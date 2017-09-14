RSS
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:45

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:може ти й не ухилянт - ухилянти це українці можуть бути в Україні, а ти може просто зрадник. може бігунець. взагалі, хто ти невідома обліківка? звідки кнопаєш? чи зп не в рублях отримуєш? чи срібняках? 8)

чєпуха, по собі не суди...
дзеркало вже давно винайшли.

що по мені? по мені більш-менш зрозуміло хто я й чим займаюсь.

а ти - пуста пляма, яка з 2023 року лише на цій гілці й пише. хоча тут є різні ІПСОшники - так твоя ніша - найтупіший 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:46

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Хоча б подивіться оце. Назви всіх в/ч , великих і малих.

тобі прийшлось відосіки в ютубі дивитись щоб хоч трохи зрозуміти що в 2022 році відбувалось?


Так розкажи щось з 2022 року, про що я не бачив на власні очі ? )
pesikot
Повідомлень: 11980
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:47

Shaman
ху_йлу слова не давали.
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 433
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:51

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Ты стрелки не переводи. Даже если по-сути сказать нечего.

ні чувак, це ти зливаєшся. йде війна. можна воювати без спроб перемовин, воювати ведучи перемовини й що - здатися. які ще є варіанти? можна ще припинити вогонь й вести перемовини - ми таке постійно пропонуємо, Раша ухиляється. й за який ти варіант?

Опять стрелки переводишь?.. 🥱
ТЫ Banderlog-у утверждал, что есть какой-то План -- вот и озвучь его. Воевать "до посинения"? "до победы"/развала/падения экономики?..
Почему ты так боишся признать (пусть даже себе) - что нет никакого Плана? -- понимаешь (пусть даже где-то глубоко в дуще) чем это грозит? 🤔

що ти відразу ховаєшся за Бандерлога? за себе відповідай. чи ти лише чіплятися до інших можеш, а своїх думок немає? :D тому питання з варіантами вище залишається.

тепер про якийсь план - що ти маєш на увазі? що треба робити Україні? те, що й зараз робить - боротися. на тебе напали, перестанеш битися - вб'ють. тому поки б'єшся - живий, припиняєш битися - помираєш.

для себе ху.нтер я так розумію, ти плануєш відому російську стратегію - "не бей, лучше обоссы" - так кажи чесно, що ти й іншим пропонуєш так
Shaman
Повідомлень: 9510
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:52

  sergey_stasyuk555 написав:Shaman
ху_йлу слова не давали.

це ти там біля паРаші розбирайся, хто з вас пуйло :lol:
Shaman
Повідомлень: 9510
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:55

  trololo написав:
  ЛАД написав:Почему такого нет в Сумах,

було таке в сумах, коли росіяни туди підійшли, відео можна знайти. це мова про фпв. херсон зручний тим, що там і мавіком дістанеш, сидячи в лісі за 1 км від берега

небагато, але було. получили .. і перестало.

Да всё я понимаю и "души" тут не при чём. И прилётов я видел, поверьте, достаточно. В том числе, и С-300 ещё в 2022 в свой дом, к счастью, не в жилые помещения.
Но если в Сумах "було. получили .. і перестало", почему не сделать так в Херсоне. Тем более, что, как пишет Hotab, это мешает и военным, которые эвакуироваться не могут.
И, Hotab, "такі дії кацапів у мене повністю вкладаються в логіку" - у меня тоже. Я не пойму наши действия (или бездействие).
ЛАД
Повідомлень: 35655
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:58

  _hunter написав:Интересно, что Трамп такого запланировал?..
Трамп незадоволений розвитком подій в Україні, але не здивований. росія здійснила цю атаку на Київ, а Україна завдала удару по російських НПЗ. Трамп продовжує спостерігати за цим. путін і Зеленський не готові самі завершити цю війну. Трамп пізніше зробить деякі додаткові заяви з цього приводу, - сказала прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт.


Світлині рівно 100 років
Трамп\Венс\Рубіо - самі сильні у західному світі люди, але вже західний світ вже не той.
Україна жорстко прорахувалася свого часу поставивши ВСЕ на конячку що почала видихатися...

Зображення

https://www.reddit.com/r/PropagandaPost ... _of_china/
fox767676
Повідомлень: 4128
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:58

  fox767676 написав:Інколи замислююсь - чи не занадто я критично ставлюсь до подій 2014 ?
Ні, скоріше зам'яко . Те , про що я попереджував знайомих навіть у грудні 2013 - все здійснилося.


Ти ж по 12 годин працював, по своєму фаху, в 2013 році ...

Чи це і була твоя праця по 12 годин ? Пропагандонство

Москаль, завали хлебало
Ты постоянно пишешь в сторону России

То что, ты это пишешь українською мовою, нічого не змінює

Ты ненавидишь всё украинское, ты критикуешь всё украинское
Ты всех проукраинских пытаешься выставлять "идиотами" - всё, согласно российской пропаганды

Сам молишься на Путина, но пытаешься обвинить в этом других
Палишься ...

По факту, ты - обыкновенное российское чмо

PS. Я тебе пишу на москальській мові, а то ты по-украински написаное плохо понимаешь )
pesikot
Повідомлень: 11980
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:58

  flyman написав:.........
тільки у 2СВ чомусь виніс СРСР заводи за Урал

Больше опасаясь оккупации.
ЛАД
Повідомлень: 35655
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:00

  sergey_stasyuk555 написав:Shaman
ху_йлу слова не давали.


"Цікаві досліди"

Як номерний, то обов"язково - хамло

Свого російського х... - не помічають )
pesikot
Повідомлень: 11980
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
