Додано: П'ят 29 сер, 2025 08:03

katso написав: А кто-то понимает логику этого решения? Не ну я только за. Но интересно чем они мотивировались. Раньше не выпускали мотивируя тем что "война за выживание нации, нужен мобресурс или всем хана". А теперь уже не война? Или ресурса хватает? Или она скоро закончится? Или какая логика, почему 18 летним выезд пожалуйста а 50-летним -зась? Ну кроме конспирологической что рептилоиды дали команду чернозем освободить от будущего населения а пенсионный фонд от бывших наполнителей но теперешних конкурентов на дерибан?

Возможно, пытаются остановить вывоз 16-17-тилетних? Если юноши/их родители боятся, что они окажутся запертыми в стране после 18-тилетия, то теперь такие страхи отодвигаются на несколько лет в будущее (хотя далеко не факт, учитывая, что все эти ограничения вводятся постановлениями Кабмина, а не законом).Касательно 50-тилетних. Украинский мужчина принадлежит государству до 60 лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни среднего украинского мужчины, свободной жизни у него нет. В нормальном государстве не трогали бы никого после 40, но в Украине как-то все не так. В Украине их держат просто так.Мне вообще непонятно это помешательство нашей власти на юношах - они должны оставаться, тут куча перспектив, образование, тут надо работать. А девушки работать и учиться не могут? На них власти забили? И что все эти юноши будут делать в стране, из которой выехали сотни тысяч девушек?