному правительственному каналу.

Конспирологическая теория: создается эдакий "банк семян" на безопасной територии - на "случай чего"... 🤐

І заклали на все про все один презерватив в Німеччині. 🤭

Кто о чем, а импотент - о сексе 🥱
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Но это же получается, что Европе ВЫГОДНО все происходящее?

ви за крок до перевороту думок
ті страсті христови що показали українці з приводу непідписання торгівельної євроасоціації, штовхнули європейців до ідеї, що є компактне скупчення лохів яких можна і треба доїти
вони так розтягнули морковку перед віслючком на декілька частиг - євроасоціація-безвіз-потім кандидатсово-перемовини . Далі вже не розтягнути ніяк, важелів вже нема то пішли по шляху товарно-грошових відносин.
Як у стародавній Русі - звідси люди*(раби) та збіжжя , а звідти зброя та біжутерія
