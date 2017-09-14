Shaman написав:............. ми ж на гілці про війну, я не зрозумів що ви про форумний міжсобойчик.
Прежде, чем писать постарайтесь понять, а не выдвигать сходу обвинения.
а які звинувачення - просто навів конкретний історичний приклад, коли ні культура, ні розум не допомогли співіснувати...
й в 20 сторіччі німці піддалися, а в 21 сторіччі - руські. й ось це ви ніяк не можете/хочете визнати
Русские поддались дерьмовой пропаганде, но это никак не нацизм. Недаром они до сих пор сообщают не о "захвате", а об "освобождении" территорий и населённых пунктов.
зараз занурюватися в теорію, що таке нацизм, - це буде дуже довга дискусія. але коли ви кажете, що в Раші не нацизм - ви хоч якось обгрунтуйте. зараз вони ж вже не визнають право українців на незалежне існування? лише тих, хто перейде на "язык" й в руську церкву - а всіх інших в розход. всі ці катування, знищення цивільних - це все що? табори, які не дуже відрізняються від нацистських. підсумок - Раша свідомо веде війну на знищення всього українського - й держави, й мови, й церкви - якщо це не нацизм, то що? різниця, що то був німецький нацизм, а зараз - руський...
є різниця між мною та парторгом. комунізм, як й соціалізм, наразі - це утопія, це не працює. й розумні люди це розуміють. а капіталізм, не зважаючи на його недоліки, працює - й поки альтернативу ще не знайшли, хоча так, глобалізація та інформатизація напевне вже вимагає якихось альтернатив.
тому я агітує за робочу модель суспільства, проти утопічної
Так я и написал, что вы не парторг и вообще не проповедуете коммунистическую идеологию. Я только говорил, что подходы, методы и уровень у вас примерно как у инструктора райкома по идеологии. Хотя идеология, вроде, другая.
ні, ви перекручуєте - я розповідаю про реальний шлях розвитку, й до чого призводить, коли рухаються деякими хибними шляхами. тому це НЕ пропаганда - але дуже зручний спосіб не наводити аргументи опоненту, а просто звинуватити його у пропаганді
Shaman написав:ні чувак, це ти зливаєшся. йде війна. можна воювати без спроб перемовин, воювати ведучи перемовини й що - здатися. які ще є варіанти? можна ще припинити вогонь й вести перемовини - ми таке постійно пропонуємо, Раша ухиляється. й за який ти варіант?
Опять стрелки переводишь?.. 🥱 ТЫ Banderlog-у утверждал, что есть какой-то План -- вот и озвучь его. Воевать "до посинения"? "до победы"/развала/падения экономики?.. Почему ты так боишся признать (пусть даже себе) - что нет никакого Плана? -- понимаешь (пусть даже где-то глубоко в дуще) чем это грозит? 🤔
тепер про якийсь план - що ти маєш на увазі? що треба робити Україні? те, що й зараз робить - боротися. на тебе напали, перестанеш битися - вб'ють. тому поки б'єшся - живий, припиняєш битися - помираєш.
Ты _второй раз_ за сегодня забыл о чем разговор... -- sergey_stasyuk555 таки прав? 🤔
>>> те, що й зараз робить - боротися Уже в пятый, наверное, раз спрашиваю: "боротися" ДО "Пэрэмогы" Просьба без флуда: да/нет/свой вариант. Снова пытаться переводить стрелки на меня - не нужно.
detroytred написав:........... Навряд Андрій військовий і думки є різні, але ось, наприклад, пряма мова комбата далеко не останньої бригади, а елітної 3ШБ, і всл, який приймав участь в БД під Києвом:
З 8.25 по 9.05 -- 30 сек.
Стояли б під Києвом, лінія фронту проходила б під Києвом (несли б втрати, але стояли б. І налагодили б оту логістику, хоч і несли б додаткові втрати із налагодженою), але прийняли рішення сконцентруватися на інших напрямках.
Так це чи ні --- хз. Він і сам каже, що це лише його бачення. .........
Фактически он придерживается того же мнения, что и andrijk777. И это непосредственный участник боёв под Киевом. Это, конечно, не доказательство справедливости мнения, но, как минимум, подтверждение его оправданности. Кстати, к вопросу о том, почему Зеленский не смог выполнить своё предвыборное обещание закончить войну. В самом начале Соколова рассказывает об этом комбате:
1:19 член партії національний корпус по 194 округу в березні 19-го року брав участь в акціях національного корпусу які стосувалися зокрема заборони втілення Мінських угод з боку військових
Для окончания войны требовалось пойти на какие-то уступки РФ, хотя бы в рамках Минских договорённостей. Но я уже писал - вполне вероятно Зеленский просто боялся выступлений против любых уступок. Причём выступления могли быть и вооружённые. Но в результате этих протестов сегодня придётся идти на гораздо более существенные уступки. Интересно, этим ребятам не икается? Или по-прежнему обвиняют юг и восток?
ЛАД написав: Для окончания войны требовалось пойти на какие-то уступки РФ, хотя бы в рамках Минских договорённостей. Но я уже писал - вполне вероятно Зеленский просто боялся выступлений против любых уступок. Причём выступления могли быть и вооружённые.
він йшов на поступки, розведення військ були ж, рускій язик, нато, весь набор..
проблема не в зеленському а в путіні. він підривав наші артилерійські склади і накачував свою армію ракетами і дронами. напад був неминучий, але це зрозуміло як завжди заднім числом. а до того ніхто в нас не сприймав всерйоз навіть байдена. президент сша на секундочку за пів року сказав про напад, а кацапи до останнього дня брехали в очі навіть більше, ніж брехали в 2014 що вони не при делах, які питання.