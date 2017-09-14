ЛАД написав:Но, думаю, этому научиться можно в любом возрасте максимум за один день. Понятно, снайпером не станешь, но от пехотинца это и не требуется.
Один день - это очень много, когда нужно обучать массово. По крайней мере у нас, первичное обучение прицеливанию проводилось на зеркалах. Процесс индивидуальный. Даже полчаса на человека - это очень много. Для умеющего процесс сводился к проверке умения за минуту. Мои реальные наблюдения говорят о том, что всеобщая предварительная подготовка имеет смысл.
ЛАД написав:... Всё же это не совсем результат росс. пропаганды и имеет основания. Риска ядерного столкновения хотят избежать все. На это было направлено много договоров ещё с СССР. Во Вьетнаме официально не было советских войск, только советники. Последнее прямое столкновение было между советской и американской авиацией в Корее. Но только воздушные бои и тогда ещё было крайне мало ядерки и, тем более, средств доставки.
непогано так вагнерів покрошили в Сирії. але це так, їхтамнети, на які Раші насрати. що там Захарова сказала - загинуло лише кілька людей. й ще десь 80 зникло без весті
Shaman написав:........ не вийде це в Раші, тому навіть не намагаються...
И воюют там одни чмобики. И вообще они дегенераты. Не надоело? В демократической Украине выходит, а в диктаторской РФ не выйдет?
Цікаву думку тільки-но прочитав. Третьої світової не уникнути. Глобально об'єктивно все веде до неї.
І по суті тоді логічно все сходиться --- ніхто з гравців не квапиться... всі готуються до невідворотнього. Спостерігаючи наглядно, як і що відбувається за великої війни між двома великими країнами; внутрішні процеси; можливості контрольованості; перемовин-контактів. В сучасних умовах.
Одна справа, коли всі нинішні гравці знають, як це було колись в тому столітті, інша воочію бачать, приймають часткову участь.
Тобто сподіваються якось більш менш не катастрофічно обійтись, переподілячи світ. Як не крути, але по факту в Україні саме полігон війни між Заходом і Сходом. Предпідготовка...
detroytred написав:*Вэнс говорит, что уже готов стать Президентом... Рубио хватается за голову... РАНО!!!!!!!!!!!!!!!
"Что ж, за последние 200 дней я прошёл много полезной практики...., если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил"...* (С)
як вам теорія змови, що венс це людина тіля, маска та цукера, а його (трампа) дебільна політика типу тарифів, місцевого тцк (ICE) і тд це підготовка до ванса, який прийде і всіх спасе на контрасті? а трампу не тільки не світтить третій строк, але і не факт що досидить другий. і концентрація влади в руках президента не для нього і не для третього строку, що ним грають як росіяни овочем
До третьего срока далеко. И вряд ли он вообще возможен. Если не ошибаюсь, единственный президент, которому это удалось, был Рузвельт. Или в США ограничения только на 2 срока подряд?
Shaman написав:........ не вийде це в Раші, тому навіть не намагаються...
И воюют там одни чмобики. И вообще они дегенераты. Не надоело? В демократической Украине выходит, а в диктаторской РФ не выйдет?
а що в нас виходить, ми виконуємо плани по мобілізації? й на Раші побачимо те саме - всі поховаються, як тільки піде процес примусової мобілізації. й невдоволення відразу виникне - а саме цього пуйло боїться. бо всі ці падіння влади починаються саме з початкового невдоволення - а тут відразу воно буде дуже сильно.
ви до речі в курсі, що останні контрактники - 30% це вже мігранти, які недавно отримали громадянство? й їх добровільність під ДУЖЕ великим питанням.
й в них проблема іншого плану - до цього за контракт давали кілька мільйонів, а потім почнуть безкоштовно забирати - руські маргінали таке дуже не люблять
в мене немає цього фетишу перед руськими, як у вас. й так, на Україні переважно воюють дегенерати, які не те ще Достоєвського, вони написи на пляшках читають по складах. що ми бачимо й по відношенню до полонених. а якщо дегенерат - мається відсутність моральних засадин - то всі 100%.
