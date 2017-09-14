На мой взгляд, она идёт с конца 2019 года, и начал ее Китай весьма непривычным способом.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:50
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:53
якщо в неї будуть такі самі умови як у нас то да, буде трохи дорожче але да.
але якщо впишеться китай на повну? ви ж знаєте, що можна зробити все, крім батареї та магніту в двигуні? тотальна залежність від китаю в дронах. виришити цю проблему не вийде за півроку.
уявіть, які почнуться цікаві переговори в НАТО, коли треба буде визначити хто і скільки видасть людей готових гинути на війні? помножити це на центри впливу типу угорщини, словаччини, пропаганду і тд.
це як організувати ОПЕК на людських життях. а рускіе з китайцями будуть просуватись щодня..
наприклад іспанія відпраить 2 батальони які сточаться за місяць. і скаже що більше не може. угорщина відправить, але тільки там де дозволить росія для "стабілізації території", поляки відрпавлять три бригади, а інше залишать собі для попередження нападу на них, в німеччині при владі буде АФД і тд. в сша будуть чергові вибори або рухи за автономність штатів. якщо наступний президент росії буде жити по завєтам путіна, він не омине таку можливість...
може саме тому росіяни так не хочуть України в НАТО? бо ми єдині після сша та китаю, хто зміг би їх опездюлити, чисто за рахунок того, що ніхто не знає душонку і грязну мислішку п'дара так, як ми? хто реально зміг би провернути "паутину"? можливо ізраїль хіба що.. бо вони теж по руськи шпрехают краще за кацапів
можливо, війна почалась тому що конче треба україна як ресурс, як золота шахта в подальшій експансії ?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:03
Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:04
Так в тому і родзинка!
Що Байден фактично офіційно заявляв, що ніхто не збирається рфію знищувати.
Так само й так може бути 3СВ.
Б'ються впритул по максимуму, але без ядрьонки.
І мета не знищення, а переподіл сфер впливу, контролю.
Як бокс, шахи... але тільки між Гравцями. З обмеженнями та правилами. Не на знищення.
А от дрібних гравців ... по повній хоч в асфальт.
Виключення лише цінні!! дрібні.
Їх намагатимуться за мірою можливості дуже не руйнувати.
Не тільки переподіл світу, а зміна всієї фінансової системи, архітектури безпеки і т.д.
Хоча є така річ, як спіраль.
І запросто все може вийти з під контролю.
Але так було і є в світі.
Якби знали, що буде... і як, то може не було в історії отаких жахливих руйнівних подій.
Але рішення приймаються в інших умовах - начебто прогнозованості та впевненості.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:12
я про те, що виграш і програш буде невидимий, ситуативний, мінливий. ти можеш отримати все що хочеш, допоки це не шкодить іншому вірогідному інтересанту. його (виграш і програш) можна буде купити чи передати. як флешку із новою версією чат ЖПТ.
жаби варяться повільно, нема навіть приводу грозити ядеркою. застосування в якийсь момент можливе. точкове. але не обовязкове. будь яка демократія може впасти в диктатуру і навпаки. цифрові держави (сукупність інтересів) які існують тільки в уяві на блокчейни, ріст впливу корпорацій. регулювання корпорацій як нова зброя.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:13
Мне кажется очень странной несвойственная Китаю информационная открытость в начале пандемии короны. Подозреваю, что расчет был на необдуманные с точки зрения экономики решения. Экономики "цивилизованного мира" действительно пошли в разнос.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:25
росія сформувала реальність для байдена таку, в якій напад буде або швидкий, обмежений і не дуже кривавий (якщо сильно вмішуватись не будеш, старий маразматік), або масштабний глобально ядерний із мільйонами жертв в сша.
не важливо що він там заявляв, росія прекрасно бачила і прогнозувала настрої, і що навіть після демонстративної жорстокості в бучі та добрих милих обнімашок в стамбулі байден вибере перший варіант, а другий відкине повністю. хоча звичайно ввід військ США в Україну не привів би до ядерного конфлікту, я думаю навіть зассяли би іскандерами бити.
доктріна герасімова. борьба за уми, а потом бомби.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:29
дійсно, я памятаю ці фейкові китайські відоси це менти типу падають на вулиці, ці страшні хім обробки в костюмах, голівудщина. (ТИПУ ВМЕР ВІД ВІРУСА ТУТ ЖЕ, ВСІМ БОЯТИСЬ!) а потім демонстративні відоси китайських тік-токерш "я лечу в паріж з юханя, в мене температура, хахаха"
це жжж було точно неспроста.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:34
Вы как-то очень странно риски сравниваете: пусть и низкая, но вероятность глобального кирдыка vs пусть и 100%, но потеря одной страны в восточном заевропье...
Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:37
Да це Байден вже за ходу війни по суті обіцяв рфії незнищення.
І навіть за можливість ядерки по Україні грозився не більше, ніж просто дати їй по зубах.
І до речі, рфія теж демонструє контрольованость та стриманність по відношенню до Заходу.
Відмовилась від своїх же червоних ліній -- по Ф-16, далекобою.
Тому мені здається, що Гравці намагаються моделювати-узгоджувати майбутні бодання між собою. Напряму.
Отже "китайці почали їсти м'ясо" (с) Мицик.
І не хочуть підтримувати боргові піраміди та існуючі правила розподілу.
Велика війна неминуча..
Без збройної добрячої глобальні проблеми не розрішаться ніяк.
