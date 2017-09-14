RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:25

  detroytred написав:.............
Тож за будь-яких реальних розкладів (які ми до того ж не знаємо) боротьба до ... Перемоги чи, як мінімум, рпв.

Так это о любой войне.
Есть, правда, ещё вариант поражения и капитуляции.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:27

  trololo написав: наприклад, я колись повірив що зеленський це шістка коломойського, саме тому проголосував за пороха.

але коли беня сів, уже стало неможливо заперечувати що мене обманули

зеленський це шістка
пахан змінюється...
в 2019 всі рос. тв та їх агентура в Україні працювали на Зе результат.
Але син та зять Данілича передали поводок від Зе в Лондон бо самі ходять під Лондоном.
Одна з причин війни це кидок Xуйла на виборах 2019
рос. ресурс використав, а шестерить пішов до інших.
Це все лірика.
В ЗСУ не беруть?
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:31

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.............
Тож за будь-яких реальних розкладів (які ми до того ж не знаємо) боротьба до ... Перемоги чи, як мінімум, рпв.

Так это о любой войне.
Есть, правда, ещё вариант поражения и капитуляции.

Там больше в тактике вопрос, а не в стратегии: что конкретному пэрэсичному оптимальнее делать - особенно если все идет к вашему варианту...
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:32

Модерація
Чому Xуйло стало автоматично приховувати?
Це ж реальнє призвисько історичного діяча, а не матюк.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:32

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:А варіант миру - доволі поганий бо вибори і скоріш за все втрата влади.

Розрахунки та аналіз експерта Ч, який на отих виборах собаку з'їв...працюючи в системі виборів, майже однозначно показують виграш Зе. На даний момент.

Стосовно виборів стримує лише наявність ворога - рфії:
*Резких движений Игроки тоже делать не будут...
Малейшая ошибка при Транзите от старых к старым или от старых к новым - и Путин тут же делает рывок... Тогда кранты всем и всему...
Скорей всего взвешивают риски и решают осень или весна...
С вероятностью 70 на 30 выберут весну...* (С)

І єслі шо, то що Зал, що ПАП будуть тримати те ж саме - боротися, як мінімум, до рпв. Без поступок.

всі ці опитування мало що варті, хіба в 91 хто думав що СРСР розпадеться, коли за було 99.9%, а дулю тримало в кишені переважна більшість
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:34

  jump написав:Мітинги під контролем: як тепер узгоджуватимуть масові заходи в Україні 8)

Кабінет Міністрів України затвердив, що проведення масових заходів в умовах воєнного стану тепер вимагає узгодження з військовими. 8)

Зокрема:

Для проведення масових заходів тепер потрібно узгодження з відповідним військовим командуванням.
У Києві всі організатори мають отримати попередню письмову згоду Генерального штабу ЗСУ.
Доручення підписала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та надіслала його міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади й головам обласних та міської (Києва) військових адміністрацій.
Організатори, чиї заявки вже на стадії розгляду, також мають виконати цю процедуру та повідомити Київську міську військову адміністрацію (КМВА) про результат.
Нові правила повинні бути доведені до відома всіх структур, які відповідають за виконання та контроль.

"парад райдужних веселок. ГШ: не заперечую"
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:35

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:.............
Тож за будь-яких реальних розкладів (які ми до того ж не знаємо) боротьба до ... Перемоги чи, як мінімум, рпв.

Так это о любой войне.
Есть, правда, ещё вариант поражения и капитуляции.

Там больше в тактике вопрос, а не в стратегии: что конкретному пэрэсичному оптимальнее делать - особенно если все идет к вашему варианту...

а ось й очевидне, що хочуть довести бігунці - що вони правильне все зробили. задавалось, втік, у безпеці - а щось його муляє. а варіант поразки поки взагалі не проглядається. тому ви підштовхуєте до капітуляції... 8)

а що роблять пересічні - при загрозі окупації переїздять - але багато хто тягне до останнього. а хтось (меншість) залишається.
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:38

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:тепер про якийсь план - що ти маєш на увазі? що треба робити Україні? те, що й зараз робить - боротися. на тебе напали, перестанеш битися - вб'ють. тому поки б'єшся - живий, припиняєш битися - помираєш.

Ты _второй раз_ за сегодня забыл о чем разговор... -- sergey_stasyuk555 таки прав? 🤔
Зображення
>>> те, що й зараз робить - боротися
Уже в пятый, наверное, раз спрашиваю: "боротися" ДО "Пэрэмогы" :?:
Просьба без флуда: да/нет/свой вариант.
Снова пытаться переводить стрелки на меня - не нужно.

сформулюю ще раз свою позицію

ми воюємо до моменту, коли не зможемо домовитися з Рашею.

Я же у тебя вчера спрашивал уже ровно про это же: если они _никогда_ на переговоры не пойдут - что тогда?
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:40

  trololo написав:...
я люблю дізнаватись де мене обманули, і не буду стояти на своєму. наприклад, я колись повірив що зеленський це шістка коломойського, саме тому проголосував за пороха.

але коли беня сів, уже стало неможливо заперечувати що мене обманули

це просто приклад, що держава зазвичай сильніша за корпорації чи олігархів. приклад Березовського набагато показовіший.

тобто так, людину привели до влади - але тоді в неї стає влади більше, ніж у ляльковода. кажуть й у Гітлера був такий прикол, але не вивчав, тому стверджувати не буду.
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:43

  trololo написав:
  ЛАД написав:Насколько помню, у них не было выводов о диверсиях, всё объяснялось именно собственным разгильдяйством.


работает доктріна герасімова :mrgreen: а памятаю як російська ботня пушила тему про розкрадання і корупцію як причину.

совпаденіе і разгільдяйство. і так 9 раз за короткий період
русскій братік неуіновен. він же не міг готуватись до війни

Опять "тро-ло-ло"?
Причём тут "доктріна герасімова"?
Взрывы складов это преступление.
Любое преступление расследуется с последующей передачей дела в суд, который принимает решение.
Есть решения судов о диверсии? Подчеркну украинских судов?
Но если вам так хочется внесудебных решений, то я вас обвиняю в убийстве Гонгадзе, Павла Шеремета, Олеся Бузины. Ну и до кучи Джона Фитцжеральда Кеннеди (тогда вы, правда, ещё не родились, но это не важно).
ЛАД
