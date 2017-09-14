Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони на території України
Той факт, що чиновники розглядають можливість блокування смуги української території для забезпечення крихкого миру, свідчить про відчай союзників по НАТО.
Деталі: Щодо кількості військових для контролю буферної зони, чиновники обговорюють цифри від 4 000 до 60 000 миротворців. При цьому жодна країна не взяла на себе офіційних зобов’язань. Президент США Дональд Трамп вже відкинув можливість залучення американських військ.
У Польщі та Німеччині виступили проти направлення військ в Україну, побоюючись, що це зробить їх вразливими до нападу Росії.
katso написав:А кто-то понимает логику этого решения? Не ну я только за. Но интересно чем они мотивировались. Раньше не выпускали мотивируя тем что "война за выживание нации, нужен мобресурс или всем хана". А теперь уже не война? Или ресурса хватает? Или она скоро закончится? Или какая логика, почему 18 летним выезд пожалуйста а 50-летним -зась? Ну кроме конспирологической что рептилоиды дали команду чернозем освободить от будущего населения а пенсионный фонд от бывших наполнителей но теперешних конкурентов на дерибан?
Возможно, пытаются остановить вывоз 16-17-тилетних? Если юноши/их родители боятся, что они окажутся запертыми в стране после 18-тилетия, то теперь такие страхи отодвигаются на несколько лет в будущее (хотя далеко не факт, учитывая, что все эти ограничения вводятся постановлениями Кабмина, а не законом).
Касательно 50-тилетних. Украинский мужчина принадлежит государству до 60 лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни среднего украинского мужчины, свободной жизни у него нет. В нормальном государстве не трогали бы никого после 40, но в Украине как-то все не так. В Украине их держат просто так.
Мне вообще непонятно это помешательство нашей власти на юношах - они должны оставаться, тут куча перспектив, образование, тут надо работать. А девушки работать и учиться не могут? На них власти забили? И что все эти юноши будут делать в стране, из которой выехали сотни тысяч девушек?
ЛАД написав:Підрив складів Путіним... Може й так, але не доведено.
да вам здається неможливо довести будь-що, що кидає тінь на рускіх нациків. мабуть і в бучі та ізюмі не було розстрілів, і дамбу не взривали
типовий підхід російської пропаганди: 0. не бреши, нічого не БУДЕ 1. докажи шо було 2. докажи шо не сам винен 3. докажи шо ми не пострадалі разом з вами 4. так вам і надо, мало вас померло, жаль шо раніше цього не зробили
і так абсолютно із усім. потім, коли наприклад пуйло розказує що до нападу на грузію готувались два роки, уже нікому не цікава минула брехня про "спонтанность і спровокованість"
jump написав:На тлі рішення Кабінету Міністрів України дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років
А кто-то понимает логику этого решения? Не ну я только за. Но интересно чем они мотивировались. Раньше не выпускали мотивируя тем что "война за выживание нации, нужен мобресурс или всем хана". А теперь уже не война? Или ресурса хватает? Или она скоро закончится? Или какая логика, почему 18 летним выезд пожалуйста а 50-летним -зась? Ну кроме конспирологической что рептилоиды дали команду чернозем освободить от будущего населения а пенсионный фонд от бывших наполнителей но теперешних конкурентов на дерибан?
Там была вчера версия от Фокса (но зафлудили) - дескать это такой бартер с Европой. И от меня чуть раньше - создается "подполье" на случай "плана Г"...
