Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:50
Пляяяяяяяяяяяяяя...
А може оту фламінго закинути до них
- гірше не буде
хоч реально стурбуються
Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:52
detroytred написав:
trololo
Тому що влада розуміє, що за поступки її притягнуть до відповідальності. Залюбки.
Не вийде пропітляти тощо.
Бо поступки в даному випадку будуть мати наявну пряму форму.
А не як ото в Турчинова... "дозволяю застосувати зброю", ще й потім тримання у владі довгий час з соратниками.
Ну і плюс питання "нахіба отака ціна була?"
Тому імхо - лижня до Перемоги чи рпв без суттєвих поступок (території, чи обмеження війська, чи визнання). За будь-яких реальних розкладів.
Т.е. вы тоже прогнозируете войну на долгие годы?
Тогда как же ваша поддержка lapay
и перемирия?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:55
Сибарит написав: _hunter написав:
...........
Не прибедняйтесь
-- меня, например, в школе этому не учили. Смутно помню, что показывали деревянный АК то ли на обжд то ли на какой-то подобной ереси - где высоту ядреного гриба пальцем нужно было мерять.
Тем не менее на первом же занятии в тире _стрелял_ вообще без проблем.
В каком возрасте и с каким зрением?
На всякий случай уточню, что под умением стрелять я подразумеваю умение попадать 😁
Возраст и зрение помешают в любом случае, как бы хорошо не стрелял в школе.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:01
Сибарит написав: _hunter написав: Сибарит написав:
А пехотинца - вполне.
Нас в школе учили стрелять и разбирать калаш. В 55 я все это легко вспомнил.
Без той подготовки я бы сейчас вряд ли уже научился бы стрелять
.
Не прибедняйтесь
-- меня, например, в школе этому не учили. Смутно помню, что показывали деревянный АК то ли на обжд то ли на какой-то подобной ереси - где высоту ядреного гриба пальцем нужно было мерять.
Тем не менее на первом же занятии в тире _стрелял_ вообще без проблем.
В каком возрасте и с каким зрением?
На всякий случай уточню, что под умением стрелять я подразумеваю умение попадать 😁
По косвенным признакам догадываюсь - на пару/тройку лет моложе вас.
Но мы плавно переходим к сути
- теперяшняя физическая форма в этом деле "несколько" важнее уроков 30ти(?)-летней давности...
Так и я ровно про это же
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:01
detroytred написав: andrijk777 написав:
Думаю задає, бо питання дуже цікаве. Цікаво, шо путін відповідає.
Може колись дізнаємось.
Гадаю, що те саме, як Сі --- час для цього (зупинки війни) ще не настав.
Те що "час не настав" це очевидно.
Але Трампу потрібні строки. Якщо 4 роки - то Трампу нафіг треба чекати, якщо рік - то можна почекати(або це обман), якщо скаже скільки треба - це надто зухвала відповідь.
Трамп не "вічний президент", як путін.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:04
ЛАД написав: andrijk777 написав:
Я думаю на 70% СРСР був приречений розпастись - всі "поневолені народи" вважали що вони працюють на Москву і інші фактори.
А ще 30% це заслуга Єльцина.
70 лет не вважали (по крайней мере, на это никто не обращал внимание, а тех, кто пытался такое говорить, быстро "успокаивали), а тут вдруг массово
стали вважати.
Саме так. Тому що Горбачов ввів гласність і плюралізм думок.
А так як в кінці 80-х рівень життя стрімко падав - народ масово став вважати що "все йде в Москву".
ЛАД написав:
Да и Ельцина при желании можно было достаточно быстро успокоить. Тем или иным способом.
Не розумію цього аргументу. Хто його мав "успокоювати"?
Може хтось успокоїть путіна зараз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:04
ЛАД написав: detroytred написав:
trololo
Тому що влада розуміє, що за поступки її притягнуть до відповідальності. Залюбки.
Не вийде пропітляти тощо.
Бо поступки в даному випадку будуть мати наявну пряму форму.
А не як ото в Турчинова... "дозволяю застосувати зброю", ще й потім тримання у владі довгий час з соратниками.
Ну і плюс питання "нахіба отака ціна була?"
Тому імхо - лижня до Перемоги чи рпв без суттєвих поступок (території, чи обмеження війська, чи визнання). За будь-яких реальних розкладів.
Т.е. вы тоже прогнозируете войну на долгие годы?
Тогда как же ваша поддержка lapay
и перемирия?
Що означає підтримка Лепея?
Я лише об'єктивно констатую факти.
Офіційна зміна цілі боротьби з Перемоги-кордонів на РПВ принесла б більше користі і є більш близькою.
Саме це потім і зробила влада.
І Зе навіть особисто пояснив, що дало тільки саме по собі пропонування рпв, перемовин. Я надавав цитату та посилання.
І це ж різні речі. Мої хочу (хотєлки) і моє бачення, як буде, за моєю думкою.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:05
ЛАД написав:
Быстро изменить вводні для путіна не может даже Трамп. То, что он может "решительно сделать", вполне может привести к очень тяжёлым последствиям для всей мировой экономики.
та може він. чому не хоче це питання.
економічні важелі трампа на пуйла набагато слабші ніж воєнно технічні. економіка глобалізована і дороги назад нема. навіть КНДР влаштувалась.
податок на індію щоб зупинити нафтові доходи
чи дати україні 500 томагавків щоб гарантовано винести НПЗ
я думаю друге би вплинуло більше. зброя США, навіть просто ризик отримання великих обсягів сучачної та ефективної зброї - ось що реально заставило би х... реально домовлятись. колись трамп навіть казав про цей важіль, в 2023 році.
ну реально, від США отримати нуль літаків, навіть застарілих.. вони без особливих зусиль могли би дати сотні три-чотири літаків 4 покоління і 50-100 сучасних ф-35 . в комплексі із іншою сучасною зброєю це би вплинуло і на фронт, і на х.....
я вже не кажу про залучення американських військ напряму. навіть просто слова байдена перед війною про таку допомогу, могли зупинити її початок. ніщо інше не змогло би, на мою думку.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:05
detroytred написав:
*Зеленский назвал три блока гарантий безопасности:
- сохранение нынешней численности военных...
- обеспечение их финансами и оружием благодаря украинскому ВПК...
- И европейскому и американскому производству...
Первое нереально. Миллионная армия в мирное время...
Второе возможно, но обеспечение будет достаточно скромное.
Третье возможно, если у нас будет достаточно финансов. Можно ли рассчитывать на долговременное финансирование Западом, не уверен.
- Сохранение санкций против РФ и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
Сомнительно. РФ на это не согласится.
Тобто це умови рпв з нашого боку.
Фактично трошки модернізований отой план Перемоги)))
Т.е. пока ваш вариант - "фортеця".
Вариант "финляндизации" не рассматривается. Нет у нас Маннергейма.
Ну, посмотрим.
Сомневаюсь в успехе.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:08
ЛАД написав: detroytred написав:
trololo
Тому що влада розуміє, що за поступки її притягнуть до відповідальності. Залюбки.
......
Т.е. вы тоже прогнозируете войну на долгие годы?
Тогда как же ваша поддержка lapay
и перемирия?
"Для танго нужны двое" (с).
Ну и про это уже и официальные лица говорить начали...
Війна в Україні може тривати ще багато місяців, — Мерц
-- что-то поняли из переговоров?
