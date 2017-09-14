RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14913149141491514916>
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:50

З якої сторони не глянь - одні вороги!

  jump написав:Міністри оборони ЄС домовились після перемир’я розмістити військових інструкторів в Україні
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/29/7528446/
оце потужно

Пляяяяяяяяяяяяяя...
А може оту фламінго закинути до них :mrgreen: - гірше не буде :mrgreen: хоч реально стурбуються :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8557
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:52

  detroytred написав:trololo
Тому що влада розуміє, що за поступки її притягнуть до відповідальності. Залюбки.

Не вийде пропітляти тощо.
Бо поступки в даному випадку будуть мати наявну пряму форму.
А не як ото в Турчинова... "дозволяю застосувати зброю", ще й потім тримання у владі довгий час з соратниками.

Ну і плюс питання "нахіба отака ціна була?"

Тому імхо - лижня до Перемоги чи рпв без суттєвих поступок (території, чи обмеження війська, чи визнання). За будь-яких реальних розкладів.
Т.е. вы тоже прогнозируете войну на долгие годы? :shock:
Тогда как же ваша поддержка lapay и перемирия?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35685
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:55

  Сибарит написав:
  _hunter написав:...........
Не прибедняйтесь :) -- меня, например, в школе этому не учили. Смутно помню, что показывали деревянный АК то ли на обжд то ли на какой-то подобной ереси - где высоту ядреного гриба пальцем нужно было мерять.
Тем не менее на первом же занятии в тире _стрелял_ вообще без проблем.

В каком возрасте и с каким зрением?

На всякий случай уточню, что под умением стрелять я подразумеваю умение попадать 😁
Возраст и зрение помешают в любом случае, как бы хорошо не стрелял в школе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35685
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:01

  Сибарит написав:
  _hunter написав:
  Сибарит написав:А пехотинца - вполне.
Нас в школе учили стрелять и разбирать калаш. В 55 я все это легко вспомнил.
Без той подготовки я бы сейчас вряд ли уже научился бы стрелять.

Не прибедняйтесь :) -- меня, например, в школе этому не учили. Смутно помню, что показывали деревянный АК то ли на обжд то ли на какой-то подобной ереси - где высоту ядреного гриба пальцем нужно было мерять.
Тем не менее на первом же занятии в тире _стрелял_ вообще без проблем.

В каком возрасте и с каким зрением?

На всякий случай уточню, что под умением стрелять я подразумеваю умение попадать 😁

По косвенным признакам догадываюсь - на пару/тройку лет моложе вас.
Но мы плавно переходим к сути :) - теперяшняя физическая форма в этом деле "несколько" важнее уроков 30ти(?)-летней давности...

Так и я ровно про это же :D
_hunter
 
Повідомлень: 10380
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:01

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Думаю задає, бо питання дуже цікаве. Цікаво, шо путін відповідає.
Може колись дізнаємось.


Гадаю, що те саме, як Сі --- час для цього (зупинки війни) ще не настав.

Те що "час не настав" це очевидно.
Але Трампу потрібні строки. Якщо 4 роки - то Трампу нафіг треба чекати, якщо рік - то можна почекати(або це обман), якщо скаже скільки треба - це надто зухвала відповідь.
Трамп не "вічний президент", як путін.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6678
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:04

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Я думаю на 70% СРСР був приречений розпастись - всі "поневолені народи" вважали що вони працюють на Москву і інші фактори.
А ще 30% це заслуга Єльцина.
70 лет не вважали (по крайней мере, на это никто не обращал внимание, а тех, кто пытался такое говорить, быстро "успокаивали), а тут вдруг массово стали вважати. :)

Саме так. Тому що Горбачов ввів гласність і плюралізм думок. :D :D
А так як в кінці 80-х рівень життя стрімко падав - народ масово став вважати що "все йде в Москву".
  ЛАД написав:Да и Ельцина при желании можно было достаточно быстро успокоить. Тем или иным способом.