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 29 сер, 2025 19:32, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Не берусь судить, но то же самое говорили при первых поставках F-15. Не знаю, как это повлияло.
говорили ті, хто мало що розуміли. я питав людей дотичних до теми, перед приходом ф-16 чи зупинить це хоча б КАБи, вони казали шо ні. мало, старі радари, нема дальнобійних ракет типу р-37м або метеор, і нема такого прикриття наземного ппо як в росіян.
Так все эти проблемы будут и при новых поставках самолётов. Ну, пусть не все, старих радарів не будет. P.s. Прошу прощения за опечатку, исправил F-16.
цікаво що ф-35 по суті єдина надія європи проти можливої війни з росією приблизно в тому форматі як в нас (все крім ядерки). але каби і фаби (при завоюванні повної переваги в повітрі що далеко не факт що вийде) не дуже допоможе проти атаки малих груп. і прийдеться тримати дронами (яких нема) і піхотою (яка невідомо чи буде).
в європи навіть масової балістики типу іскандер-атакамс наче нема. крилаток мало, штучні. дронів нема, снарядів мало. вся надія на США, але якщо в США буде громадянська війна, ніхто не припливе спасать.
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 29 сер, 2025 19:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:... Всё же это не совсем результат росс. пропаганды и имеет основания. Риска ядерного столкновения хотят избежать все. На это было направлено много договоров ещё с СССР. Во Вьетнаме официально не было советских войск, только советники. Последнее прямое столкновение было между советской и американской авиацией в Корее. Но только воздушные бои и тогда ещё было крайне мало ядерки и, тем более, средств доставки.
непогано так вагнерів покрошили в Сирії. але це так, їхтамнети, на які Раші насрати. що там Захарова сказала - загинуло лише кілька людей. й ще десь 80 зникло без весті
И после этого вы спорите с тем, что вы пропагандист. Вагнеры это российская армия? Да, на них "Раші насрати".
detroytred написав:*Вэнс говорит, что уже готов стать Президентом... Рубио хватается за голову... РАНО!!!!!!!!!!!!!!!
"Что ж, за последние 200 дней я прошёл много полезной практики...., если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил"...* (С)
як вам теорія змови, що венс це людина тіля, маска та цукера, а його (трампа) дебільна політика типу тарифів, місцевого тцк (ICE) і тд це підготовка до ванса, який прийде і всіх спасе на контрасті? а трампу не тільки не світтить третій строк, але і не факт що досидить другий. і концентрація влади в руках президента не для нього і не для третього строку, що ним грають як росіяни овочем
До третьего срока далеко. И вряд ли он вообще возможен. Если не ошибаюсь, единственный президент, которому это удалось, был Рузвельт. Или в США ограничения только на 2 срока подряд?
діє таке обмеження. але Трамп вже натякав, що такого файного хлопа можна ще раз обрати. єдине, що дозволяє не надто з цього перейматися - це його вік. подивимось, як він буде виглядати в свої 82 роки
detroytred написав:*При президенте-либертарианце Хавьере Милее уровень бедности в Аргентине вырос до 52,9% , - Financial Times...* (С)
Якщо не брехня, то ноу коментс 😁😁😁
А було 52.8%?
Уровень бедности в Аргентине резко снизился (с 52,9% до 38,1%) во второй половине 2024 года, сообщил в понедельник Национальный институт статистики и переписи населения Аргентинской Республики (INDEC), пишет AP News. https://www.epochtimes.com.ua/ru/posled ... eya-168289 Прийшлося гуглити. Новина за 3 Апреля 2025.
Тому й вказав одразу - *якщо не брехня*. А дивився не на цифру, а на ключове слово "вырос".
Свій косяк визнаю. Без проблем. Факт.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 сер, 2025 19:45, всього редагувалось 1 раз.