_hunter написав:Опять стрелки переводишь?.. 🥱 ТЫ Banderlog-у утверждал, что есть какой-то План -- вот и озвучь его. Воевать "до посинения"? "до победы"/развала/падения экономики?.. Почему ты так боишся признать (пусть даже себе) - что нет никакого Плана? -- понимаешь (пусть даже где-то глубоко в дуще) чем это грозит? 🤔
тепер про якийсь план - що ти маєш на увазі? що треба робити Україні? те, що й зараз робить - боротися. на тебе напали, перестанеш битися - вб'ють. тому поки б'єшся - живий, припиняєш битися - помираєш.
Ты _второй раз_ за сегодня забыл о чем разговор... -- sergey_stasyuk555 таки прав? 🤔 >>> те, що й зараз робить - боротися Уже в пятый, наверное, раз спрашиваю: "боротися" ДО "Пэрэмогы" Просьба без флуда: да/нет/свой вариант. Снова пытаться переводить стрелки на меня - не нужно.
що в таких, як ти на рівні - так це нахабність. так, з наїздом - а ну відповідай. прям як Успіх. але ти ж лише на німецьких фронтах воював, й то слоупок, відразу не встигнув
тепер - я тобі вчергове скажу - навчись формулювати питання. знову навів картинку (цитувати так й не навчився) - й де так сказано про мої плани - там щось в Бандерлога якийсь плани.
але для провокаторів сформулюю ще раз свою позицію, щоб ти не бігав потім з криками - на моє дебільне питання не відповіли.
ми воюємо до моменту, коли не зможемо домовитися з Рашею. ми готові до перемовин - перемовин не хоче Рашу - ти чому про це мовчиш? тупиш? бо й втрати вони понесли за ці роки, й несуть шалені, взагалі не співставні зі здобутками. чому власне й не хочуть припиняти. бо потенційно ці втрати можна виправдати зараз якимист міфічними перемогами в майбутньому - а при перемир'ї зрозуміло - що це всі здобутки Раші - 70% Донбасу. за 1 млн людей. бінго. й південь України, так.
я своє бачення озвучив - а тепер давай ти критикан. чи в тебе немає позиції? чи її взагалі не існує - а саме що робити, поки противник не хоче домовлятися? я бачу - воювати до перемовин чи здатися? які в тебе варіанти? давай, не зіскакуй з питання
тому ти один зі зрадофілів, який намагається продати прорашистську ідею - що Україна має здатися...
За його словами, тепер мова йде про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за Росією 25-30% території Донецької області.
---------------------------- Бачиш, Хантер, шо чудотворні пес Дюлі роблять? Ще мінус пару-трійку нпз і може почуємо шось нове, крім ультиматумів Чомусь пригадуються запеклі суперечки з lapay щодо рпв та розмов з позиції сили.. Всі вже побачили "де рпв", тепер подивимось, як спрацює "сила".
Шапіто продовжується ще й з перебрехеньками.
Пригадати можна факт: Лепей висував рпв, як мету. Замість мети -- кордони, Перемога тощо. Є сили, то силою. Нема сил, то без сил. .........
Стоит добавить, что уже был не один НПЗ, но почему-то Путин на рпв не соглашался. Ещё одно поражение НПЗ оказалось чудодейственным? А, может, срабатывает то, о чём здесь уже многократно говорилось - условия мира/перемирия определяются на переговорах, а не на основе политических заявлений. И до начала переговоров невозможно утверждать, о чём удастся договориться. Хотя стоит отметить, что нет большой уверенности в истинности заявления Фидана.
jump написав:На тлі рішення Кабінету Міністрів України дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років
А кто-то понимает логику этого решения? Не ну я только за. Но интересно чем они мотивировались. Раньше не выпускали мотивируя тем что "война за выживание нации, нужен мобресурс или всем хана". А теперь уже не война? Или ресурса хватает? Или она скоро закончится? Или какая логика, почему 18 летним выезд пожалуйста а 50-летним -зась? Ну кроме конспирологической что рептилоиды дали команду чернозем освободить от будущего населения а пенсионный фонд от бывших наполнителей но теперешних конкурентов на дерибан?
Побачили що 17-річні масово валять за кордон, по моїх спостереженнях 70% хлопців звалюють. 22-річні так масово валити не будуть, бо хто хотів вже звалив.
Напевно можна зробити висновок: не планується воювати більше 2-х років. Відповідно потреби в 17-22 для війни немає.
тим кому 23 ще до 60 37 років, Парагвай, так Парагвай
Уявимо, що влада, яка має всі дані-розклади, на відміну від населення, яке не має цього, бачить, що капець-програш. Уявимо отаку ситуацію.
Питання: то що буде робити влада? що зміниться кардинально в її політиці? що? Імхо. Да ніщо. Боротися з агресією, захищати країну, воювати з ворогом до його згоди, як мінімум, на рпв, буде далі. Це колія, лижня, перфокарта.
а чому ви думаєте що влада не буде нічого змінювати? капець програш може мати мілліон різних відтінків, очевидно що буде апдейт стратегії для мінімізації втрат.
