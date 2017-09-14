|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:05
detroytred написав:
*Зеленский назвал три блока гарантий безопасности:
- сохранение нынешней численности военных...
- обеспечение их финансами и оружием благодаря украинскому ВПК...
- И европейскому и американскому производству...
Первое нереально. Миллионная армия в мирное время...
Второе возможно, но обеспечение будет достаточно скромное.
Третье возможно, если у нас будет достаточно финансов. Можно ли рассчитывать на долговременное финансирование Западом, не уверен.
- Сохранение санкций против РФ и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
Сомнительно. РФ на это не согласится.
Тобто це умови рпв з нашого боку.
Фактично трошки модернізований отой план Перемоги)))
Т.е. пока ваш вариант - "фортеця".
Вариант "финляндизации" не рассматривается. Нет у нас Маннергейма.
Ну, посмотрим.
Сомневаюсь в успехе.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35699
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:08
ЛАД написав: detroytred написав:
trololo
Тому що влада розуміє, що за поступки її притягнуть до відповідальності. Залюбки.
......
Т.е. вы тоже прогнозируете войну на долгие годы?
Тогда как же ваша поддержка lapay
и перемирия?
"Для танго нужны двое" (с).
Ну и про это уже и официальные лица говорить начали...
Війна в Україні може тривати ще багато місяців, — Мерц
-- что-то поняли из переговоров?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10380
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:13
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
Думаю задає, бо питання дуже цікаве. Цікаво, шо путін відповідає.
Може колись дізнаємось.
Гадаю, що те саме, як Сі --- час для цього (зупинки війни) ще не настав.
Те що "час не настав" це очевидно.
Але Трампу потрібні строки. Якщо 4 роки - то Трампу нафіг треба чекати, якщо рік - то можна почекати(або це обман), якщо скаже скільки треба - це надто зухвала відповідь.
Трамп не "вічний президент", як путін.
Одне з двох:
- або пу кладе на Трампа (має, що пред'явити у відповідь);
- або чимось "відкупається" за оці затримки часу.
Може й мікст двох.
Теж кеп-очевидність.
Ми просто не володіємо всіма даними.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25307
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:19
а може португальский президент був правий.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6231
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2697 раз.
- Подякували: 1421 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:20
ЛАД написав: UA написав:
........
А скоріше українська мобілізація була розроблена российскими фахівцями в галузі соціодинамики.
"українська мобілізація" вполне соответствует советской, да, в общем-то, и мировой практике, когда армия не контрактная.
Для настоящей "большой" войны контрактная армия вряд ли подходит. Путин может обходиться своей моделью благодаря значительному превосходству в людских ресурсах и наличию денег.
Особливості української мобілізації це
- викрадення людей на вулицях
- поділ на сорти (поясніть будь ласка 40 річних студентів, чи відстрочку по догляду, чи не мобілізувати прокурорів...) тракторист корисний для суспільства, український прокурор шкідливий для народного господарства.
- корупція на ВЛК
- объективно хворих зробили придатними
- економічна трагедія з "а мій (ухилянт) теж сидить дома"
- бронь не операторам АЕС... Декілька тисяч людей на країну мають мати бронь.
Робітників повинні набирати серед жінок, хворих, старих. Бо в країні війна а не сортовий карнавал.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9645
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2347 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:21
Сьогодні польський громадський діяч Кшиштоф Скіба (Krzysztof Skiba) опублікував дуже гострий пост. Пан Скіба це — відомий польський сатирик, музикант і публіцист. Він є співзасновником рок-гурту Big Cyc, який прославився своїми іронічними піснями з політичним підтекстом. Скіба активно виступає як коментатор суспільно-політичних подій у Польщі, поєднуючи гумор із гострою критикою. Раджу почитати. Переклад мій.
Владислав Бовсуновський.
***ПІД РОСІЙСЬКИЙ ЧОБОТ
Ми самі пхаємося під російський чобіт. Видно, що тужимо за правлінням Москви, від якого понад тридцять років тому нас визволив Валенса разом із Рейганом.
