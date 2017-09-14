Shaman написав:

..........які умови, якщо агресор не хоче вести перемовини? які рішення? назвіть щось? що таке фінляндизація? давайте формулюйте. вільні вибори - та взагалі не питання. а Раша погодиться, коли Залежного оберуть? чи Притулу? якщо обираємо кого хочемо - то без питань. якщо лише проросійський уряд-маріонетку - то вибачтей головне - які гарантії. я не знаю, як Фінляндії гарантували незалежність - запропонуйте. яко армії 50 тис людей й без ракет - то це просто запрошення до наступної агресії - не треба, вже й так багато втрат, як ви кажете.ви дуже полюбляєте згадувати якийсь міфічні умови в минулому, виправдовуючи те, що треба домовлятися зараз на БУДЬ-ЯКИХ умовах. ми не проти перемовин. ау, де Раша, де перемовини проводять? щоб домовитися, їх треба почати - а Раша цього уникає, яке диво...чому Раша впаде? так історія та економіка доводять, що автократії, які так керуються, а ще більше, втягнуті у війну - вони всі конають. кінець срср ви особисто пережили - так там економіка була потужніша, та й держава більш організована - на відміну від сучасної Раші.про комунізм - я вам навів багато прикладів успішного (демократичного) й не успішного (комуністично/автократичного) розвитку. від вас знову про пропаганду без аргументів. так, погоджусь, праві антикомуністичні автократії більш ефективні ти живучі. й так, є багато країн, які не можуть дістатися до стану розвитої демократії - це теж є, причини різні й їх багато. але вже навіть напрямок руху підвищує рівень життя в країні - що бачимо по всій східній Європі. це вже крок убік. це з приводу питання - пропаганда - це коли довбять одне й теж без аргументів - як оце радянсько/російське. а я вам аргументую - а відповісти вам нема чим