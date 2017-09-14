|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:30
trololo написав:
та може він. чому не хоче це питання.
економічні важелі трампа на пуйла набагато слабші ніж воєнно технічні. економіка глобалізована і дороги назад нема. навіть КНДР влаштувалась.
податок на індію щоб зупинити нафтові доходи
чи дати україні 500 томагавків щоб гарантовано винести НПЗ
я думаю друге би вплинуло більше. зброя США, навіть просто ризик отримання великих обсягів сучачної та ефективної зброї - ось що реально заставило би х... реально домовлятись. колись трамп навіть казав про цей важіль, в 2023 році.
ну реально, від США отримати нуль літаків, навіть застарілих.. вони без особливих зусиль могли би дати сотні три-чотири літаків 4 покоління і 50-100 сучасних ф-35 . в комплексі із іншою сучасною зброєю це би вплинуло і на фронт, і на х.....
я вже не кажу про залучення американських військ напряму. навіть просто слова байдена перед війною про таку допомогу, могли зупинити її початок. ніщо інше не змогло би, на мою думку.
У вас сильно україно-центричне мислення. Україна не пуп Землі.
Можна просте питання:А навіщо США взагалі давати Україні зброю(томагавки, літаки і т.д)?
Ось помагають вони Україні вже 3,5 років. Що вони отримали у відповідь? Що Байден під**ас і що Трамп під**ас.
Це велика дяка від українців.
А тим більше зброя коштує гроші.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:33
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
.........
*СРСР розпався тому що для цього були передумови. Зараз передумов для розпаду Раші немає.
Вопрос спорный.
При другом руководстве и другой внутренней политике мог существовать ещё очень долго и по-разному.
От продолжения существования в той же парадигме с затягиванием гаек до пути, аналогичного китайскому.
Я думаю на 70% СРСР був приречений розпастись - всі "поневолені народи" вважали що вони працюють на Москву і інші фактори.
А ще 30% це заслуга Єльцина.
На Мск працювало 3 ресбпубліки УРСР, БРСР, Казахська РСР
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:35
UA написав:
Робітників повинні набирати серед жінок, хворих, старих. Бо в країні війна а не сортовий карнавал.
Так отож!
На війну мають вкалувати всі, а не лише НЕсортові!!!
Як всі, то всі!©
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 29 сер, 2025 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:36
prodigy написав:
Сьогодні польський громадський діяч Кшиштоф Скіба (Krzysztof Skiba) опублікував дуже гострий пост. Пан Скіба це — відомий польський сатирик, музикант і публіцист. Він є співзасновником рок-гурту Big Cyc, який прославився своїми іронічними піснями з політичним підтекстом. Скіба активно виступає як коментатор суспільно-політичних подій у Польщі, поєднуючи гумор із гострою критикою. Раджу почитати. Переклад мій.
Владислав Бовсуновський.
***ПІД РОСІЙСЬКИЙ ЧОБОТ
Ми самі пхаємося під російський чобіт. Видно, що тужимо за правлінням Москви, від якого понад тридцять років тому нас визволив Валенса разом із Рейганом.
.............
Вперше прошу максимально поширювати. Час зупинити цей стрибок сторч головою у порожній басейн.
+++
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:37
andrijk777 написав: trololo написав:
діджей ванс (і вітков до цього здається) сказав шо трамп "завершить війну" через півроку. читать треба, що "ми не будемо нічого робить з путіним, бо він вірить що за півроку поламає нашу оборону і україни прийме всі вимоги росії
"
Я це чув слово в слово десь пів року тому. Літом(2025) путін мав поламати нашу оборону чи щось таке.
Я не розумію, це якісь вброси, чи американці настільки лохи що вірять цим словам путіна. Я хз.
Мені взагалі дуже цікаво чи задає Трам путіну таке питання: "Скільки ти ще максимум збираєшся воювати?" Думаю задає, бо питання дуже цікаве. Цікаво, шо путін відповідає.
Може колись дізнаємось.
Наступного року проміжні вибори в США, і респи, скоріш за все втрачають більшість, як і премія миру. Тому дедлайн.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:38
ЛАД написав:
Но, думаю, этому научиться можно в любом возрасте максимум за один день. Понятно, снайпером не станешь, но от пехотинца это и не требуется.
Один день - это очень много, когда нужно обучать массово. По крайней мере у нас, первичное обучение прицеливанию проводилось на зеркалах. Процесс индивидуальный. Даже полчаса на человека - это очень много. Для умеющего процесс сводился к проверке умения за минуту.
Мои реальные наблюдения говорят о том, что всеобщая предварительная подготовка имеет смысл.
detroytred написав:
.........
До Перемоги!
З деякою ймовірністю через розрив тактів - рпв.
Або якийсь лєбідь.
Тривалий процес...
Бо контрольований.
І це всіх гравців влаштовує.
Нас тоже?
Может, таки тогда уже лучше финляндизация?
И пусть "всі гравці" разбираются и воюют сами?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:40
Сибарит написав: ЛАД написав:
Навички всё же должны приобретаться в армии, а не в "дитячому садку" или в школе. Лётчика или танкиста там не подготовишь.
А пехотинца - вполне.
Нас в школе учили стрелять и разбирать калаш. В 55 я все это легко вспомнил.
Без той подготовки я бы сейчас вряд ли уже научился бы стрелять.
а дрони на Зарніцє пускали?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:42
trololo написав:
а може португальский президент був правий.
Это о чём?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:43
detroytred написав:
*Зеленский назвал три блока гарантий безопасности:
- сохранение нынешней численности военных...
- обеспечение их финансами и оружием благодаря украинскому ВПК...
- И европейскому и американскому производству...
- «НАТО-лайт»...
- Сохранение санкций против РФ и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
Отдельно территориальные вопросы. Но там ранее было сказано, что ни одного незахваченного кв.м.* (с)
Тобто це умови рпв з нашого боку.
Фактично трошки модернізований отой план Перемоги)))
а потягне ненька 1М?
