Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:07
Shaman написав: trololo написав:
...
я люблю дізнаватись де мене обманули, і не буду стояти на своєму. наприклад, я колись повірив що зеленський це шістка коломойського, саме тому проголосував за пороха.
але коли беня сів, уже стало неможливо заперечувати що мене обманули
це просто приклад, що держава зазвичай сильніша за корпорації чи олігархів. приклад Березовського набагато показовіший.
тобто так, людину привели до влади - але тоді в неї стає влади більше, ніж у ляльковода. кажуть й у Гітлера був такий прикол, але не вивчав, тому стверджувати не буду.
Всё это старо, как мир.
Почитайте, для примера, "Лже-Нерона" Фейхтвангера.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:09
ЛАД написав: Shaman написав:
..........
які умови, якщо агресор не хоче вести перемовини? які рішення? назвіть щось? що таке фінляндизація? давайте формулюйте. вільні вибори - та взагалі не питання. а Раша погодиться, коли Залежного оберуть? чи Притулу? якщо обираємо кого хочемо - то без питань. якщо лише проросійський уряд-маріонетку - то вибачте
й головне - які гарантії. я не знаю, як Фінляндії гарантували незалежність - запропонуйте. яко армії 50 тис людей й без ракет - то це просто запрошення до наступної агресії - не треба, вже й так багато втрат, як ви кажете.
ви дуже полюбляєте згадувати якийсь міфічні умови в минулому, виправдовуючи те, що треба домовлятися зараз на БУДЬ-ЯКИХ умовах. ми не проти перемовин. ау, де Раша, де перемовини проводять? щоб домовитися, їх треба почати - а Раша цього уникає, яке диво...
чому Раша впаде? так історія та економіка доводять, що автократії, які так керуються, а ще більше, втягнуті у війну - вони всі конають. кінець срср ви особисто пережили - так там економіка була потужніша, та й держава більш організована - на відміну від сучасної Раші.
про комунізм - я вам навів багато прикладів успішного (демократичного) й не успішного (комуністично/автократичного) розвитку. від вас знову про пропаганду без аргументів. так, погоджусь, праві антикомуністичні автократії більш ефективні ти живучі. й так, є багато країн, які не можуть дістатися до стану розвитої демократії - це теж є, причини різні й їх багато. але вже навіть напрямок руху підвищує рівень життя в країні - що бачимо по всій східній Європі. це вже крок убік. це з приводу питання - пропаганда - це коли довбять одне й теж без аргументів - як оце радянсько/російське. а я вам аргументую - а відповісти вам нема чим
Очень много слов. Не по делу.
О Финляндии здесь писали достаточно и ей никто ничего не гарантировал. "Гарантии" были только от СССР и финны точно так же могли говорить, что это "просто запрошення до наступної агресії". Говорить об этом по новому кругу? Зачем?
Мнение Кулебы вы почему-то конкретно прокомментировать не захотели.
Причём тут коммунизм и демократия/диктатура вообще не понял. Об этом у меня ни слова не было.
Что касается выборов, то вопрос не в персоналиях, а в проводимой политике. В Финляндии были разные главы государств, но да - антисоветчиков не было.
Что касается "краха РФ" - всё, конечно, возможно, но маловероятно (во всяком случае, в обозримой перспективе). "Блажен, кто верует, легко ему на свете".
Прекращение войны больше нужно нам, поэтому мы должны проявлять бОльшую инициативу, чем Путин.
щоб коментувати Кулебу, його треба послухати - а поки немає ні часу, ані бажання.
демократія/автократія - це коли у вас останнього разу закінчилися аргументи, просто стали мене звинувачувати у пропаганді. зручно, й не для усіх очевидно. тому в наших дискусіях ваші посилання на пропаганду - це ознака відсутності аргументів.
розвал Раші - уявляю, як з таким підходом ви пережили 1991 - це ж небо впало на землю, срср розпався
а чому це нам закінчення війни потрібно більше? а їм їх мільйон втрат - це як, вони їх у пробірках вирощують?
