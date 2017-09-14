Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:20

Коли людина не має абсолютних цифр - то люба її фантазія може перетворитись в жупел який ця людина пробує лякати світ.

Пропоную трошки цифр

1 Чи дійсно капітал займає таку велику частку в економічному житті що може задавити продуктивність праці людини ?

Ні

Ще раз намалюю ланцюжок

працівник щось створює , він витрачає

а - свою фізичну працю

б - свій час

в - чужий капітал (при чому для працівника який їздить наприклад на Джон Дірі -цей капітал наприклад 100 000... але коли виготовлявся цей Джон Дір-то інші працівники за його створення отримали 85% від кінцевої вартості)

2 Чому 85%....

Все просто

Є 95% населення(50% працездатне+45% отримувачів) яке за свою працю отримує 85% того що створило

Гляньте будь-де

На заводі, в послугах ... де хочете тільки не забудьте враховувати що та величина яка для однієї ланки була капіталом - була створена на попередніх етапах і за це працівники дохід отримали) і 5% які отримали

а - доходи за свою працю по керуванню капіталом

б - доходи від самого капіталу...



Тому

коли дійде що в процесі виробництва , виконавці цього виробництва витратять на своє споживання+перерозподілять на споживання дітей/бюджетників/інвалідів/пенсіонерів - 85% від створеного , ще 10% від створеного отримають власники капіталу з яких через податки віддадуть половину тим же пенсіонерам/інвалідам і так далі...



То виявиться- що ПРОСТИЙ працівник отримує практично все що створив і те що в нього перерозподіляють через податки все одно повертається або йому безпосередньо або його сімї...



Тому

ЛЮДИ МОЖУТЬ працювати БЕЗ використання капіталу, просто їх праця буде менш продуктивною і вони будуть більш голодні і витратять на одиницю створення продукції БІЛЬШЕ ніж могли це зробити з капіталом

ПС

яскравий приклад цього це переселення на дачі в часи розвалу союзу, коли основна маса продуктів була з підсобного господарства і люди жили( і живуть) так десятки років не використовуючи для цього виробництва капітал, а раз так-то вони на цьому рівні можуть жити вічно.