Shaman написав:.......... тепер про якийсь план - що ти маєш на увазі? що треба робити Україні? те, що й зараз робить - боротися. на тебе напали, перестанеш битися - вб'ють. тому поки б'єшся - живий, припиняєш битися - помираєш. ..........
В общем всё верно. Но такое. Я здесь - viewtopic.php?p=5885093#p5885093 - писал о протестах в 2019, "які стосувалися зокрема заборони втілення Мінських угод з боку військових". Идея у них, как понимаю, была такая же, как вы описали. В результате сегодня мы можем только мечтать о тех условиях и вынуждены будем согласиться точно на значительно худшие, чем тогда. + огромное количество погибших, инвалидов, огромные разрушения, массовая эмиграция и миграция (перемещение людей на запад Украины, где надо будет создавать рабочие места и решать проблемы с жильём). Не боитесь, что руководствуясь всё той же логикой, мы через какое-то время можем получить ещё худшие условия?
Может быть стоит поискать другие решения, а не пытаться пробить лбом стенку? Иначе это план "вечной войны", от которого вы открещиваетесь.
Я уже цитировал интервью Кулебы. Повторю 2 цитаты из того интервью.
Я проти шельмування фінляндського варианту
о вероятности "внутрішнього вибуху в Росії", на що активно розраховують деякі тутешні дописувачі (51.25-51.45):
Камешек в ваш огород. Это к вопросу о вашей необъяснимой и непонятно на чём основанной вере в скорую кончину сегодняшней РФ. Задумайтесь, может, поэтому я писал и пишу, что "подходы, методы и уровень у вас примерно как у инструктора райкома по идеологии". Очень напоминает - у тех была "безграничная вера в коммунизм" и они, как и вы, рассказывали "про реальний шлях розвитку" (и единственный).
які умови, якщо агресор не хоче вести перемовини? які рішення? назвіть щось? що таке фінляндизація? давайте формулюйте. вільні вибори - та взагалі не питання. а Раша погодиться, коли Залежного оберуть? чи Притулу? якщо обираємо кого хочемо - то без питань. якщо лише проросійський уряд-маріонетку - то вибачте
й головне - які гарантії. я не знаю, як Фінляндії гарантували незалежність - запропонуйте. яко армії 50 тис людей й без ракет - то це просто запрошення до наступної агресії - не треба, вже й так багато втрат, як ви кажете.
ви дуже полюбляєте згадувати якийсь міфічні умови в минулому, виправдовуючи те, що треба домовлятися зараз на БУДЬ-ЯКИХ умовах. ми не проти перемовин. ау, де Раша, де перемовини проводять? щоб домовитися, їх треба почати - а Раша цього уникає, яке диво...
чому Раша впаде? так історія та економіка доводять, що автократії, які так керуються, а ще більше, втягнуті у війну - вони всі конають. кінець срср ви особисто пережили - так там економіка була потужніша, та й держава більш організована - на відміну від сучасної Раші.
про комунізм - я вам навів багато прикладів успішного (демократичного) й не успішного (комуністично/автократичного) розвитку. від вас знову про пропаганду без аргументів. так, погоджусь, праві антикомуністичні автократії більш ефективні ти живучі. й так, є багато країн, які не можуть дістатися до стану розвитої демократії - це теж є, причини різні й їх багато. але вже навіть напрямок руху підвищує рівень життя в країні - що бачимо по всій східній Європі. це вже крок убік. це з приводу питання - пропаганда - це коли довбять одне й теж без аргументів - як оце радянсько/російське. а я вам аргументую - а відповісти вам нема чим
Letusrock написав:"Дітей потрібно готувати до участі в бойових діях, підготовку починати вже з дитячого садка" - командир 429 полку безпілотних систем Федоренко
Я розумію шо ти розганяєш зрадоньку про війну ще 15 років. Але там контекст інший: якщо в країні будуть мільйони чоловіків, які в момент Ч зможуть через тиждень (відновлення навичок) взяти до рук зброю (різну.. хтось БПЛА, хтось вертоліт, хтось танк) , то війни просто не буде. Нападають на жертв, на вовків майже ніколи.
О подготовке "вже з дитячого садка", думаю, он говорил в моральном плане. Чтобы дети, когда вырастут были готовы защищать родину, а не уклоняться. Навички всё же должны приобретаться в армии, а не в "дитячому садку" или в школе. Лётчика или танкиста там не подготовишь.
️Путін переконаний, що виграє війну, і використовує дипломатію лише для затягування часу, - Sky News
Як йдеться в матеріалі Sky News, Путін переконаний у власній перемозі й продовжує атаки лише тому, що «він може». Дипломатію ж російський президент використовує для затягування часу, продовжуючи «придушувати волю українців до перемоги».
Атаки України по російських нафтових об'єктів, попри значну шкоду, деякі аналітики вважають недостатніми, щоб змусити Кремль припинити війну.
Захід розділився між Європою, яка хоче припинення вогню та набагато жорсткіших санкцій, і президентом США Трампом, який, схоже, не хоче цього. Видання підкреслює, що Трамп «завжди готовий співчувати росіянам більше, ніж Україні».