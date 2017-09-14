RSS
  #<1 ... 14919149201492114922>
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:50

  trololo написав:тоді може 3св вже в розпалі, а ми по суті польща в 2св

На мой взгляд, она идёт с конца 2019 года, и начал ее Китай весьма непривычным способом.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8731
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6473 раз.
Подякували: 21622 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:53

  ЛАД написав: Дроны Европа как-нибудь сделает, если мы с этим справляемся.

якщо в неї будуть такі самі умови як у нас то да, буде трохи дорожче але да.

але якщо впишеться китай на повну? ви ж знаєте, що можна зробити все, крім батареї та магніту в двигуні? тотальна залежність від китаю в дронах. виришити цю проблему не вийде за півроку.

А вот с пехотой, действительно, будет большая проблема. Европа за 80 мирных лет сильно обросла жиром.


уявіть, які почнуться цікаві переговори в НАТО, коли треба буде визначити хто і скільки видасть людей готових гинути на війні? помножити це на центри впливу типу угорщини, словаччини, пропаганду і тд.
це як організувати ОПЕК на людських життях. а рускіе з китайцями будуть просуватись щодня..

наприклад іспанія відпраить 2 батальони які сточаться за місяць. і скаже що більше не може. угорщина відправить, але тільки там де дозволить росія для "стабілізації території", поляки відрпавлять три бригади, а інше залишать собі для попередження нападу на них, в німеччині при владі буде АФД і тд. в сша будуть чергові вибори або рухи за автономність штатів. якщо наступний президент росії буде жити по завєтам путіна, він не омине таку можливість...

може саме тому росіяни так не хочуть України в НАТО? :mrgreen: бо ми єдині після сша та китаю, хто зміг би їх опездюлити, чисто за рахунок того, що ніхто не знає душонку і грязну мислішку п'дара так, як ми? хто реально зміг би провернути "паутину"? можливо ізраїль хіба що.. бо вони теж по руськи шпрехают краще за кацапів

можливо, війна почалась тому що конче треба україна як ресурс, як золота шахта в подальшій експансії ?
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 29 сер, 2025 20:06, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6238
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:03

  Сибарит написав:
  trololo написав:тоді може 3св вже в розпалі, а ми по суті польща в 2св

На мой взгляд, она идёт с конца 2019 года, и начал ее Китай весьма непривычным способом.

якщо нескладно, буду вдячний за деталі вашого бачення
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6238
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:04

  ЛАД написав:
  trololo написав:
  detroytred написав:Цікаву думку тільки-но прочитав.
Третьої світової не уникнути.

Предпідготовка...


думка не нова. але завдяки голівуду та російській пропаганді, всі уявляють 3св як обмін ядерними ударами чи щось такого плану. 10млн китайців штурмують європу.

але вона може бути зовсім іншою. гібридно-розподіленою, інформаційно-медійною. такою, де ескалація та стабілізація триває циклами не 3-4 роки, а 3-4 місяці. де нема ніякого натяку на міжнародне право і ніхто не робить вигляд, що угоди працюють. дикий захід, торренти, блокчейн, джунглі, дикий живий ринок інтересів. формування реальності (інформаційних бульбашок в яких формується спільний інтерес чи мета) це нова зброя, яка по ефективності важливіша за балістику чи фпв.

тоді може 3св вже в розпалі, а ми по суті польща в 2св
Всё возможно.
Но такие игры слишком рискованны.
Проигрывающая сторона в какой-то момент может не сдержаться.
Как как-то сказал Путин: "Зачем такой мир, в котором нет России?"

Так в тому і родзинка!

Що Байден фактично офіційно заявляв, що ніхто не збирається рфію знищувати.

Так само й так може бути 3СВ.
Б'ються впритул по максимуму, але без ядрьонки.
І мета не знищення, а переподіл сфер впливу, контролю.

Як бокс, шахи... але тільки між Гравцями. З обмеженнями та правилами. Не на знищення.

А от дрібних гравців ... по повній хоч в асфальт.
Виключення лише цінні!! дрібні.
Їх намагатимуться за мірою можливості дуже не руйнувати.

Не тільки переподіл світу, а зміна всієї фінансової системи, архітектури безпеки і т.д.

Хоча є така річ, як спіраль.
І запросто все може вийти з під контролю.
Але так було і є в світі.
Якби знали, що буде... і як, то може не було в історії отаких жахливих руйнівних подій.
Але рішення приймаються в інших умовах - начебто прогнозованості та впевненості.
detroytred
 
Повідомлень: 25309
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:12

  detroytred написав: Всё возможно.
Но такие игры слишком рискованны.
Проигрывающая сторона в какой-то момент может не сдержаться.
Как как-то сказал Путин: "Зачем такой мир, в котором нет России?"


