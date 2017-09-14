RSS
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:22

  Успіх написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но, думаю, этому научиться можно в любом возрасте максимум за один день. Понятно, снайпером не станешь, но от пехотинца это и не требуется.

Один день - это очень много, когда нужно обучать массово. По крайней мере у нас, первичное обучение прицеливанию проводилось на зеркалах. Процесс индивидуальный. Даже полчаса на человека - это очень много. Для умеющего процесс сводился к проверке умения за минуту.
Мои реальные наблюдения говорят о том, что всеобщая предварительная подготовка имеет смысл.
Фтопку!© :mrgreen:
Куйня собача! :mrgreen:

Успіх, який НЕ пройшов строкову службу/ніколи раніше не тримав АК - тим не менше відїбошив майже ТРИ роки на фронті!!!

Як так?© :mrgreen:

Тому - фтопку ці всі раніші(по молодості) підготовки! :mrgreen:

й скільки разів ти там стріляв з АК?...
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:25

  ЛАД написав:... Всё же это не совсем результат росс. пропаганды и имеет основания.
Риска ядерного столкновения хотят избежать все. На это было направлено много договоров ещё с СССР.
Во Вьетнаме официально не было советских войск, только советники. Последнее прямое столкновение было между советской и американской авиацией в Корее. Но только воздушные бои и тогда ещё было крайне мало ядерки и, тем более, средств доставки.

непогано так вагнерів покрошили в Сирії. але це так, їхтамнети, на які Раші насрати. що там Захарова сказала - загинуло лише кілька людей. й ще десь 80 зникло без весті 8)
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:26

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........ не вийде це в Раші, тому навіть не намагаються... 8)

И воюют там одни чмобики.
И вообще они дегенераты.
Не надоело?
В демократической Украине выходит, а в диктаторской РФ не выйдет?

Цікаву думку тільки-но прочитав.
Третьої світової не уникнути.
Глобально об'єктивно все веде до неї.

І по суті тоді логічно все сходиться --- ніхто з гравців не квапиться... всі готуються до невідворотнього.
Спостерігаючи наглядно, як і що відбувається за великої війни між двома великими країнами; внутрішні процеси; можливості контрольованості; перемовин-контактів.
В сучасних умовах.

Одна справа, коли всі нинішні гравці знають, як це було колись в тому столітті, інша воочію бачать, приймають часткову участь.

Тобто сподіваються якось більш менш не катастрофічно обійтись, переподілячи світ.
Як не крути, але по факту в Україні саме полігон війни між Заходом і Сходом.
Предпідготовка...
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:26

28 сентября, 2024

28 сентября, 2024

  detroytred написав:*При президенте-либертарианце Хавьере Милее уровень бедности в Аргентине вырос до 52,9% , - Financial Times...* (С)

Якщо не брехня, то ноу коментс 😁😁😁

Шо, а5?
28 сентября, 2024
https://zn.ua/ECONOMICS/uroven-bednosti-v-arhentine-vyros-bolee-chem-na-50-na-fone-mer-strohoj-ekonomii-prezidenta-mileja.html

Уровень бедности в Аргентине вырос почти до 53% за первые шесть месяцев президентства ультраправого лидера Хавьера Милея,
28 сентября, 2024
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:29

  trololo написав:
  detroytred написав:*Вэнс говорит, что уже готов стать Президентом...
Рубио хватается за голову... РАНО!!!!!!!!!!!!!!!

"Что ж, за последние 200 дней я прошёл много полезной практики...., если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил"...* (С)


як вам теорія змови, що венс це людина тіля, маска та цукера, а його (трампа) дебільна політика типу тарифів, місцевого тцк (ICE) і тд це підготовка до ванса, який прийде і всіх спасе на контрасті? а трампу не тільки не світтить третій строк, але і не факт що досидить другий. і концентрація влади в руках президента не для нього і не для третього строку, що ним грають як росіяни овочем :D
До третьего срока далеко.
И вряд ли он вообще возможен. Если не ошибаюсь, единственный президент, которому это удалось, был Рузвельт.
Или в США ограничения только на 2 срока подряд?
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:30

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........ не вийде це в Раші, тому навіть не намагаються... 8)

И воюют там одни чмобики.
И вообще они дегенераты.
Не надоело?
В демократической Украине выходит, а в диктаторской РФ не выйдет?

а що в нас виходить, ми виконуємо плани по мобілізації? й на Раші побачимо те саме - всі поховаються, як тільки піде процес примусової мобілізації. й невдоволення відразу виникне - а саме цього пуйло боїться. бо всі ці падіння влади починаються саме з початкового невдоволення - а тут відразу воно буде дуже сильно.

