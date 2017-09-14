Shaman написав:може ти й не ухилянт - ухилянти це українці можуть бути в Україні, а ти може просто зрадник. може бігунець. взагалі, хто ти невідома обліківка? звідки кнопаєш? чи зп не в рублях отримуєш? чи срібняках?
чєпуха, по собі не суди... дзеркало вже давно винайшли.
що по мені? по мені більш-менш зрозуміло хто я й чим займаюсь.
а ти - пуста пляма, яка з 2023 року лише на цій гілці й пише. хоча тут є різні ІПСОшники - так твоя ніша - найтупіший
_hunter написав:Ты стрелки не переводи. Даже если по-сути сказать нечего.
ні чувак, це ти зливаєшся. йде війна. можна воювати без спроб перемовин, воювати ведучи перемовини й що - здатися. які ще є варіанти? можна ще припинити вогонь й вести перемовини - ми таке постійно пропонуємо, Раша ухиляється. й за який ти варіант?
Опять стрелки переводишь?.. 🥱 ТЫ Banderlog-у утверждал, что есть какой-то План -- вот и озвучь его. Воевать "до посинения"? "до победы"/развала/падения экономики?.. Почему ты так боишся признать (пусть даже себе) - что нет никакого Плана? -- понимаешь (пусть даже где-то глубоко в дуще) чем это грозит? 🤔
що ти відразу ховаєшся за Бандерлога? за себе відповідай. чи ти лише чіплятися до інших можеш, а своїх думок немає? тому питання з варіантами вище залишається.
тепер про якийсь план - що ти маєш на увазі? що треба робити Україні? те, що й зараз робить - боротися. на тебе напали, перестанеш битися - вб'ють. тому поки б'єшся - живий, припиняєш битися - помираєш.
для себе ху.нтер я так розумію, ти плануєш відому російську стратегію - "не бей, лучше обоссы" - так кажи чесно, що ти й іншим пропонуєш так
було таке в сумах, коли росіяни туди підійшли, відео можна знайти. це мова про фпв. херсон зручний тим, що там і мавіком дістанеш, сидячи в лісі за 1 км від берега
небагато, але було. получили .. і перестало.
Да всё я понимаю и "души" тут не при чём. И прилётов я видел, поверьте, достаточно. В том числе, и С-300 ещё в 2022 в свой дом, к счастью, не в жилые помещения. Но если в Сумах "було. получили .. і перестало", почему не сделать так в Херсоне. Тем более, что, как пишет Hotab, это мешает и военным, которые эвакуироваться не могут. И, Hotab, "такі дії кацапів у мене повністю вкладаються в логіку" - у меня тоже. Я не пойму наши действия (или бездействие).
_hunter написав:Интересно, что Трамп такого запланировал?..
Трамп незадоволений розвитком подій в Україні, але не здивований. росія здійснила цю атаку на Київ, а Україна завдала удару по російських НПЗ. Трамп продовжує спостерігати за цим. путін і Зеленський не готові самі завершити цю війну. Трамп пізніше зробить деякі додаткові заяви з цього приводу, - сказала прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт.
Світлині рівно 100 років Трамп\Венс\Рубіо - самі сильні у західному світі люди, але вже західний світ вже не той. Україна жорстко прорахувалася свого часу поставивши ВСЕ на конячку що почала видихатися...