Не розумію цього аргументу. Хто його мав "успокоювати"?
Може хтось успокоїть путіна зараз.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 29 сер, 2025 18:08, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6678
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:04

  ЛАД написав:
  detroytred написав:trololo
Тому що влада розуміє, що за поступки її притягнуть до відповідальності. Залюбки.

Не вийде пропітляти тощо.
Бо поступки в даному випадку будуть мати наявну пряму форму.
А не як ото в Турчинова... "дозволяю застосувати зброю", ще й потім тримання у владі довгий час з соратниками.

Ну і плюс питання "нахіба отака ціна була?"

Тому імхо - лижня до Перемоги чи рпв без суттєвих поступок (території, чи обмеження війська, чи визнання). За будь-яких реальних розкладів.
Т.е. вы тоже прогнозируете войну на долгие годы? :shock:
Тогда как же ваша поддержка lapay и перемирия?

Що означає підтримка Лепея?
Я лише об'єктивно констатую факти.

Офіційна зміна цілі боротьби з Перемоги-кордонів на РПВ принесла б більше користі і є більш близькою.
Саме це потім і зробила влада.
І Зе навіть особисто пояснив, що дало тільки саме по собі пропонування рпв, перемовин. Я надавав цитату та посилання.

І це ж різні речі. Мої хочу (хотєлки) і моє бачення, як буде, за моєю думкою.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 сер, 2025 18:06, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25300
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:05

  ЛАД написав:Быстро изменить вводні для путіна не может даже Трамп. То, что он может "решительно сделать", вполне может привести к очень тяжёлым последствиям для всей мировой экономики.


та може він. чому не хоче це питання.
економічні важелі трампа на пуйла набагато слабші ніж воєнно технічні. економіка глобалізована і дороги назад нема. навіть КНДР влаштувалась.

податок на індію щоб зупинити нафтові доходи
чи дати україні 500 томагавків щоб гарантовано винести НПЗ

я думаю друге би вплинуло більше. зброя США, навіть просто ризик отримання великих обсягів сучачної та ефективної зброї - ось що реально заставило би х... реально домовлятись. колись трамп навіть казав про цей важіль, в 2023 році.

ну реально, від США отримати нуль літаків, навіть застарілих.. вони без особливих зусиль могли би дати сотні три-чотири літаків 4 покоління і 50-100 сучасних ф-35 . в комплексі із іншою сучасною зброєю це би вплинуло і на фронт, і на х.....

я вже не кажу про залучення американських військ напряму. навіть просто слова байдена перед війною про таку допомогу, могли зупинити її початок. ніщо інше не змогло би, на мою думку.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6225
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:05

  detroytred написав:*Зеленский назвал три блока гарантий безопасности:

- сохранение нынешней численности военных...
- обеспечение их финансами и оружием благодаря украинскому ВПК...
- И европейскому и американскому производству...
Первое нереально. Миллионная армия в мирное время...
Второе возможно, но обеспечение будет достаточно скромное.
Третье возможно, если у нас будет достаточно финансов. Можно ли рассчитывать на долговременное финансирование Западом, не уверен.

- Сохранение санкций против РФ и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
Сомнительно. РФ на это не согласится.

Тобто це умови рпв з нашого боку.
Фактично трошки модернізований отой план Перемоги)))
Т.е. пока ваш вариант - "фортеця".
Вариант "финляндизации" не рассматривается. Нет у нас Маннергейма.
Ну, посмотрим.
Сомневаюсь в успехе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35685
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:08

  ЛАД написав:
  detroytred написав:trololo
Тому що влада розуміє, що за поступки її притягнуть до відповідальності. Залюбки.
......
Т.е. вы тоже прогнозируете войну на долгие годы? :shock:
Тогда как же ваша поддержка lapay и перемирия?

"Для танго нужны двое" (с).

Ну и про это уже и официальные лица говорить начали...
Війна в Україні може тривати ще багато місяців, — Мерц

-- что-то поняли из переговоров? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 10380
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 14913149141491514916>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 121812
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305143
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 979356
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.