Vadim_ написав:обробляю фунгіцидами і інсексицідами , ДУЖЕ ДУЖЕ багато , коли у магазині чі на базарі красиві овочі і вам кажуть шо це дамашние , небрызганные -неверте. всё обрабатывается химией, нажаль І если я для себя пытаюсь выдерживать сроки то шо на базаре и магазине??? Ви розумїєте шо там ???
ЛАД написав: Дроны Европа как-нибудь сделает, если мы с этим справляемся.
якщо в неї будуть такі самі умови як у нас то да, буде трохи дорожче але да.
але якщо впишеться китай на повну? ви ж знаєте, що можна зробити все, крім батареї та магніту в двигуні? тотальна залежність від китаю в дронах. виришити цю проблему не вийде за півроку.
Думаю, эту проблему в ближайшее время США-Европа решат, всё-таки не полные идиоты и уже, вроде, поняли, что Китай, скажем мягко, не большой друг.
А вот с пехотой, действительно, будет большая проблема. Европа за 80 мирных лет сильно обросла жиром.
уявіть, які почнуться цікаві переговори в НАТО, коли треба буде визначити хто і скільки видасть людей готових гинути на війні? помножити це на центри впливу типу угорщини, словаччини, пропаганду і тд. це як організувати ОПЕК на людських життях. а рускіе з китайцями будуть просуватись щодня... .....
Я даже не об этом. Вопрос даже не в согдасованиях. Они просто могут не суметь собрать/призвать/нанять достаточно большую армию. Европейцы слишком заплыли жиром и не хотят воевать. Тут как-то приводили результаты европейских опросов о готовности взять в руки оружие в случае нападения на страну. Результаты не впечатляли. И, кстати, не уверен, что в США ситуация намного лучше. Тем более, они могут отсидеться за океаном.
може саме тому росіяни так не хочуть України в НАТО? бо ми єдині після сша та китаю, хто зміг би їх опездюлити, чисто за рахунок того, що ніхто не знає душонку і грязну мислішку п'дара так, як ми? хто реально зміг би провернути "паутину"? можливо ізраїль хіба що.. бо вони теж по руськи шпрехают краще за кацапів
можливо, війна почалась тому що конче треба україна як ресурс, як золота шахта в подальшій експансії ?
По-моему, вы сильно преувеличиваете роль Украины в мире. "Паутина", безусловно, блестящая операция, но не думаю, что другие разведки (англ., нем.) сильно уступают. Русскоязычность Израиля тоже не стоит преувеличивать. Свободно говорит на русском языке 15-20% населения - бывшие советские.
Сибарит написав:.......... На мой взгляд, она идёт с конца 2019 года, и начал ее Китай весьма непривычным способом.
якщо нескладно, буду вдячний за деталі вашого бачення
Мне кажется очень странной несвойственная Китаю информационная открытость в начале пандемии короны. Подозреваю, что расчет был на необдуманные с точки зрения экономики решения. Экономики "цивилизованного мира" действительно пошли в разнос.
Интересная гипотеза. Информационная открытость, действительно, непривычна и удивляла. Но, с другой стороны, они тоже применяли очень жёсткие меры, даже пожёстче, чем "цивилизованный мир", просто закрывая/изолируя многомиллионные города.
Shaman написав:воюємо до того моменту, коли втрати Раші - не лише військові, а в першу чергу економічні через санкції вже підштовхнуть їх фюрера, що треба домовлятися а ми до перемовин, реальних перемовин, вже кілька років відкриті...
Еще капельку мыслей сподобился выдавить? - ути-пути какие мы сурьезненькие сегодня Т.е. все сводится к "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон"? - я ничего важного в том потоке флуда не пропустил?
на поточний момент воюємо, доки влада рф не прийде до тями й не почне перемовини
Ок, мог просто сказать "да", но тоже принимается. Теперь ВНИМАНИЕ - вопрос со звездочкой - сразу не отвечай, хорошо подумай. Чем вариант "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон" отличается от "воюем до посинения" - о котором я позавчера писал?