ви до речі в курсі, що останні контрактники - 30% це вже мігранти, які недавно отримали громадянство? й їх добровільність під ДУЖЕ великим питанням.

й в них проблема іншого плану - до цього за контракт давали кілька мільйонів, а потім почнуть безкоштовно забирати - руські маргінали таке дуже не люблять 8)

в мене немає цього фетишу перед руськими, як у вас. й так, на Україні переважно воюють дегенерати, які не те ще Достоєвського, вони написи на пляшках читають по складах. що ми бачимо й по відношенню до полонених. а якщо дегенерат - мається відсутність моральних засадин - то всі 100%.
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 29 сер, 2025 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:31

  ЛАД написав:
  trololo написав:
  ЛАД написав:Не берусь судить, но то же самое говорили при первых поставках F-15. Не знаю, как это повлияло.

говорили ті, хто мало що розуміли. я питав людей дотичних до теми, перед приходом ф-16 чи зупинить це хоча б КАБи, вони казали шо ні. мало, старі радари, нема дальнобійних ракет типу р-37м або метеор, і нема такого прикриття наземного ппо як в росіян.

Так все эти проблемы будут и при новых поставках самолётов. Ну, пусть не все, старих радарів не будет.
P.s. Прошу прощения за опечатку, исправил F-16.


цікаво що ф-35 по суті єдина надія європи проти можливої війни з росією приблизно в тому форматі як в нас (все крім ядерки). але каби і фаби (при завоюванні повної переваги в повітрі що далеко не факт що вийде) не дуже допоможе проти атаки малих груп. і прийдеться тримати дронами (яких нема) і піхотою (яка невідомо чи буде).

в європи навіть масової балістики типу іскандер-атакамс наче нема. крилаток мало, штучні. дронів нема, снарядів мало. вся надія на США, але якщо в США буде громадянська війна, ніхто не припливе спасать.
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 29 сер, 2025 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:32

  Shaman написав:
  ЛАД написав:... Всё же это не совсем результат росс. пропаганды и имеет основания.
Риска ядерного столкновения хотят избежать все. На это было направлено много договоров ещё с СССР.
Во Вьетнаме официально не было советских войск, только советники. Последнее прямое столкновение было между советской и американской авиацией в Корее. Но только воздушные бои и тогда ещё было крайне мало ядерки и, тем более, средств доставки.

непогано так вагнерів покрошили в Сирії. але це так, їхтамнети, на які Раші насрати. що там Захарова сказала - загинуло лише кілька людей. й ще десь 80 зникло без весті 8)

И после этого вы спорите с тем, что вы пропагандист. :)
Вагнеры это российская армия? Да, на них "Раші насрати".
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:34

  ЛАД написав:
  trololo написав:
  detroytred написав:*Вэнс говорит, что уже готов стать Президентом...
Рубио хватается за голову... РАНО!!!!!!!!!!!!!!!

"Что ж, за последние 200 дней я прошёл много полезной практики...., если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил"...* (С)


як вам теорія змови, що венс це людина тіля, маска та цукера, а його (трампа) дебільна політика типу тарифів, місцевого тцк (ICE) і тд це підготовка до ванса, який прийде і всіх спасе на контрасті? а трампу не тільки не світтить третій строк, але і не факт що досидить другий. і концентрація влади в руках президента не для нього і не для третього строку, що ним грають як росіяни овочем :D
До третьего срока далеко.
И вряд ли он вообще возможен. Если не ошибаюсь, единственный президент, которому это удалось, был Рузвельт.
Или в США ограничения только на 2 срока подряд?

діє таке обмеження. але Трамп вже натякав, що такого файного хлопа можна ще раз обрати. єдине, що дозволяє не надто з цього перейматися - це його вік. подивимось, як він буде виглядати в свої 82 роки
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:35

  flyman написав:
  detroytred написав:*При президенте-либертарианце Хавьере Милее уровень бедности в Аргентине вырос до 52,9% , - Financial Times...* (С)

Якщо не брехня, то ноу коментс 😁😁😁

А було 52.8%?


Уровень бедности в Аргентине резко снизился (с 52,9% до 38,1%) во второй половине 2024 года, сообщил в понедельник Национальный институт статистики и переписи населения Аргентинской Республики (INDEC), пишет AP News.
https://www.epochtimes.com.ua/ru/posled ... eya-168289
Прийшлося гуглити.
Новина за 3 Апреля 2025.

Тому й вказав одразу - *якщо не брехня*.
А дивився не на цифру, а на ключове слово "вырос".

Свій косяк визнаю. Без проблем. Факт.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 сер, 2025 19:45, всього редагувалось 1 раз.