й ми так проявляємо ініціативу - хто зараз пропонуємо перемовини - а вони чомусь ховаються. вище правильно написали - поки пуйло думає, що переможе. це проблема, бо він так буде думати, як й Гітлер в 45 році. тому треба так, якось це врівноважити. й як конспірологи не переконують, ключовим державам закінчення війни дуже потрібно, особливо європейським - тому вони так дійсно мають проявляти більше волі - важелів тиску ще багато є.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:10
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
а оце фантастика - ніколи не буває, це вигадка. й ресурси Раші виснажуються сильно. в кого раніше - питання відкрите. але казати про значну перевагу Раші - це дуже велике перебільшення.
Ага, вижу уже начал задумываться о смысле лозунгов - прогресс, однако
Т.е. все сводится к "воюем до истощения ресурсов одной из сторон"? - я ничего важного в том потоке флуда не пропустил?
воюємо до того моменту, коли втрати Раші - не лише військові, а в першу чергу економічні через санкції вже підштовхнуть їх фюрера, що треба домовлятися а ми до перемовин, реальних перемовин, вже кілька років відкриті...
Еще капельку мыслей сподобился выдавить? - ути-пути какие мы сурьезненькие сегодня
Т.е. все сводится к "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон"? - я ничего важного в том потоке флуда не пропустил?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:11
Banderlog написав:
trololo написав: detroytred написав:
От чисто для моделювання.
Уявимо, що влада, яка має всі дані-розклади, на відміну від населення, яке не має цього, бачить, що капець-програш. Уявимо отаку ситуацію.
Питання: то що буде робити влада? що зміниться кардинально в її політиці? що?
Імхо. Да ніщо. Боротися з агресією, захищати країну, воювати з ворогом до його згоди, як мінімум, на рпв, буде далі.
Це колія, лижня, перфокарта.
а чому ви думаєте що влада не буде нічого змінювати? капець програш може мати мілліон різних відтінків, очевидно що буде апдейт стратегії для мінімізації втрат.
зарахунок чого може бути мінімізація втрат? В нас технологічна перевага? Де саме? В них більше авіації, ракет, дальніх дронів. В них є стратегічна глибина куди ми не доцягаєм. А на фронті в нас рівновага, чутка вони продавлюют.
То за рахунок чого тримається фронт як не піхотою?
Втрат буде все більше. як і просто з часом.. так і технологічно ми переваги втратили і чим їх компенсувати можно? Новими лініями оборони? )
Не знаю, чи вони кращі бачив лиш поверхнево. Но допустим, кращі.
а резерви у нас є? Чи ви думаєте кругом все організовано відійде? З однієї лінії на другу?
я про вцілому втрати від війни мав на увазі, не тільки військові. політичні, економічні, гарантійно безпекові, територіальні. якщо тебе в боксі луплять як грушу, можна викинути полотенце, щоб не відкинути копита. і не переживайте, західні партнери хуєві теж бояться коллапсу, і слідкують щоб його не було. як тільки стає важче - додають спроможностей.
питання про технологічні переваги на полі бою і співвідношення втрат дуже цікаве і обширне, можна обговорити, якшо вам цікаво. піхота дійсно це ключове для стримування, і не дрони з ракетами виграють війну. але на тривалій перспективі є купа інших факторів, які треба враховувати. да і просто по питанню піхоти там можна обговорювати довго і нудно. зброя буде уніфікуватись із двох сторін в однакові тенденції. вони будуть брати в нас реальні рішення, як мавіки та фпв, ми будемо в них копіювати щось інше (ланцет, каби, балістика, шахеди), цей процес незворотній і впливає однаково на всіх. росія має перевагу в засобах виробництва умовних ракет бо готувались десятки років, ми наздоганяємо. але росія мала перевагу в запасах совкової броні але уже цей фактор втрачає свій вплив. росія має перевагу в ппо та літаках, але дешевий дрон-ппо який виносить розвід крила або наземне ППО за 150 км теж впливає на характер БД. в американців є цілі програмні комплекси для проектування таких чинників, але боюсь вони застаріли.
технологічні переваги та їх вплив це цікаве питання. наприклад ми придумали дронову ППО яка вплинула на стійкість фронту, вони вже копіюють. ми копіюємо каби та навіть покращуємо ідею (нові ракети від США).
як вплине на війну наприклад якщо пропаде змога тримати весь фронт на стрімах з двох сторін? який шанс що це станеться?
