Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:53

ЛАД написав: Дроны Европа как-нибудь сделает, если мы с этим справляемся. Дроны Европа как-нибудь сделает, если мы с этим справляемся.

А вот с пехотой, действительно, будет большая проблема. Европа за 80 мирных лет сильно обросла жиром.

якщо в неї будуть такі самі умови як у нас то да, буде трохи дорожче але да.але якщо впишеться китай на повну? ви ж знаєте, що можна зробити все, крім батареї та магніту в двигуні? тотальна залежність від китаю в дронах. виришити цю проблему не вийде за півроку.уявіть, які почнуться цікаві переговори в НАТО, коли треба буде визначити хто і скільки видасть людей готових гинути на війні? помножити це на центри впливу типу угорщини, словаччини, пропаганду і тд.це як організувати ОПЕК на людських життях. а рускіе з китайцями будуть просуватись щодня..наприклад іспанія відпраить 2 батальони які сточаться за місяць. і скаже що більше не може. угорщина відправить, але тільки там де дозволить росія для "стабілізації території", поляки відрпавлять три бригади, а інше залишать собі для попередження нападу на них, в німеччині при владі буде АФД і тд. в сша будуть чергові вибори або рухи за автономність штатів. якщо наступний президент росії буде жити по завєтам путіна, він не омине таку можливість...може саме тому росіяни так не хочуть України в НАТО?бо ми єдині після сша та китаю, хто зміг би їх опездюлити, чисто за рахунок того, що ніхто не знає душонку і грязну мислішку п'дара так, як ми? хто реально зміг би провернути "паутину"? можливо ізраїль хіба що.. бо вони теж по руськи шпрехают краще за кацапівможливо, війна почалась тому що конче треба україна як ресурс, як золота шахта в подальшій експансії ?