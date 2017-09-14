|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:17
ЛАД написав:
Тобто до останньої верби.
Shaman написав:
..........
воюємо до того моменту, коли втрати Раші - не лише військові, а в першу чергу економічні через санкції вже підштовхнуть їх фюрера, що треба домовлятися - а то й шарфик з табакеркою вже хтось в кишені тримає
а ми до перемовин, реальних перемовин, вже кілька років відкриті...
Зрозуміло.
То визнайте це чесно, що ви плануєте воювати нескінченно, чекаючи коли рашка сдохне.
І не вигадуйте щодо "ми вже кілька років відкриті". "кілька років" ми планували "кофе в Криму" і "кордони 91-го".
без обгрунтування фраза до остнньої верби - це чиста брехня. взагалі, поясню детально цю фразу можна використати, коли у планах воювати без перемовин - а інакше це перекручування. так що, ЛАД, буде слідкувати за точністю фраз - чи це лише інші мають робити?
Рашка не здохне - але справи вже погіршується дуже сильно - й це ще Штати не впровадили важкі санкції. про дефіцит бюджету чули? так наслідок цього - девал. 90ті роки ще пам'ятаємо. а Раша дуже близько, щоб повторити.
й я кажу, може в когось з патріотів табакерка під рукою буде, а бажаючих там вистачить
Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:20
Коли людина не має абсолютних цифр - то люба її фантазія може перетворитись в жупел який ця людина пробує лякати світ.
Пропоную трошки цифр
1 Чи дійсно капітал займає таку велику частку в економічному житті що може задавити продуктивність праці людини ?
Ні
Ще раз намалюю ланцюжок
працівник щось створює , він витрачає
а - свою фізичну працю
б - свій час
в - чужий капітал (при чому для працівника який їздить наприклад на Джон Дірі -цей капітал наприклад 100 000... але коли виготовлявся цей Джон Дір-то інші працівники за його створення отримали 85% від кінцевої вартості)
2 Чому 85%....
Все просто
Є 95% населення(50% працездатне+45% отримувачів) яке за свою працю отримує 85% того що створило
Гляньте будь-де
На заводі, в послугах ... де хочете тільки не забудьте враховувати що та величина яка для однієї ланки була капіталом - була створена на попередніх етапах і за це працівники дохід отримали) і 5% які отримали
а - доходи за свою працю по керуванню капіталом
б - доходи від самого капіталу...
Тому
коли дійде що в процесі виробництва , виконавці цього виробництва витратять на своє споживання+перерозподілять на споживання дітей/бюджетників/інвалідів/пенсіонерів - 85% від створеного , ще 10% від створеного отримають власники капіталу з яких через податки віддадуть половину тим же пенсіонерам/інвалідам і так далі...
То виявиться- що ПРОСТИЙ працівник отримує практично все що створив і те що в нього перерозподіляють через податки все одно повертається або йому безпосередньо або його сімї...
Тому
ЛЮДИ МОЖУТЬ працювати БЕЗ використання капіталу, просто їх праця буде менш продуктивною і вони будуть більш голодні і витратять на одиницю створення продукції БІЛЬШЕ ніж могли це зробити з капіталом
ПС
яскравий приклад цього це переселення на дачі в часи розвалу союзу, коли основна маса продуктів була з підсобного господарства і люди жили( і живуть) так десятки років не використовуючи для цього виробництва капітал, а раз так-то вони на цьому рівні можуть жити вічно.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:27
Успіх написав: ЛАД написав:
Тобто до останньої верби.
Зрозуміло.
То визнайте це чесно, що ви плануєте воювати нескінченно
Стоп, стоп!
Тут є головний момент - нескінченно воювати з ДИВАНУ!!!
Це ключове!
Якби Бандерлог, Бобюа казали таке з окопів - це одне, а чути таке від Шамана з ДИВАНУ - ну це просто зухвало/лицемірно/гидко...
наведи, де я пропоную війну без кінця - чи ти вже теж можеш лише чужу брехню цитувати, а власних думок не залишилось?..
Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:31
budivelnik написав:
То виявиться- що ПРОСТИЙ працівник отримує практично все що створив
і те що в нього перерозподіляють через податки все одно повертається або йому безпосередньо або його сімї...
Напевно, зараз кожен другий пересічний "поперхнувся/закашлявся" прочитавши отаке на ніч
budivelnik написав:яскравий приклад цього це переселення на дачі
в часи розвалу союзу, коли основна маса продуктів була з підсобного господарства і люди жили( і живуть) так десятки років не використовуючи для цього виробництва капітал, а раз так-то вони на цьому рівні можуть жити вічно.
Пля, вічний двигун!!!
А тут вже десь і Флай на своїй дачі читаючи отаке, нервово цямкає кислу аличу!
Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:39
Shaman написав: Успіх написав: ЛАД написав:
Тобто до останньої верби.
Зрозуміло.
То визнайте це чесно, що ви плануєте воювати нескінченно
Стоп, стоп!
Тут є головний момент - нескінченно воювати з ДИВАНУ!!!
Це ключове!
Якби Бандерлог, Бобюа казали таке з окопів - це одне, а чути таке від Шамана з ДИВАНУ - ну це просто зухвало/лицемірно/гидко...
наведи, де я пропоную війну без кінця - чи ти вже теж можеш лише чужу брехню цитувати, а власних думок не залишилось?..
Воювати, поки раша не розвалиться... - ну так, це трохи менше, ніж безкінечно
Або, напиши ЧІТКО - "воювати потрібно ще 2-5-10р", а не "плавай/розмазуй" свої думки!
Не будь вужем на сковороді!
Чітко - воювати потрібно ... років!
Тож, скільки саме?
п.с.
Відповідь: "Допоки сонце сяє, поки вода тече..."© - не приймається!
Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:40
ЛАД написав: trololo написав: ЛАД написав:
ви плануєте воювати нескінченно, чекаючи коли рашка сдохне.
І не вигадуйте щодо "ми вже кілька років відкриті". "кілька років" ми планували "кофе в Криму" і "кордони 91-го".
кордони 91го це стартова хотелка, яка ніколи не мала нічого спільного із реальними переговорними умовами. іпсошка, як кава в криму чи демонстрація фламінго
у росіян така сама псевдо хотелка - це херсон і запор та оборонні лінії в донецькій області. які вони просять зараз тільки тому, що знають що не отримають нічого із цього.
Хотелка чи ні, проте ми весь час не йшли ні на які перемовини.
Сьогодні перемовини якось продвигаються тільки завдяки Трампу, а аж ніяк не за нашої ініціативи.
Щодо технологісних переваг.
У РФ просто більше можливостей. І технічних, і фінансових, і майже всіх інших.
"ми копіюємо каби та навіть покращуємо ідею (нові ракети від США)" - та ми чи США?
"в нас навіть нема спеціалізованих військ заточених на оборону" - які спеціалізовані війська? Обороною займається та ж сама піхота.
"обмеження електро енергії взимку не дуже то і вплинули на війну" - вплинуло сильно. Але чомусь не було доведено до кінця. Не знаю, чому РФ припинило руйнування енергетики.
Також не зрозуміло, чому руйнування теплопостачання було зроблен вже під самий кінець опалювального сезона - в березні 2024. Якби це відбулось в грудні-січні, наслідки були б значно важчі. І чому це не зробили цієї зими. А так "отделались легким испугом".
В любому випадку наші втрати від війни значно більше, хоча б тому, що війна йде на нашій території.
те, що Україна не йшла на перемовини - це чиста брехня зрадофілів. ми не йшли на капітуляцію. а можливостей реальних перемовин не було. й лише зараз Трамп дотиснув на це пуйло - й то він зараз намагається зіскочити.
яких можливостей в Раші більше. нам допомагають західною зброєю, й те, що зробили її не ми - не заважає нам її використовувати. тому й технічна, й фінансова перевага саме у наших союзників. нагадаю, ми досі не обстрілюємо Рашу далекобійними ракетами. й якщо вони почнуть нищити нашу енергетику далі, то можуть виявити, що залишити без світла Москву не так й важко.
я для цієї реклами Фламінго бачу дуже просте поясне, й чомусь тут про це ніхто не каже
звісно через війну в нас завдається чимало шкоди - один зруйнований Донбас чого вартий. але Рашу додатково нищать санкціями. й звісно вони не діють, доки не починають зникати з продажу м'ясо та туалетний папір...
Успіх написав: Shaman написав: Успіх написав:
Стоп, стоп!
Тут є головний момент - нескінченно воювати з ДИВАНУ!!!
Це ключове!
Якби Бандерлог, Бобюа казали таке з окопів - це одне, а чути таке від Шамана з ДИВАНУ - ну це просто зухвало/лицемірно/гидко...
наведи, де я пропоную війну без кінця - чи ти вже теж можеш лише чужу брехню цитувати, а власних думок не залишилось?..
Воювати, поки раша не розвалиться... - ну так, це трохи менше, ніж безкінечно
Або, напиши ЧІТКО - "воювати потрібно ще 2-5-10р", а не "плавай/розмазуй" свої думки!
Не будь вужем на сковороді!
Чітко - воювати потрібно ... років!
Тож, скільки саме?
я ж тобі прямо сказав - не цитуй чужу брехню - де я писав воювати, доки не розвалиться Раша - це за мене додумали тут деякі фантазери
й головне, ти схоже не розумієш, що в самому питанні є велика прогалина - ніхто не може сказати реально, скільки це може тривати. той, хто самовпевнено називає термін, - звичайний звіздун. але якщо оцінка - то все може скінчиться або в цьому, або в наступному році. якщо Раша об'явить мобілізацію - а така вірогідність є, то це може затягнутися.
