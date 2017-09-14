RSS
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:08

  Hotab написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Но это же получается, что Европе ВЫГОДНО все происходящее? :shock:


И попутно объясни ... как Европе выгоден лично ты ?

Ты ж ни в звезду, ни в армию )
От тебя одни расходы )

Його тримають як антигероя. Показують українцям емігрантам, яким не треба бути

Він також в порнофільми запрошений знятись. Теж як отріцательний герой, у якого постійно не виходить 😅

а в хотаба не входить, то він положитєльний
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:09

  _hunter написав:
  Hotab написав:Він також в порнофільми запрошений знятись. Теж як отріцательний герой, у якого постійно не виходить 😅

Правда, что ли? :shock:
Один раз можно было бы списать на совпадение/солдатский юмор, но два раза...
  _hunter написав:Кто о чем, а импотент - о сексе 🥱


о тебе "ни в звизду, ни в армию" - ты промолчал ... долго плакал над своей горькой судьбой, выпил немного пива, вытер грязной рубашкой слёзы и ... смог выродить только вот это )
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:10

В ФБ заходжу на кофі-брейках.
Настрої суспільства міняються
"те кто молчал перестали молчать"

Україна той самий випадок де робота не робить свободним
Тому дозовано ворк\сошел-лайф баланс
я найбільше вджобував у 2013 по 12 годин на добу
першу квартиру купив, перші професійні сертифікати отримав
наприкінці року з подивом дізнявся про якісь врадіевки, що саме Янукович
обіцяв і повинен привести Україну до ЄС(чомусь Ющенко такі пред'яви не кидали), що клеєнюхи з підвалів типу берези мосейчука то герої націїї
в Україні нема сенсу розраовувати що проживеш працюючи\заробляючи та навіть накопичувати гроші - все піде прахом через низку специфічних для ціеї землі обставин.



Матвій, розділ 7, вірші 26-27: "Кожен, хто слухає ці Мої слова, та їх не виконує, — подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася й на дім той кинулася, — і він упав".
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 28 сер, 2025 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:17

  fox767676 написав:Україна той самий випадок де робота не робить свободним
Тому дозовано ворк\комлайф баланс
я найбільше впахував у 2013 по 12 годин на добу


Впахувач "американских компаний" ...

Ты врал, врёшь и будешь врать )

Прикрываясь святым писанием, чем оскверняешь это достойное произведение
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:32

  Hotab написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Но это же получается, что Европе ВЫГОДНО все происходящее? :shock:


И попутно объясни ... как Европе выгоден лично ты ?

Ты ж ни в звезду, ни в армию )
От тебя одни расходы )

Його тримають як антигероя. Показують українцям емігрантам, яким не треба бути

Він також в порнофільми запрошений знятись. Теж як отріцательний герой, у якого постійно не виходить 😅

але непогано так входить :lol:
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:39

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:
тобто ти на початку першого року повномаштабної війни скоропостіжно завершив

У тебе плутанина в твоєму особистому стасюківському календарі. 2023 рік це не «початок першого року широкомасштабного».
Та і загалом, тебе ця війна торкнулась (хоча ні, не торкнулась, ти ж ухилянт звичайний») в лютому 2022. А я з нею з 2014. Щоправда з кінця 2020 звільнився, проте з повернувся. А ти і не був, і не повертався. То ж маєш закрити хлєбало
Отакий бойовий шлях .Не позорний, звичайний.

ти брешеш, що я ухилянт.
звісно я не всі пости тут читаю і може щось пропустив,
але мабуть ти забув (або не знав), що попередній оператор твоєї учотки під час повномасштабної війни в Україні захищав знедолених мешканців якого африканського судану на гвинтокрилі від бегемотів...
за що і купив собі хату в чорногорії, щоб знову тікати з України єслі шо.
"не позорний, звичайний" бойовий шлях.

а стасюк все намагається звинувати інших в ботоводстві, особливо реальних людей.

може ти й не ухилянт - ухилянти це українці можуть бути в Україні, а ти може просто зрадник. може бігунець. взагалі, хто ти невідома обліківка? звідки кнопаєш? чи зп не в рублях отримуєш? чи срібняках? 8)
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:42

  Hotab написав:Хоча б подивіться оце. Назви всіх в/ч , великих і малих.

тобі прийшлось відосіки в ютубі дивитись щоб хоч трохи зрозуміти що в 2022 році відбувалось?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:43

  Shaman написав:може ти й не ухилянт - ухилянти це українці можуть бути в Україні, а ти може просто зрадник. може бігунець. взагалі, хто ти невідома обліківка? звідки кнопаєш? чи зп не в рублях отримуєш? чи срібняках? 8)

чєпуха, по собі не суди...
дзеркало вже давно винайшли.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:44

Інколи замислююсь - чи не занадто я критично ставлюсь до подій 2014 ?
Ні, скоріше зам'яко . Те , про що я попереджував знайомих навіть у грудні 2013 - все здійснилося. Ті молоді тоді 25 річні "майжеправосеки" вже видохлися стали тихии та обережними. Подивіться як заплив жиром кротевич. Я бадьоріше , зліше та сильніше за них, їх радикальність це був лише тимчасовий гормональний бунт, а не духовна сила глибоких переконаннь.
Вони навіть зрадили свому Кобзарю-пророку, він ніколи б не підтримав це плазування перед Заходом - панами-колонілістами. Оці помаранчеві одесити та інші москвороті воуки сміялися над "волинская рєзня" бо Поляки тоді хитро надурили стрибунців, відповівши на офіційний запит з вру що ніяких претензій до України з приводу Бандери не мають. Але коли вже Україна залишилася з повністю знищеним східним векторм, ось тоді поляки і відкрили своє справжнє обличчя.
Оці відсотки, облігації, бетонометри, хуліардні допомоги це всеине має ніякого сенсу , поки не очистити свідомість людей від ложних ідолів
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 28 сер, 2025 20:46, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:45

Интересно, что Трамп такого запланировал?..
Трамп незадоволений розвитком подій в Україні, але не здивований. росія здійснила цю атаку на Київ, а Україна завдала удару по російських НПЗ. Трамп продовжує спостерігати за цим. путін і Зеленський не готові самі завершити цю війну. Трамп пізніше зробить деякі додаткові заяви з цього приводу, - сказала прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт.
