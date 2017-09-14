RSS
  #
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 07:51

Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони на території України

Той факт, що чиновники розглядають можливість блокування смуги української території для забезпечення крихкого миру, свідчить про відчай союзників по НАТО.

Деталі: Щодо кількості військових для контролю буферної зони, чиновники обговорюють цифри від 4 000 до 60 000 миротворців. При цьому жодна країна не взяла на себе офіційних зобов’язань. Президент США Дональд Трамп вже відкинув можливість залучення американських військ.

У Польщі та Німеччині виступили проти направлення військ в Україну, побоюючись, що це зробить їх вразливими до нападу Росії.

Високопоставлені чиновники Пентагону вже повідомили своїм європейським колегам, що США відіграватимуть мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/29/7528342/
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 08:03

  katso написав:А кто-то понимает логику этого решения? Не ну я только за. Но интересно чем они мотивировались. Раньше не выпускали мотивируя тем что "война за выживание нации, нужен мобресурс или всем хана". А теперь уже не война? Или ресурса хватает? Или она скоро закончится? Или какая логика, почему 18 летним выезд пожалуйста а 50-летним -зась? Ну кроме конспирологической что рептилоиды дали команду чернозем освободить от будущего населения а пенсионный фонд от бывших наполнителей но теперешних конкурентов на дерибан?

Возможно, пытаются остановить вывоз 16-17-тилетних? Если юноши/их родители боятся, что они окажутся запертыми в стране после 18-тилетия, то теперь такие страхи отодвигаются на несколько лет в будущее (хотя далеко не факт, учитывая, что все эти ограничения вводятся постановлениями Кабмина, а не законом).

Касательно 50-тилетних. Украинский мужчина принадлежит государству до 60 лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни среднего украинского мужчины, свободной жизни у него нет. В нормальном государстве не трогали бы никого после 40, но в Украине как-то все не так. В Украине их держат просто так.

Мне вообще непонятно это помешательство нашей власти на юношах - они должны оставаться, тут куча перспектив, образование, тут надо работать. А девушки работать и учиться не могут? На них власти забили? И что все эти юноши будут делать в стране, из которой выехали сотни тысяч девушек?
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 09:16

Цинічна стурбованісь лицемірного занепокоєння

Ну і як тут не скажеш 🤬🤬🤬

І, до речі/якраз в тему, вчора чув повчальну притчу: "І пам'ятай - щоб не трапилось у житті... якби тобі не було б важко... - всім пох на тебе!!!"
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 09:27

Ух, аж гордость взяла за такую преданность своему Призванию - план суточной поставки выдерживать!
Батька-одинака мобілізували ТЦК на блокпосту у Запоріжжі, а 7-річних дітей залишили на узбіччі самих, — Суспільне (https://www.youtube.com/watch?v=cgvGszjkt8o)

Сестра мобілізованого телефонувала в ТЦК і просила видати брату повістку на певне число, щоб він мав час на оформлення документів. Але, вони сказали:

Хай йде воює. А дітей на два тижні в лікарню, а потім до інтернату.
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 09:29

  ЛАД написав:Підрив складів Путіним... Може й так, але не доведено.


да вам здається неможливо довести будь-що, що кидає тінь на рускіх нациків.
мабуть і в бучі та ізюмі не було розстрілів, і дамбу не взривали

типовий підхід російської пропаганди:
0. не бреши, нічого не БУДЕ
1. докажи шо було
2. докажи шо не сам винен
3. докажи шо ми не пострадалі разом з вами
4. так вам і надо, мало вас померло, жаль шо раніше цього не зробили

і так абсолютно із усім. потім, коли наприклад пуйло розказує що до нападу на грузію готувались два роки, уже нікому не цікава минула брехня про "спонтанность і спровокованість"
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 29 сер, 2025 09:34, всього редагувалось 3 разів.
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 09:30

  katso написав:
  jump написав:На тлі рішення Кабінету Міністрів України дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років


А кто-то понимает логику этого решения? Не ну я только за. Но интересно чем они мотивировались. Раньше не выпускали мотивируя тем что "война за выживание нации, нужен мобресурс или всем хана". А теперь уже не война? Или ресурса хватает? Или она скоро закончится? Или какая логика, почему 18 летним выезд пожалуйста а 50-летним -зась? Ну кроме конспирологической что рептилоиды дали команду чернозем освободить от будущего населения а пенсионный фонд от бывших наполнителей но теперешних конкурентов на дерибан?

Там была вчера версия от Фокса (но зафлудили) - дескать это такой бартер с Европой.
И от меня чуть раньше - создается "подполье" на случай "плана Г"...
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 09:37

  _hunter написав:Ух, аж гордость взяла за такую преданность своему Призванию - план суточной поставки выдерживать!
Батька-одинака мобілізували ТЦК на блокпосту у Запоріжжі, а 7-річних дітей залишили на узбіччі самих, — Суспільне (https://www.youtube.com/watch?v=cgvGszjkt8o)

Сестра мобілізованого телефонувала в ТЦК і просила видати брату повістку на певне число, щоб він мав час на оформлення документів. Але, вони сказали:

Хай йде воює. А дітей на два тижні в лікарню, а потім до інтернату.


три роки не вистачило на оформлення документів? сестра теж кинула племінників на узбіччі? чи її теж мобілізували :mrgreen:
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 09:50

О! -- а говорили "не хотят переговоров"...
РФ більше не наполягає на контролі всієї Донецької області, — міністр закордонних справ Туреччини Фідан (https://www.tgrthaber.com/gundem/disisl ... 244876?s=1)

За його словами, тепер мова йде про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за Росією 25-30% території Донецької області.
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 09:56

  _hunter написав:О! -- а говорили "не хотят переговоров"...
РФ більше не наполягає на контролі всієї Донецької області, — міністр закордонних справ Туреччини Фідан (https://www.tgrthaber.com/gundem/disisl ... 244876?s=1)

За його словами, тепер мова йде про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за Росією 25-30% території Донецької області.


"Кров мучеників у Палестині прокладе шлях для зміни несправедливості у світі"

ясно понятно
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 09:57

  jump написав: Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони на території України

Той факт, що чиновники розглядають можливість блокування смуги української території для забезпечення крихкого миру, свідчить про відчай союзників по НАТО.

Деталі: Щодо кількості військових для контролю буферної зони, чиновники обговорюють цифри від 4 000 до 60 000 миротворців. При цьому жодна країна не взяла на себе офіційних зобов’язань. Президент США Дональд Трамп вже відкинув можливість залучення американських військ.

У Польщі та Німеччині виступили проти направлення військ в Україну, побоюючись, що це зробить їх вразливими до нападу Росії.

Високопоставлені чиновники Пентагону вже повідомили своїм європейським колегам, що США відіграватимуть мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/29/7528342/

Як едина наддержава, Китай направить своїх миротворців.
1
1
1