я про те, що виграш і програш буде невидимий, ситуативний, мінливий. ти можеш отримати все що хочеш, допоки це не шкодить іншому вірогідному інтересанту. його (виграш і програш) можна буде купити чи передати. як флешку із новою версією чат ЖПТ.
жаби варяться повільно, нема навіть приводу грозити ядеркою. застосування в якийсь момент можливе. точкове. але не обовязкове. будь яка демократія може впасти в диктатуру і навпаки. цифрові держави (сукупність інтересів) які існують тільки в уяві на блокчейни, ріст впливу корпорацій. регулювання корпорацій як нова зброя.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6238
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:13

  trololo написав:
  Сибарит написав:
  trololo написав:тоді може 3св вже в розпалі, а ми по суті польща в 2св

На мой взгляд, она идёт с конца 2019 года, и начал ее Китай весьма непривычным способом.

якщо нескладно, буду вдячний за деталі вашого бачення

Мне кажется очень странной несвойственная Китаю информационная открытость в начале пандемии короны. Подозреваю, что расчет был на необдуманные с точки зрения экономики решения. Экономики "цивилизованного мира" действительно пошли в разнос.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8731
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6473 раз.
Подякували: 21622 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:25

  detroytred написав:Що Байден фактично офіційно заявляв, що ніхто не збирається рфію знищувати.


росія сформувала реальність для байдена таку, в якій напад буде або швидкий, обмежений і не дуже кривавий (якщо сильно вмішуватись не будеш, старий маразматік), або масштабний глобально ядерний із мільйонами жертв в сша.

не важливо що він там заявляв, росія прекрасно бачила і прогнозувала настрої, і що навіть після демонстративної жорстокості в бучі та добрих милих обнімашок в стамбулі байден вибере перший варіант, а другий відкине повністю. хоча звичайно ввід військ США в Україну не привів би до ядерного конфлікту, я думаю навіть зассяли би іскандерами бити.

доктріна герасімова. борьба за уми, а потом бомби.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6238
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:29

  Сибарит написав:Мне кажется очень странной несвойственная Китаю информационная открытость в начале пандемии короны. Подозреваю, что расчет был на необдуманные с точки зрения экономики решения. Экономики "цивилизованного мира" действительно пошли в разнос.


дійсно, я памятаю ці фейкові китайські відоси це менти типу падають на вулиці, ці страшні хім обробки в костюмах, голівудщина. (ТИПУ ВМЕР ВІД ВІРУСА ТУТ ЖЕ, ВСІМ БОЯТИСЬ!) а потім демонстративні відоси китайських тік-токерш "я лечу в паріж з юханя, в мене температура, хахаха"

це жжж було точно неспроста.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6238
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:34

  trololo написав:
  detroytred написав:Що Байден фактично офіційно заявляв, що ніхто не збирається рфію знищувати.

...... хоча звичайно ввід військ США в Україну не привів би до ядерного конфлікту, я думаю навіть зассяли би іскандерами бити.

доктріна герасімова. борьба за уми, а потом бомби.

Вы как-то очень странно риски сравниваете: пусть и низкая, но вероятность глобального кирдыка vs пусть и 100%, но потеря одной страны в восточном заевропье...
_hunter
 
Повідомлень: 10381
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:37

  trololo написав:
  detroytred написав:Що Байден фактично офіційно заявляв, що ніхто не збирається рфію знищувати.


росія сформувала реальність для байдена таку, в якій напад буде або швидкий, обмежений і не дуже кривавий (якщо сильно вмішуватись не будеш, старий маразматік), або масштабний глобально ядерний із мільйонами жертв в сша.

не важливо що він там заявляв, росія прекрасно бачила і прогнозувала настрої, і що навіть після демонстративної жорстокості в бучі та добрих милих обнімашок в стамбулі байден вибере перший варіант, а другий відкине повністю. хоча звичайно ввід військ США в Україну не привів би до ядерного конфлікту, я думаю навіть зассяли би іскандерами бити.

доктріна герасімова. борьба за уми, а потом бомби.

Да це Байден вже за ходу війни по суті обіцяв рфії незнищення.
І навіть за можливість ядерки по Україні грозився не більше, ніж просто дати їй по зубах.

І до речі, рфія теж демонструє контрольованость та стриманність по відношенню до Заходу.
Відмовилась від своїх же червоних ліній -- по Ф-16, далекобою.

Тому мені здається, що Гравці намагаються моделювати-узгоджувати майбутні бодання між собою. Напряму.

Отже "китайці почали їсти м'ясо" (с) Мицик.
І не хочуть підтримувати боргові піраміди та існуючі правила розподілу.
Велика війна неминуча..
Без збройної добрячої глобальні проблеми не розрішаться ніяк.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 сер, 2025 20:39, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25309
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14919149201492114922>
