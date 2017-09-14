Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:11

Banderlog написав: trololo написав: detroytred написав: От чисто для моделювання.



Уявимо, що влада, яка має всі дані-розклади, на відміну від населення, яке не має цього, бачить, що капець-програш. Уявимо отаку ситуацію.



Питання: то що буде робити влада? що зміниться кардинально в її політиці? що?

Імхо. Да ніщо. Боротися з агресією, захищати країну, воювати з ворогом до його згоди, як мінімум, на рпв, буде далі.

а чому ви думаєте що влада не буде нічого змінювати? капець програш може мати мілліон різних відтінків, очевидно що буде апдейт стратегії для мінімізації втрат. а чому ви думаєте що влада не буде нічого змінювати? капець програш може мати мілліон різних відтінків, очевидно що буде апдейт стратегії для мінімізації втрат.

зарахунок чого може бути мінімізація втрат? В нас технологічна перевага? Де саме? В них більше авіації, ракет, дальніх дронів. В них є стратегічна глибина куди ми не доцягаєм. А на фронті в нас рівновага, чутка вони продавлюют.

То за рахунок чого тримається фронт як не піхотою?

Втрат буде все більше. як і просто з часом.. так і технологічно ми переваги втратили і чим їх компенсувати можно? Новими лініями оборони? )

Не знаю, чи вони кращі бачив лиш поверхнево. Но допустим, кращі.

я про вцілому втрати від війни мав на увазі, не тільки військові. політичні, економічні, гарантійно безпекові, територіальні. якщо тебе в боксі луплять як грушу, можна викинути полотенце, щоб не відкинути копита. і не переживайте, західні партнери хуєві теж бояться коллапсу, і слідкують щоб його не було. як тільки стає важче - додають спроможностей.питання про технологічні переваги на полі бою і співвідношення втрат дуже цікаве і обширне, можна обговорити, якшо вам цікаво. піхота дійсно це ключове для стримування, і не дрони з ракетами виграють війну. але на тривалій перспективі є купа інших факторів, які треба враховувати. да і просто по питанню піхоти там можна обговорювати довго і нудно. зброя буде уніфікуватись із двох сторін в однакові тенденції. вони будуть брати в нас реальні рішення, як мавіки та фпв, ми будемо в них копіювати щось інше (ланцет, каби, балістика, шахеди), цей процес незворотній і впливає однаково на всіх. росія має перевагу в засобах виробництва умовних ракет бо готувались десятки років, ми наздоганяємо. але росія мала перевагу в запасах совкової броні але уже цей фактор втрачає свій вплив. росія має перевагу в ппо та літаках, але дешевий дрон-ппо який виносить розвід крила або наземне ППО за 150 км теж впливає на характер БД. в американців є цілі програмні комплекси для проектування таких чинників, але боюсь вони застаріли.технологічні переваги та їх вплив це цікаве питання. наприклад ми придумали дронову ППО яка вплинула на стійкість фронту, вони вже копіюють. ми копіюємо каби та навіть покращуємо ідею (нові ракети від США).як вплине на війну наприклад якщо пропаде змога тримати весь фронт на стрімах з двох сторін? який шанс що це станеться?наприклад я бачу, що в нас навіть нема спеціалізованих військ заточених на оборону в сучасних умовах, які дозволять збільшувати вартість постійних штурмів для агресора. оборона домінує над наступом, але ще дуже багато є чого покращувати. в якийсь момент, коли тобі для того щоб захопити посадку з 10 солдатами, треба покласти 50, перевага в живій силі вже не буде такою критичною. і тд..саме тому росія боротьбу проти ТЦК поставила в пріоритет. бо як виявилось обмеження електро енергії взимку не дуже то і вплинули на війну. шукаєш слабкі місця противника, закриваєш свої дірки, масштабуєш працюючі засоби. ось і вся стратегія.а нові фактори як змінюють поле бою зявляються умовно раз на рік