Полякам уже набридла демократія, добробут і відпочинок у Хорватії. Ми знову мріємо перетворити Польщу на російський колгосп, країну бідності та відсталості, а також на західну провінцію імперії Сталіна.
Це не якісь фантазії, а реальна оцінка того, що відбувається ЗАРАЗ. Антиукраїнські настрої, а фактично мода на атаки проти України щодня наближають нас до пащі та совєцького бруду, який пропонує Путін.
Щоб виграти війну або хоча б у шахи, треба зробити добру розвідку. Хто друг, а хто ворог. Єдина країна, яка активно бореться з Путіним, тобто Україна, що вже три роки успішно чинить опір і кривавить, перестала подобатися полякам. У тренді зараз дурне, абсурдне і самогубне обливання брудом усього українського.
Концерт білоруського репера Макса Коржа, на який приїхали білоруси, грузини та українці з усієї Європи, став детонатором антиукраїнських настроїв. А чому? Бо кілька дівчат перелізли через огорожу? Бо кілька тисяч людей бігало під сценою з оголеними торсами? Бо на 70 тисяч глядачів один хлопець приніс прапор УПА?
І це ви називаєте заворушенням? Серйозно? У той самий час фанати «Леха» з Познані без жодної причини вибивали вікна й били перехожих у Белграді. Оце було справжнє хуліганське побоїще. Але про це — тиша. Ніхто не перейнявся. Бо то наші. А нашим можна.
Вам заважає хлопець із прапором УПА на концерті, а не заважає друг президента Навроцького з татуюваннями Гітлера? Зрозумійте, що для багатьох (не для всіх) українців УПА — це щось подібне до нашої Армії Крайової. Це їхнє національне партизанське військо часів війни. Так, вони страшні винуватці Волинських убивств. Для нас — злочинці. І тут немає про що сперечатися. Але це було 80 років тому. Треба про це говорити і пам’ятати про злочини, але й пам’ятати, що наша АК (примітка - Армія Крайова) у відповідь теж палила українські села і вбивала їхніх жінок та дітей.
Ці історичні рани вміло підпалюються і керуються російськими відділами пропаганди. Наче й не було Катині та вбивств поляків від часів поділів аж до «утвердження Польщі Народної».
Раптом росіяни — святі й улюблені. А українці погані. Тільки той Бандера й Бандера, а Червона Армія, яка ґвалтувала полячок, якось дивно пішла в забуття?
Пам’яттю можна маніпулювати, і це росіянам у Польщі чудово вдається, у чому допомагає їм ціла армія «камратів» та слуг Брауна.
Рівності в тих давніх драмах, звісно, немає, бо етнічні чистки почали українці. Але після вшанування жертв, прийміть мужньо, як розумні люди, факт: ЗАРАЗ Україна — наш союзник. Вона воює з чудовиськом. Її мали перемогти за три дні, а минає три роки, і великий Путін досі не може з ними впоратися.
Пріоритетом нашої зовнішньої політики має бути допомога Україні та лобіювання її вступу до НАТО. Цього, до речі, хотів сам Лех Качинський, але нині про це ніхто не пам’ятає.
Парадоксально, але завдяки війні НАТО стало сильнішим. Швеція та Фінляндія вступили до альянсу зі страху, й військовий потенціал Союзу збільшився і нині в багато разів перевищує потенціал Росії.
Завдяки воєнним біженцям з України зросла польська економіка. На 15 млрд щороку. Кошти, які ми витрачаємо на допомогу Україні, при цьому — дрібні гроші.
Це українці прибирають і ремонтують ваші доми, будують житлові квартали, полють газони, збирають сміття, возять піцу та посилки як кур’єри, подають їжу й пиво у закладах як офіціанти та бармени. Це українські працівники виконують роботу, на яку просто немає охочих серед поляків. Бо платня надто низька.
Ми поводимося як накурений і сліпий кіт у мішку. Російська пропаганда і російські тролі, а також такі видатні брехуни, як продавець пива Славек Хулайнога та Гжегож Гасніца Браун, зробили вам справжній кисіль у мізках.