тобі теж запитання - що треба робити, якщо агресор не хоче перемовин? є думки? чи лише накидати можеш?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:47
_hunter написав: trololo написав: _hunter написав:
Т.е. все сводится к "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон"? - я ничего важного в том потоке флуда не пропустил?
якщо інша сторона не хоче зупинятись на прийнятних умовах, то вибору якби і нема. чи є? і ця стратегія "убивать нападника поки йому не стало важко нападать" начебто і працювала і ще працює.
просто 3,14*** вважають що нам оборонятись з часом буде все важче, а їм нападати все легше. + той факт, що нема ризиків того, що опція зупинити війну в будь який момент кудись від них дінеться. не х... ж штурмує 4й рік донецькі посадки.
>>> то вибору якби і нема
Вопрос же в этом -- там ЛАД буквально в предыдущем посте все расписал.
Вопрос в том, что Шаман ПОЗАВЧЕРА важно надув щечки уверенно заявил "нет планов воевать вечно («до посинения» - комментарий переводчика)". На вопрос же "а какой план есть?" - впал в неистовство и второй день немилосердно флудит - отказываясь признавать очевидное.
в тебе суцільна маячня в думках, тому навіть коментувати не можу
ти щось про мене вигадав, й що з цим робити - спростовувати твою дурню? напевне краще лайно не чіпати
Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:52
andrijk777 написав: Shaman написав: _hunter написав:
Я же у тебя вчера спрашивал уже ровно про это же: если они _никогда_ на переговоры не пойдут - что тогда?
а оце фантастика - ніколи не буває, це вигадка. й ресурси Раші виснажуються сильно. в кого раніше - питання відкрите. але казати про значну перевагу Раші - це дуже велике перебільшення. тому таке питання безглузде. з серії, як будемо воювати з руськими на Марсі
в Раші є досвід, що буває коли втомлена солдатня повертається в столицю. під час походу Пригожина мені дуже сподобався заклик - Рубльовка, чекай на нас
Це не відповідь на питання(доволі просте) а злив.
Путін ніколи не піде на переговори з Зеленським - це ніяка не фантастика а дуже близько до реальності. І далі - ну підуть вони на переговори, викатять усі свої вимоги, Зе скаже "Ні" і що??? Воюємо далі.
Все у тебе зводиться до одного - воюємо далі і все.
І в кого ресурси виснажаться раніше - ніяке не відкрите а очевидне - в України. Вони вже достатньо виснажені, рідко коли держави вдавались до такого способу мобілізації як лапання людей на вулиці.
ось вже хтось визнає, що причина відсутності перемовин - це позиція пуйла. ок, добре. що в цьому випадку робити - ну це так, більше до наших союзників. там ще є, де фаберже стиснути - чого так путін раптово на перемовини погодився для виду. й нових санкцій США він таки боїться.
ти як завжди вважаєш, що перевага в Раші. але це лише твоя особиста необгрунтована думка. ви дуже знаєте, як мобілізували в срср під час 2СВ? дуже здивуєтесь, там дійсно такої дурнею, як ТЦК не займались - були значно ефективніші методи...
й тобі питання - що робити, коли агресор не йде на перемовини? а то критикувати багато бажаючих, пропонувати ці критикани чомусь нічого не можуть
Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:53
Успіх написав: budivelnik написав:
То виявиться- що ПРОСТИЙ працівник отримує практично все що створив
і те що в нього перерозподіляють через податки все одно повертається або йому безпосередньо або його сімї...
Напевно, зараз кожен другий пересічний "поперхнувся/закашлявся" прочитавши отаке на ніч
budivelnik написав:яскравий приклад цього це переселення на дачі
в часи розвалу союзу, коли основна маса продуктів була з підсобного господарства і люди жили( і живуть) так десятки років не використовуючи для цього виробництва капітал, а раз так-то вони на цьому рівні можуть жити вічно.
Пля, вічний двигун!!!
А тут вже десь і Флай на своїй дачі читаючи отаке, нервово цямкає кислу аличу!
Долярчик,
я не хвастаюсь але я наразі мешкаю у своєму будинку ,
Вирощуємо помідори , перець , баклажани і багато іншлї зелені...,
ДЛЯ СЕБЕ , ще фруктові і виноград, обробляю фунгіцидами і інсексицідами , ДУЖЕ ДУЖЕ багато , коли у магазині чі на базарі красиві овочі і вам кажуть шо це дамашние , небрызганные -неверте. всё обрабатывается химией, нажаль
І если я для себя пытаюсь выдерживать сроки то шо на базаре и магазине???
Ви розумїєте шо там ???