наприклад я бачу, що в нас навіть нема спеціалізованих військ заточених на оборону в сучасних умовах, які дозволять збільшувати вартість постійних штурмів для агресора. оборона домінує над наступом, але ще дуже багато є чого покращувати. в якийсь момент, коли тобі для того щоб захопити посадку з 10 солдатами, треба покласти 50, перевага в живій силі вже не буде такою критичною. і тд..
саме тому росія боротьбу проти ТЦК поставила в пріоритет. бо як виявилось обмеження електро енергії взимку не дуже то і вплинули на війну. шукаєш слабкі місця противника, закриваєш свої дірки, масштабуєш працюючі засоби. ось і вся стратегія.
а нові фактори як змінюють поле бою зявляються умовно раз на рік
Востаннє редагувалось trololo
в П'ят 29 сер, 2025 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
...........
а що роблять пересічні - при загрозі окупації переїздять - але багато хто тягне до останнього. а хтось (меншість) залишається.
Спасибо, Кэп!
- кордоны-то закрыты
Но с "той стороны" - тоже переезжают. Правда в Европу, но то уже такэ...
персічні - це не лише перелякані ухилянти. тому теоретично 75% може виїхати - але чомусь не їде, бо чим далі, тим гірші умови, програми згортають - а адоптуватися не так легко.
ти підозріло уникаєш цього питання. чи яка адаптація - як сидів, так й сидиш десь в офісі на Раші
з-під окупації виїздять переважно всередині країни - місця ще багато...
........
місця ще багато, коли грошей багато.
Для пересічного без претензій "там" точно краще, хоча теж не солодко, медом майже ніде не змащують.
trololo написав: UA написав: trololo написав:
наприклад, я колись повірив що зеленський це шістка коломойського, саме тому проголосував за пороха.
але коли беня сів, уже стало неможливо заперечувати що мене обманули
зеленський це шістка
пахан змінюється...
в 2019 всі рос. тв та їх агентура в Україні працювали на Зе результат.
Але син та зять Данілича передали поводок від Зе в Лондон бо самі ходять під Лондоном.
Одна з причин війни це кидок Xуйла на виборах 2019
рос. ресурс використав, а шестерить пішов до інших.
Це все лірика.
як одна і причин може бути, але точно не основна. наприклад, якщо ви праві в тому, що зе шістка пінчука, і він кинув кацапів (погоджуюсь що кацапи працювали на перемогу зе (відос охлобистіна і пореченкова я памятаю, і обсирання порошенка) то виходить що це пінчук кинув х..., і йому треба ходити в лондоні чай перевіряти на полоній.
війна дуже масштабна та велика, масштаб війни неможливо переоцінити. а ви про якусь персональну обіду. х... не дурак, і горизонт планування від 5 років і вище ЗАВЖДИ
В ЗСУ не беруть?
в ЗСУ всіх беруть
чому не бусифікують трололо?
чому жінки не виконують священний обов"зок і не віддають борг?
що з нетойвосними і бюджетосісьними (не навчені воювати)?
Shaman написав:
..........
воюємо до того моменту, коли втрати Раші - не лише військові, а в першу чергу економічні через санкції вже підштовхнуть їх фюрера, що треба домовлятися - а то й шарфик з табакеркою вже хтось в кишені тримає
а ми до перемовин, реальних перемовин, вже кілька років відкриті...
Тобто до останньої верби.
Зрозуміло.
То визнайте це чесно, що ви плануєте воювати нескінченно, чекаючи коли рашка сдохне.
І не вигадуйте щодо "ми вже кілька років відкриті". "кілька років" ми планували "кофе в Криму" і "кордони 91-го".
_hunter написав:
Т.е. все сводится к "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон"? - я ничего важного в том потоке флуда не пропустил?
якщо інша сторона не хоче зупинятись на прийнятних умовах, то вибору якби і нема. чи є? і ця стратегія "убивать нападника поки йому не стало важко нападать" начебто і працювала і ще працює.
просто 3,14*** вважають що нам оборонятись з часом буде все важче, а їм нападати все легше. + той факт, що нема ризиків того, що опція зупинити війну в будь який момент кудись від них дінеться. не х... ж штурмує 4й рік донецькі посадки.
|