Ці гасла, що «це не наша війна», — казки для дітей. Через Польщу вже три роки йде вся військова допомога для України. Ми теж у цій війні з Росією, тільки нам значно зручніше, бо наші житлові квартали ще не бомблять. Ми лише транзитна дорога для зброї та прихисток для біженців.
Найгірше, що цим антиукраїнським настроям, підігріваним путінською пропагандою, піддається не лише президент Навроцький (відібрав у жінок з України 800+, урізав кошти на Starlink, тобто шкодить армії, яка воює з Путіним), але й уряд Туска.
Команда Рудого, намагаючись тактично сподобатися правим і фанатам, депортує учасників концерту Макса Коржа, які на Національному стадіоні перестрибували через бар’єри. Серйозно? У юності я розвалив лавку на концерті «Республіки» в 1982 році, і навіть Ярузель (примітка - Ярузельский Войцех, останній голова Польщі комуністичних часів) мене тоді не депортував. Посадив лише тоді, коли я розкидав антикомуністичні листівки.
Я вважав Кєрвінського розумним хлопом. А це якийсь дешевий популіст із російського цирку. Вихваляється цими депортаціями, як силіконові зірки інтернету своїми цицьками. Панове політики з «Платформи», затямте собі дві речі:
— Коаліція з проросійською «Конфедерацією» неможлива, бо вони вами зневажають і працюють на опікунів Урсули фон дер Байер. Кожен жест «під Конфу» (типу дурних депортацій після концерту) — це втрата енергії і голосів тих, хто вам іще вірить. Зиск у банді пивника з Торуні — нульовий.
— І друге. Мільйони поляків голосували за вас не тому, що ви такі гарні, розумні, світові й чудові. А лише тому, що ви ТРОХИ МЕНШЕ ОГИДНІ, ніж ПіС.
Єдині в цьому уряді, хто ще має яйця й розсудок, це міністри Журек і Сікорський. Вони знають, що підлизування правим веде в нікуди.
Той лікар, який удає з себе військового, тобто Косіняк-Камиш, представляє мертву партію з 2% підтримки. Він продасть вас за обіцянку бути міністром чого-небудь у Ярослава. Тож підлизування PSL, селянам і мисливському лобі — теж глухий кут. Село втрачено й проковтнуте Качором на сніданок.
На жаль, президент Навроцький виявився політичним аматором. Я сподівався, що він займеться веселими іграми у палаці, але він серйозно хоче бути активним і наразі прикидається копією Трампа, йде на руку Путіну, пливучи на хвилі сильно антиукраїнських рішень.
У Росії бракує боєприпасів, бракує солдатів (беруть найманців у Кіма з Кореї), Росія економічно розвалюється, як стара пропита баба, ще кілька років війни — і її військовий потенціал буде на рівні князівства Монако. Але нарцис із США повірив, що Владімір хоче миру. І отримав передпокій та фіґу з маком.
І саме це НІЧОГО зараз допомагає Росії протриматися. А до того ще й президент Снус іде його слідами. Вже весело підключив польську крапельницю для колишнього агента КДБ і його банди.
Це російські диверсанти підпалюють польські базари, фірми та склади. Таких підпалів було вже понад десяток. На Маривільській у Варшаві згоріло кілька тисяч магазинів. Збитки — кілька мільярдів злотих. Доведено, що це робота російських агентів. А ви бачили антиросійські гасла на стадіонах? Ні. Є тільки антиукраїнські. Цікаво, чому?
Кожен убитий в Україні росіянин зі зброєю в руках уже не ввійде на територію Польщі. Кожен розбитий українцями танк, знищений дрон, затоплений корабель — не атакує Польщу. Ми повинні їм за це подякувати. І справді «дякуємо». Депортаціями, лайкою і щоденною ненавистю.
Ми самі пхаємося під російські чоботи. Самі, за допомогою наших політиків. Похила площина. Божевілля. Абсурд і дно.
Якщо Україна програє цю війну, то ми програємо одразу після неї. А ті, хто за десять років стоятиме в черзі за російським цукром за талонами, цього вам не пробачать 😀
Вперше прошу максимально поширювати. Час зупинити цей стрибок сторч головою у порожній басейн.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12654
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3331 раз.
- Подякували: 3343 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:22
trololo написав:
а може португальский президент був правий.
