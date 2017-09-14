RSS
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вагнеры это российская армия? Да, на них "Раші насрати".
Вагнери -це та основа яка реалізує розробки герасимова
Тобто вагнери-це передовий і найкраще підготовлений загін педерації який працює наприклад в Африці...
І викидання педерації з Сирії дуже обмежило виконання доктрини герасимова
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26894
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:02

  trololo написав:але якщо впишеться китай на повну?

Тоді Миротворець покаже йому кузькіну мати.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5844
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:08

  _hunter написав:Вы как-то очень странно риски сравниваете: пусть и низкая, но вероятность глобального кирдыка vs пусть и 100%, но потеря одной страны в восточном заевропье...


ризик ядерного удару по україні турбує США та китай не тому, що їм вдруг нас стане жаль, а тому що це змінює їхні ризики та баланс сил.

сам факт нападу на Україну (вихід за межі дозволеного) це ризик із довгостроковими наслідками для США не тому, що вони конкретно за нас сильно переживають (чи переживали за байдена), а тому що Україною це не обмежується
не можу пояснити детальніше, сподіваюсь ви зловили думку.
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 29 сер, 2025 21:10, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6238
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:10

  fler написав:
  trololo написав:але якщо впишеться китай на повну?

Тоді Миротворець покаже йому кузькіну мати.


Компанія Porsche переглянула свою стратегію в сфері електротранспорту та вирішила відмовитися від самостійного виробництва батарей. Виробник зосередиться лише на дослідженнях і розробках, тоді як масовий випуск акумуляторів виявився економічно невигідним.


про батареї до дронів
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6238
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:12

  detroytred написав:Велика війна неминуча..


наша війна точно не маленька. чи ви про ядерку?
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6238
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:26

Якого сорту твої хатні чоловіки?

  fler написав:
  trololo написав:але якщо впишеться китай на повну?

Тоді Миротворець покаже йому кузькіну мати.

Та вже твій чоловік та син таку кузькіну мать показують на... дивані, що ого-гоооо!
Часто їм памперси міняєш? :lol:

Ото маєш вдома "мужніх" чоловіків 🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8555
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
