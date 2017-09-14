RSS
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:04

  ЛАД написав:Не берусь судить, но то же самое говорили при первых поставках F-15. Не знаю, как это повлияло.


говорили ті, хто мало що розуміли. я питав людей дотичних до теми, перед приходом ф-16 чи зупинить це хоча б КАБи, вони казали шо ні. мало, старі радари, нема дальнобійних ракет типу р-37м або метеор, і нема такого прикриття наземного ппо як в росіян.

ф-35 можливо мали би перевагу за рахунок стелсу. але не факт. хоча те що європа купує їх тисячами, а наскільки вони ефективні проти су-35 чи с-400 наприклад, ніхто не знає - це тупо насправді. чому не дали хоча б пару дивізіонів чисто перевірити ефективність - невідомо. може тому, що це переоцінена бульбашка, а може тому що вундервафля.
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 29 сер, 2025 19:10, всього редагувалось 2 разів.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:05

  Успіх написав:
  trololo написав:пане Успіх, по-перше дякую Вам за службу на захист України, без іронії.
Ще б ті, хто з дивану - хоча б каміння не кидали в сторону захисників/колишніх захисників... - це вже би було не погано/добрим жестом!

а ніхто й не кидає... а от чого Успіх не хоче зрозуміти - а що ж таке особисто він робить, що в нього летить каміння?.. та й взагалі, а хто починає кидати каміння?....
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:05

  Сибарит написав:
  flyman написав:а дрони на Зарніцє пускали?

Кружок авиамоделирования был доступен отдельно 😁

і всі ходили на нього строєм? чи за бажанням
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:07

  Ірина_ написав:

Девушка мне нравится! :)
И всё правильно рассказала.
Проблема только в том, что при всех этих проблемах (простите за тавтологию) РФ может воевать ещё долгие годы.
А стагнация гражданских отраслей промышленности не такая уж проблема, это не ухудшает жизнь народа.
Инфляция, конечно, вызывает недовольство, но жить с этим можно. У нас она вряд ли ниже. И цены на бензин у них и сегодня значительно ниже наших.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:11

*Вэнс говорит, что уже готов стать Президентом...
Рубио хватается за голову... РАНО!!!!!!!!!!!!!!!

"Что ж, за последние 200 дней я прошёл много полезной практики...., если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил"...* (С)
detroytred
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:11

  trololo написав:
  ЛАД написав:Не берусь судить, но то же самое говорили при первых поставках F-15. Не знаю, как это повлияло.

говорили ті, хто мало що розуміли. я питав людей дотичних до теми, перед приходом ф-16 чи зупинить це хоча б КАБи, вони казали шо ні. мало, старі радари, нема дальнобійних ракет типу р-37м або метеор, і нема такого прикриття наземного ппо як в росіян.

Так все эти проблемы будут и при новых поставках самолётов. Ну, пусть не все, старих радарів не будет.
P.s. Прошу прощения за опечатку, исправил F-16.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:13

  andrijk777 написав:
  trololo написав:чому пуйло не оголосить нову мобілізацію на +1 млн рил і не розвалить гарантовано накінець то нашу оборону, яка нібито то на соплях висить?

боязні протестів і втрати влади не предлагать :)

Питання дуже хороше і глибоке. Нажаль відповідь дуже велика і у мене не має бажання багато тобі писати. І так багато написав.
Коротко:
-Тому що це не дасть такого великого підсилення армії РФ як комусь здається. Це не підсилить армію настільки щоб порвати нашу оборону.
-Це збільшує ризики для путіна. Владу він звичайно не втратить але незадоволення населення зросте. + економічні ризики, мобілізація(+виїзд) можуть ослабити економіку.

Тому: навіщо йому це? І так нормально - ціль помаленьку досягається. А +1 млн рил можна ж мобілізувати в будь-який момент. В критичний момент, наприклад.

підсилення армії якраз дасть. для м'ясних штурмів, які зараз практикує Раша - саме то. а не проводить, бо навпаки дуже боїться ризиків мобілізації. це вони патріоти з диванів, як тут люблять казати - а в окопи ніхто з Москви чи Пітера не захоче. й все, з чого тут намагаються накидати в роботі ТЦК - ми побачимо в Раші, але там влади у силовиків набагато більше.

мета й близько не досягається - 3-4 роки для повної окупації Донбасу - така собі мета для наче потужної країни. тому мобілізація 1 млн людей - це якраз для України велкий ризик - але не вийде це в Раші, тому навіть не намагаються... 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:16

*При президенте-либертарианце Хавьере Милее уровень бедности в Аргентине вырос до 52,9% , - Financial Times...* (С)

Якщо не брехня, то ноу коментс 😁😁😁
detroytred
 
  Shaman написав:........ не вийде це в Раші, тому навіть не намагаються... 8)

И воюют там одни чмобики.
И вообще они дегенераты.
Не надоело?
В демократической Украине выходит, а в диктаторской РФ не выйдет?
ЛАД
2
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:21

  detroytred написав:*Вэнс говорит, что уже готов стать Президентом...
Рубио хватается за голову... РАНО!!!!!!!!!!!!!!!

"Что ж, за последние 200 дней я прошёл много полезной практики...., если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил"...* (С)


як вам теорія змови, що венс це людина тіля, маска та цукера, а його (трампа) дебільна політика типу тарифів, місцевого тцк (ICE) і тд це підготовка до ванса, який прийде і всіх спасе на контрасті? а трампу не тільки не світтить третій строк, але і не факт що досидить другий. і концентрація влади в руках президента не для нього і не для третього строку, що ним грають як росіяни овочем :D
trololo
Аватар користувача
 
