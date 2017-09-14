За його словами, тепер мова йде про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за Росією 25-30% території Донецької області.
Бачиш, Хантер, шо чудотворні пес Дюлі роблять? Ще мінус пару-трійку нпз і може почуємо шось нове, крім ультиматумів Чомусь пригадуються запеклі суперечки з lapay щодо рпв та розмов з позиції сили.. Всі вже побачили "де рпв", тепер подивимось, як спрацює "сила".
Шапіто продовжується ще й з перебрехеньками.
Пригадати можна факт: Лепей висував рпв, як мету. Замість мети -- кордони, Перемога тощо. Є сили, то силою. Нема сил, то без сил. Лепей визначав, що на Перемогу тощо нема сил. Тому й треба замість цієї мети мати іншу --- РПВ.
Ну дійсно, от що ви мелете-вигадуєте??? За віконцем це і відбувається --- замість Перемог, кордонів мова про РПВ.
А ви і Ко кидалися на Лепея, що РПВ не потрібно Україні, бо рфія знов нападе, допомога зупиниться при рпв і ко-ко-ко до Перемоги.
Я не втручався тоді, бо і Перемогу вважав і вважаю можливою й досі. В кінці кінців. Але ціна її буде а-ля Парагвай.
Зараз втручаюсь, бо це треш якийсь-то --- отакі ваші перекручення-викрутаси. Шапіто... Прям під цитатою, яка є ознакою, що після України тепер і рфія дозріває до чого? ДО РПВ. Ви на блакитному оці саркастично заявляєте "Всі вже побачили "де рпв" і пригадуєте Лепея. Матриця...
katso написав:А кто-то понимает логику этого решения? Не ну я только за. Но интересно чем они мотивировались. Раньше не выпускали мотивируя тем что "война за выживание нации, нужен мобресурс или всем хана". А теперь уже не война? Или ресурса хватает? Или она скоро закончится? Или какая логика, почему 18 летним выезд пожалуйста а 50-летним -зась? Ну кроме конспирологической что рептилоиды дали команду чернозем освободить от будущего населения а пенсионный фонд от бывших наполнителей но теперешних конкурентов на дерибан?
Там была вчера версия от Фокса (но зафлудили) - дескать это такой бартер с Европой. И от меня чуть раньше - создается "подполье" на случай "плана Г"...
В цьому є логіка. 18-22 краще адаптуються ніж 40+ Не бачу в ситуації негативу. Україна і без війни вирізняється свавіллям прокурорів та судів. Конструктиву при таких обставинах бути не може. Якщо молодь вилізе з цього болота це плюс.
Я тоже для Европы только позитив вижу. Но у меня больше вопрос (с точки зрения "туземного" населения) - как из того анекдота: "Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население"
Син вже в ЗСУ?
...вже закордонном.
А чоловік її, напевно, задихнувся під її спідницею
Приречено. Бо що Перемога, що поразка влаштовує партнерів. Головне процес ... Тому нема ні того, ні іншого. Партнери не дають допомоги для Перемоги; і не зупиняють допомогу для поразки. Це просто хфакт. Очевидний.
Тому або диво-лебідь, або до Перемоги через умовний Парагвай.
На мою думку, населення приречено на боротьбу до Перемоги. Може лише з розривом тактів через РПВ.