просто...правий
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12654
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3331 раз.
- Подякували: 3343 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:22
ЛАД написав: detroytred написав:
*Зеленский назвал три блока гарантий безопасности:
- сохранение нынешней численности военных...
- обеспечение их финансами и оружием благодаря украинскому ВПК...
- И европейскому и американскому производству...
Первое нереально. Миллионная армия в мирное время...
Второе возможно, но обеспечение будет достаточно скромное.
Третье возможно, если у нас будет достаточно финансов. Можно ли рассчитывать на долговременное финансирование Западом, не уверен.
- Сохранение санкций против РФ и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
Сомнительно. РФ на это не согласится.
Тобто це умови рпв з нашого боку.
Фактично трошки модернізований отой план Перемоги)))
Т.е. пока ваш вариант - "фортеця".
Вариант "финляндизации" не рассматривается. Нет у нас Маннергейма.
Ну, посмотрим.
Сомневаюсь в успехе.
До Перемоги!
З деякою ймовірністю через розрив тактів - рпв.
Або якийсь лєбідь.
Тривалий процес...
Бо контрольований.
І це всіх гравців влаштовує.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25307
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:22
trololo написав: ЛАД написав:
Быстро изменить вводні для путіна не может даже Трамп. То, что он может "решительно сделать", вполне может привести к очень тяжёлым последствиям для всей мировой экономики.
та може він. чому не хоче це питання.
економічні важелі трампа на пуйла набагато слабші ніж воєнно технічні. економіка глобалізована і дороги назад нема. навіть КНДР влаштувалась.
податок на індію щоб зупинити нафтові доходи
чи дати україні 500 томагавків щоб гарантовано винести НПЗ
я думаю друге би вплинуло більше. зброя США, навіть просто ризик отримання великих обсягів сучачної та ефективної зброї - ось що реально заставило би х... реально домовлятись. колись трамп навіть казав про цей важіль, в 2023 році.
ну реально, від США отримати нуль літаків, навіть застарілих.. вони без особливих зусиль могли би дати сотні три-чотири літаків 4 покоління і 50-100 сучасних ф-35 . в комплексі із іншою сучасною зброєю це би вплинуло і на фронт, і на х.....
я вже не кажу про залучення американських військ напряму. навіть просто слова байдена перед війною про таку допомогу, могли зупинити її початок. ніщо інше не змогло би, на мою думку.
Обстрел томагавками НПЗ это примерно то же, что и блокада росс. нефти. С теми же последствиями для всего мира.
Поставка самолётов в указанных вами количествах стоит огромных денег и вряд ли коренным образом изменит ситуацию. Так же, как не произвели революцию предыдущие расширения номенклатуры поставок. Вундервафли нет и это идея не работает. + большое время на обучение лётчиков.
Войск США точно не будет. Слишком опасная эскалация, вполне обоснованно побоятся.
Более решительное поведение НАТО и, в частности, США в 2021, вполне вероятно, могло повлиять и предотвратить войну, но об этом сейчас говорить бесполезно.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35699
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:24
detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
Гадаю, що те саме, як Сі --- час для цього (зупинки війни) ще не настав.
Те що "час не настав" це очевидно.
Але Трампу потрібні строки. Якщо 4 роки - то Трампу нафіг треба чекати, якщо рік - то можна почекати(або це обман), якщо скаже скільки треба - це надто зухвала відповідь.
Трамп не "вічний президент", як путін.
Одне з двох:
- або пу кладе на Трампа (має, що пред'явити у відповідь);
- або чимось "відкупається" за оці затримки часу.
Може й мікст двох.
Теж кеп-очевидність.
Ми просто не володіємо всіма даними.
Я думаю:
1. Трамп сильно хоче закінчити війну, тому "стелиться" перед пу для укладення миру.
2. Трамп не має реально сильних методів впливу на пу(РФ). І пу це прекрасно розуміє.
3.(Можливо) США хочуть мати хороші відносини з РФ. Це історично так було. Вони не хочуть прям сваритись з РФ.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6681
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|121816
|
|
|1493
|305146
|
|
|6076
|979388
|
|