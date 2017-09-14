ЛАД написав:Навички всё же должны приобретаться в армии, а не в "дитячому садку" или в школе. Лётчика или танкиста там не подготовишь.
А пехотинца - вполне. Нас в школе учили стрелять и разбирать калаш. В 55 я все это легко вспомнил. Без той подготовки я бы сейчас вряд ли уже научился бы стрелять.
Не прибедняйтесь -- меня, например, в школе этому не учили. Смутно помню, что показывали деревянный АК то ли на обжд то ли на какой-то подобной ереси - где высоту ядреного гриба пальцем нужно было мерять. Тем не менее на первом же занятии в тире _стрелял_ вообще без проблем.
UA написав:ИПСО проти рейтинга Xуйла ефективніші за нальоти на нафтобизи в лен. області. Але ж клоун не може розуміти те, що розуміє співробітник КГБ (нехай і з великими проблемами особистої самооцінки).
так це не задача президента, для цього є спецслужби. я не вірю, що пуйло СИЛЬНО переймається реальним рейтингом. сберегти тотальний контроль над медіа машиною пропаганди важливіше ніж реальні цифри, а цьому ніхто не грозить, в рунеті нема ботів інших країн. може наших є трошки але вплив там мінімальний.
приклад півнячої кореї або навіть білорусі доводить, що якщо в тебе надійний контроль над медіа, виборами і ти не боїшся використовувати силу проти своїх людей, втратити владу дуже складно навіть при супер низькому реальному рейтингу
краще бить по НПЗ
Прав UA. Диктатура высокий рейтинг. И он как раз обеспечивается пропагандой и спецслужбами.
trololo написав:......... ну якщо заява якогось лівого міністра для вас показник, то да. я доречі почитав оригінал, там про україну два рядки, і там не було про те що росія відмовляються від донецької. там по суті підтверждено умову яка звучала раніше шо НІБИТО відмовляються від запора і херсона (а як же "конституція рф"? ). але це якби ми зараз відмовились від кордонів 1991 і подавали це як поступку
для мене не показник. розмови про 2-3 тижні, а воз і нині там. навіть зернова угода як результат була важливіше ніж ці хороводи. трамп тягне час, путін тягне час. а причина в тому, що путін вірить, що обвалить фронт. тому домагатись ми звичайно можемо, але толку не буде, поки вводні для путіна не зміняться. змінити швидко їх може трамп але не хоче. змінити повільно їх може ЗСУ, коли ціна наступу стане для путіна некомфортною.
"заява міністра" для меня не показник, хотя он и не левый. Я даже сразу написал, что не уверен в истинности его утверждения. Это показатель того, что какие-то процессы идут. Естественно, никаких подробностей мы не знаем и не будем знать до самого конца. Дипломатия любит тишину. "відмова від кордонів 1991" это всё-таки поступка. И серьёзная. Важен принцип - мы готовы к признанию реальности и территориальным потерям, пусть даже не признавая их юридически, а только фактически. Зернова угода тоже была достигнута не за один день. Но это был значительно более простой вопрос. ЗСУ и так меняет вводні для путіна - копеечными результатами боевых действий РФ за последний год. Н вы правильно заметили, что "путін вірить, що обвалить фронт". И не только благодаря трудностям мобилизации и массовому дезертирству (будем честными сзч - это то же самое дезертирство, не знаю, в чём там юридические различия). Не берусь судить, насколько оправданы его надежды - для этого нужна масса информации, которой я, понятно, не обладаю. Но допускаю, что основания у него достаточно серьёзные. Быстро изменить вводні для путіна не может даже Трамп. То, что он может "решительно сделать", вполне может привести к очень тяжёлым последствиям для всей мировой экономики. Мы часто говорим о покупках российской нефти и возможной блокаде таких покупок. Но "забываем", что это приведёт к непредсказуемому росту мировых цен на нефть. Это будет огромный удар по всему миру и приведёт к такому кризису, на фоне которого наша война покажется детскими шутками.
В каком возрасте и с каким зрением?
На всякий случай уточню, что под умением стрелять я подразумеваю умение попадать 😁
andrijk777 написав:......... *СРСР розпався тому що для цього були передумови. Зараз передумов для розпаду Раші немає.
Вопрос спорный. При другом руководстве и другой внутренней политике мог существовать ещё очень долго и по-разному. От продолжения существования в той же парадигме с затягиванием гаек до пути, аналогичного китайскому.
Я думаю на 70% СРСР був приречений розпастись - всі "поневолені народи" вважали що вони працюють на Москву і інші фактори. А ще 30% це заслуга Єльцина.
70 лет не вважали (по крайней мере, на это никто не обращал внимание, а тех, кто пытался такое говорить, быстро "успокаивали), а тут вдруг массово стали вважати. Да и Ельцина при желании можно было достаточно быстро успокоить. Тем или иным способом.
НАБУ перевіряє на корупцію виробника ракети "Фламінго"
Детективи перевіряють, чи не завищувала Fire Point вартість комплектуючих або кількість дронів, які постачалися для Міноборони. Окремо розслідується можливий зв’язок компанії з Тимуром Міндічем, співвласником студії "Квартал 95", створеної Володимиром Зеленським.
"Донедавна виробник зброї був практично невідомим поза оборонними колами України, незважаючи на те, що, згідно з документами, отриманими виданням Kyiv Independent, він здається одним із найбільших – якщо не найбільшим – отримувачем бюджетних коштів Міністерства оборони на безпілотники" https://epravda.com.ua/biznes/nabu-pere ... go-810965/
UA написав:........ А скоріше українська мобілізація була розроблена российскими фахівцями в галузі соціодинамики.
"українська мобілізація" вполне соответствует советской, да, в общем-то, и мировой практике, когда армия не контрактная. Для настоящей "большой" войны контрактная армия вряд ли подходит. Путин может обходиться своей моделью благодаря значительному превосходству в людских ресурсах и наличию денег.
*Зеленский назвал три блока гарантий безопасности:
- сохранение нынешней численности военных... - обеспечение их финансами и оружием благодаря украинскому ВПК... - И европейскому и американскому производству...
- «НАТО-лайт»...
- Сохранение санкций против РФ и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
Отдельно территориальные вопросы. Но там ранее было сказано, что ни одного незахваченного кв.м.* (с) __________________ Тобто це умови рпв з нашого боку. Фактично трошки модернізований отой план Перемоги)))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 сер, 2025 17:51, всього редагувалось 1 раз.