тепер про якийсь план - що ти маєш на увазі? що треба робити Україні? те, що й зараз робить - боротися. на тебе напали, перестанеш битися - вб'ють. тому поки б'єшся - живий, припиняєш битися - помираєш.

.......... ..........тепер про якийсь план - що ти маєш на увазі? що треба робити Україні? те, що й зараз робить - боротися. на тебе напали, перестанеш битися - вб'ють. тому поки б'єшся - живий, припиняєш битися - помираєш........... В общем всё верно.

Но такое. Я здесь -

В результате сегодня мы можем только мечтать о тех условиях и вынуждены будем согласиться точно на значительно худшие, чем тогда.

+ огромное количество погибших, инвалидов, огромные разрушения, массовая эмиграция и миграция (перемещение людей на запад Украины, где надо будет создавать рабочие места и решать проблемы с жильём).

Не боитесь, что руководствуясь всё той же логикой, мы через какое-то время можем получить ещё худшие условия?



Может быть стоит поискать другие решения, а не пытаться пробить лбом стенку?

Иначе это план "вечной войны", от которого вы открещиваетесь.



Я уже цитировал интервью Кулебы.

Повторю 2 цитаты из того интервью.

Я проти шельмування фінляндського варианту

о вероятности "внутрішнього вибуху в Росії", на що активно розраховують деякі тутешні дописувачі (51.25-51.45):

Камешек в ваш огород.

Это к вопросу о вашей необъяснимой и непонятно на чём основанной вере в скорую кончину сегодняшней РФ.

які умови, якщо агресор не хоче вести перемовини? які рішення? назвіть щось? що таке фінляндизація? давайте формулюйте. вільні вибори - та взагалі не питання. а Раша погодиться, коли Залежного оберуть? чи Притулу? якщо обираємо кого хочемо - то без питань. якщо лише проросійський уряд-маріонетку - то вибачтей головне - які гарантії. я не знаю, як Фінляндії гарантували незалежність - запропонуйте. яко армії 50 тис людей й без ракет - то це просто запрошення до наступної агресії - не треба, вже й так багато втрат, як ви кажете.ви дуже полюбляєте згадувати якийсь міфічні умови в минулому, виправдовуючи те, що треба домовлятися зараз на БУДЬ-ЯКИХ умовах. ми не проти перемовин. ау, де Раша, де перемовини проводять? щоб домовитися, їх треба почати - а Раша цього уникає, яке диво...чому Раша впаде? так історія та економіка доводять, що автократії, які так керуються, а ще більше, втягнуті у війну - вони всі конають. кінець срср ви особисто пережили - так там економіка була потужніша, та й держава більш організована - на відміну від сучасної Раші.про комунізм - я вам навів багато прикладів успішного (демократичного) й не успішного (комуністично/автократичного) розвитку. від вас знову про пропаганду без аргументів. так, погоджусь, праві антикомуністичні автократії більш ефективні ти живучі. й так, є багато країн, які не можуть дістатися до стану розвитої демократії - це теж є, причини різні й їх багато. але вже навіть напрямок руху підвищує рівень життя в країні - що бачимо по всій східній Європі. це вже крок убік. це з приводу питання - пропаганда - це коли довбять одне й теж без аргументів - як оце радянсько/російське. а я вам аргументую - а відповісти вам нема чим