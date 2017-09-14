RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1490914910149111491214913>
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:03

  ЛАД написав:Хотелка чи ні, проте ми весь час не йшли ні на які перемовини.
Сьогодні перемовини якось продвигаються тільки завдяки Трампу, а аж ніяк не за нашої ініціативи.


це неправда. відсутність реальних перемовин це причина того, що агрессор, який почав війну, не хоче таких реальних перемовин. ні зараз, ні останні 3 роки. що саме продвигається? не бачу ніяких натяків.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6221
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:04

щодо теми 1822

рятуєм європейську геронтократію (діаграма на 37:43 і далі фотки)
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 29 сер, 2025 16:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40593
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1608 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:05

Але не всі це розуміють!

  trololo написав:пане Успіх, по-перше дякую Вам за службу на захист України, без іронії.
Ще б ті, хто з дивану - хоча б каміння не кидали в сторону захисників/колишніх захисників... - це вже би було не погано/добрим жестом!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8554
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:06

  Shaman написав:..........
щоб коментувати Кулебу, його треба послухати - а поки немає ні часу, ані бажання.

Кулеба, в отличие от вас, не "растекался мыслию по древу", а давал очень чёткие и конкретные ответы. Я привёл цитаты с указанием времени. " минуты вы могли бы найти и послушать, если сомневаетесь, что я процитировал правильно.

демократія/автократія - це коли у вас останнього разу закінчилися аргументи, просто стали мене звинувачувати у пропаганді. зручно, й не для усіх очевидно. тому в наших дискусіях ваші посилання на пропаганду - це ознака відсутності аргументів.
ознака відсутності аргументів это как раз ваши рассуждения о демократии/автократии, что является чистой пропагандой.

розвал Раші - уявляю, як з таким підходом ви пережили 1991 - це ж небо впало на землю, срср розпався :lol:
Пережил.
Так же, как и все остальные.
Гораздо тяжелее переживались последующие несколько лет. Вы тогда были ещё ребёнком и не прочувствовали начало 90-х - о вас заботились родители.

а чому це нам закінчення війни потрібно більше? а їм їх мільйон втрат - це як, вони їх у пробірках вирощують? :D й ми так проявляємо ініціативу - хто зараз пропонуємо перемовини - а вони чомусь ховаються. вище правильно написали - поки пуйло думає, що переможе. це проблема, бо він так буде думати, як й Гітлер в 45 році. тому треба так, якось це врівноважити. й як конспірологи не переконують, ключовим державам закінчення війни дуже потрібно, особливо європейським - тому вони так дійсно мають проявляти більше волі - важелів тиску ще багато є.

Я тут 2 недели не появлялся.
Был в Черкассах с внуками.
Реакция моей 8-летней внучки: "Дедушка, а здесь как-будто нет никакой войны :o ".
Вы тоже где-то там. Поэтому можете задавать вопросы: "а чому це нам закінчення війни потрібно більше?"
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35677
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:11

Держава пішла вам усім на зустріч!!!

  холява написав:уважно читаючи ЗАКОН зрозуміли наступне .
В законі про 60+ нема зобов,язань обов,язково йти на службу .
Так питання не в обов'язковості, а в БАЖАННІ!!!
Раніше, наче всі мали бажання піти на фронт, але зітхаючи казали "...та нажаль, мені вже 59... 60років"(а після 60 вже не брали тоді в ЗСУ)
І ви теж казали, що ДУЖЕ ХОТІЛИ залишитись в ЗСУ, але на жаль стукнуло 60!

Так от - тепер держава ДАЛА ВАМ ТАКИЙ ШАНС!!!
То чому ви(як і всі М60+) запхали голову в пісок/сховали дупу у кущі???

Як так?©
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 29 сер, 2025 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8554
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:11

  trololo написав:
  ЛАД написав:[
Но если вам так хочется внесудебных решений, то я вас обвиняю в убийстве Гонгадзе, Павла Шеремета, Олеся Бузины.


визнаю тільки вбивство останнього, дуже огидний п1дар був :mrgreen: рішення суду нема, але я визнаю (наприклад мені вдалось підставити інших).

чи робить це з мене реального вбивцю? у вашій та у моїй реальності - так.

У вашій реальності - так.
У моїй - ні.
Так само, як і з підривами складів внаслідок діверсій РФ.

P.s. У вбивстві Кеннеді теж зізнаєтесь? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35677
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:16

  Успіх написав:
  холява написав:уважно читаючи ЗАКОН зрозуміли наступне .
В законі про 60+ нема зобов,язань обов,язково йти на службу .
Так питання не в обов'язковості, а в БАЖАННІ!!!
Раніше, наче всі мали бажання піти на фронт, але зітхаючи казали "...та нажаль, мені вже 59... 60років"(а після 60 вже не брали тоді в ЗСУ)
І ви теж казали, що ДУЖЕ ХОТІЛИ залишитись в ЗСУ, але на жаль стукнуло 60!

Так от - тепер держава ДАЛА ВАМ ТАКИЙ ШАНС!!!
То чому ви(як і всі М60+) запхали голову в пісок/сховали дупу у кущі???

Як так?©


ну по перше я працюю там де і служив ....правда зряплата на 60 відсотків меньша .
а по друге не ховаюсь за кицями і не розповідаю шалені фантазії про закони не маючи профільній освіти
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5298
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:17

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 29 сер, 2025 16:27, всього редагувалось 3 разів.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8554
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:18

  trololo написав:
  ЛАД написав:[
Но если вам так хочется внесудебных решений, то я вас обвиняю в убийстве Гонгадзе, Павла Шеремета, Олеся Бузины.


визнаю тільки вбивство останнього, дуже огидний п1дар був :mrgreen: рішення суду нема, але я визнаю (наприклад мені вдалось підставити інших).

чи робить це з мене реального вбивцю? у вашій та у моїй реальності - так.

огидний п1дар це привід завалити?
В мене питання до керівництва Медиа Холдинга Сегодня де трудився огидний п1дар.
Особистість самого огидного п1дара не викликає емоцій.
Зараз така людина потрібна в інформ війні з рф.
UA
 
Повідомлень: 9644
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:20

  холява написав:ну по перше я працюю там де і служив ....правда зряплата на 60 відсотків меньша .
Тобто, в тилу?
На пів шишечки? :shock:

Бо в зоні БД краще таки вступити в ЗСУ і бути повноцінним воїном/військовим медиком!

Щось тут якісь мутки ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8554
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 1490914910149111491214913>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 121795
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 979325
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14764)
29.08.2025 15:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.