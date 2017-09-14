|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:04
ЛАД написав:
Не берусь судить, но то же самое говорили при первых поставках F-15. Не знаю, как это повлияло.
говорили ті, хто мало що розуміли. я питав людей дотичних до теми, перед приходом ф-16 чи зупинить це хоча б КАБи, вони казали шо ні. мало, старі радари, нема дальнобійних ракет типу р-37м або метеор, і нема такого прикриття наземного ппо як в росіян.
ф-35 можливо мали би перевагу за рахунок стелсу. але не факт. хоча те що європа купує їх тисячами, а наскільки вони ефективні проти су-35 чи с-400 наприклад, ніхто не знає - це тупо насправді. чому не дали хоча б пару дивізіонів чисто перевірити ефективність - невідомо. може тому, що це переоцінена бульбашка, а може тому що вундервафля.
Востаннє редагувалось trololo
в П'ят 29 сер, 2025 19:10, всього редагувалось 2 разів.
trololo
Повідомлень: 6231
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2697 раз.
- Подякували: 1421 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:05
Успіх написав: trololo написав:
пане Успіх, по-перше дякую Вам за службу на захист України, без іронії.
Ще б ті, хто з дивану - хоча б каміння не кидали в сторону захисників/колишніх захисників... - це вже би було не погано/добрим жестом!
а ніхто й не кидає... а от чого Успіх не хоче зрозуміти - а що ж таке особисто він робить, що в нього летить каміння?.. та й взагалі, а хто починає кидати каміння?....
Shaman
Повідомлень: 9526
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1645 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:05
Сибарит написав: flyman написав:
а дрони на Зарніцє пускали?
Кружок авиамоделирования был доступен отдельно 😁
і всі ходили на нього строєм? чи за бажанням
flyman
Повідомлень: 40598
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1608 раз.
- Подякували: 2854 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:07
Ірина_ написав:
Девушка мне нравится!
И всё правильно рассказала.
Проблема только в том, что при всех этих проблемах (простите за тавтологию) РФ может воевать ещё долгие годы.
А стагнация гражданских отраслей промышленности не такая уж проблема, это не ухудшает жизнь народа.
Инфляция, конечно, вызывает недовольство, но жить с этим можно. У нас она вряд ли ниже. И цены на бензин у них и сегодня значительно ниже наших.
ЛАД
Повідомлень: 35699
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:11
*Вэнс говорит, что уже готов стать Президентом...
Рубио хватается за голову... РАНО!!!!!!!!!!!!!!!
"Что ж, за последние 200 дней я прошёл много полезной практики...., если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил"...* (С)
detroytred
Повідомлень: 25307
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:11
trololo написав: ЛАД написав:
Не берусь судить, но то же самое говорили при первых поставках F-15. Не знаю, как это повлияло.
говорили ті, хто мало що розуміли. я питав людей дотичних до теми, перед приходом ф-16 чи зупинить це хоча б КАБи, вони казали шо ні. мало, старі радари, нема дальнобійних ракет типу р-37м або метеор, і нема такого прикриття наземного ппо як в росіян.
Так все эти проблемы будут и при новых поставках самолётов. Ну, пусть не все, старих радарів не будет.
P.s. Прошу прощения за опечатку, исправил F-16.
ЛАД
Повідомлень: 35699
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:13
andrijk777 написав: trololo написав:
чому пуйло не оголосить нову мобілізацію на +1 млн рил і не розвалить гарантовано накінець то нашу оборону, яка нібито то на соплях висить?
боязні протестів і втрати влади не предлагать
Питання дуже хороше і глибоке. Нажаль відповідь дуже велика і у мене не має бажання багато тобі писати. І так багато написав.
Коротко:
-Тому що це не дасть такого великого підсилення армії РФ як комусь здається. Це не підсилить армію настільки щоб порвати нашу оборону.
-Це збільшує ризики для путіна. Владу він звичайно не втратить але незадоволення населення зросте. + економічні ризики, мобілізація(+виїзд) можуть ослабити економіку.
Тому: навіщо йому це? І так нормально - ціль помаленьку досягається. А +1 млн рил можна ж мобілізувати в будь-який момент. В критичний момент, наприклад.
підсилення армії якраз дасть. для м'ясних штурмів, які зараз практикує Раша - саме то. а не проводить, бо навпаки дуже боїться ризиків мобілізації. це вони патріоти з диванів, як тут люблять казати - а в окопи ніхто з Москви чи Пітера не захоче. й все, з чого тут намагаються накидати в роботі ТЦК - ми побачимо в Раші, але там влади у силовиків набагато більше.
мета й близько не досягається - 3-4 роки для повної окупації Донбасу - така собі мета для наче потужної країни. тому мобілізація 1 млн людей - це якраз для України велкий ризик - але не вийде це в Раші, тому навіть не намагаються...
Shaman
Повідомлень: 9526
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1645 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:16
*При президенте-либертарианце Хавьере Милее уровень бедности в Аргентине вырос до 52,9% , - Financial Times...* (С)
Якщо не брехня, то ноу коментс 😁😁😁
detroytred
Повідомлень: 25307
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:17
Shaman написав:
........ не вийде це в Раші, тому навіть не намагаються...
И воюют там одни чмобики.
И вообще они дегенераты.
Не надоело?
В демократической Украине выходит, а в диктаторской РФ не выйдет?
ЛАД
Повідомлень: 35699
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:21
detroytred написав:
*Вэнс говорит, что уже готов стать Президентом...
Рубио хватается за голову... РАНО!!!!!!!!!!!!!!!
"Что ж, за последние 200 дней я прошёл много полезной практики...., если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил"...* (С)
як вам теорія змови, що венс це людина тіля, маска та цукера, а його (трампа) дебільна політика типу тарифів, місцевого тцк (ICE) і тд це підготовка до ванса, який прийде і всіх спасе на контрасті? а трампу не тільки не світтить третій строк, але і не факт що досидить другий. і концентрація влади в руках президента не для нього і не для третього строку, що ним грають як росіяни овочем
trololo
Повідомлень: 6231
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2697 раз.
- Подякували: 1421 раз.