Shaman написав:................... з-під окупації виїздять переважно всередині країни - місця ще багато... ........
місця ще багато, коли грошей багато. Для пересічного без претензій "там" точно краще, хоча теж не солодко, медом майже ніде не змащують.
але наприклад твої ровесники 60+ не хочуть вчити мову від слова зовсім - не один раз чув про такі випадки.
В 60+? Может, ещё и тем, кому 70+/80+ предъявите претензии? Во-первых, учить язык значительно тяжелее - память уже не та, во-вторых, а зачем? Ради работы? Так хорошую работу они уже всё равно не найдут кроме отдельных очень высококвалифицированных специалистов. Но те найдут работу и при плохом знании языка.
та й пересічні без претензій, тобто часто й без вищої освіти, для багатьох з них вивчити іноземну мову - це дуже важке завдання.
Для многих таки важке. Так же, как для очень многих, тяжело выучить элементарную школьную математику, так что сейчас ставят вопрос, чтобы для творческих, физкультурных и ещё каких-то вузов не требовать НМТ по математике.
он скільки людей у нас в країні українську вивчити не можуть
Скільки? Не знаю майже жодного, хто зовсім не знає.
Кстати, "з-під окупації виїздять переважно всередині країни" тоже утверждение достаточно сомнительное при 7 млн. выехавших за границу.
jump написав:НАБУ перевіряє на корупцію виробника ракети "Фламінго"
Детективи перевіряють, чи не завищувала Fire Point вартість комплектуючих або кількість дронів, які постачалися для Міноборони. Окремо розслідується можливий зв’язок компанії з Тимуром Міндічем, співвласником студії "Квартал 95", створеної Володимиром Зеленським.
"Донедавна виробник зброї був практично невідомим поза оборонними колами України, незважаючи на те, що, згідно з документами, отриманими виданням Kyiv Independent, він здається одним із найбільших – якщо не найбільшим – отримувачем бюджетних коштів Міністерства оборони на безпілотники" https://epravda.com.ua/biznes/nabu-pere ... go-810965/
Интересно а что частной компании законодательно запрещено иметь прибыль на продажах в МО? Или что значит вот это вот "чи не завищувала Fire Point вартість комплектуючих"? Ніби то ціна продажу це вартість плюс прибуток, на який вона завищена, чи не так? Или у нас плановая экономика вернулась где цены регулируются государством? Тогда бы неплохо и Сильпо с Ашаном проверить не завышают ли они стоимость продуктов.
Shaman написав:....... те, що Україна не йшла на перемовини - це чиста брехня зрадофілів. ми не йшли на капітуляцію. а можливостей реальних перемовин не було. й лише зараз Трамп дотиснув на це пуйло - й то він зараз намагається зіскочити.
яких можливостей в Раші більше. нам допомагають західною зброєю, й те, що зробили її не ми - не заважає нам її використовувати. тому й технічна, й фінансова перевага саме у наших союзників. нагадаю, ми досі не обстрілюємо Рашу далекобійними ракетами. й якщо вони почнуть нищити нашу енергетику далі, то можуть виявити, що залишити без світла Москву не так й важко.
я для цієї реклами Фламінго бачу дуже просте поясне, й чомусь тут про це ніхто не каже
звісно через війну в нас завдається чимало шкоди - один зруйнований Донбас чого вартий. але Рашу додатково нищать санкціями. й звісно вони не діють, доки не починають зникати з продажу м'ясо та туалетний папір...
Пля!... Простите, вашу демагогию уже не выдерживаю. Прошло уже 3,5 года. м'ясо та туалетний папір вже зникли? Чи коли зникнуть? Ну, нельзя же так дёшево! Ну, точно, инструктор райкома!
И не рассказывайте сказки, что вы против вечной войны. Успіх правильно написал, что ожидание краха РФ = бесконечной войне. А то, что "можливостей реальних перемовин не було", так их, вроде и сейчас нет. В таком случае надо искать какие-то приемлемые предложения. А мы наконец через 3 года отказались от границ 91. Достижение... Что мы предлагали Путину, кроме как отвести войска из Украины? Вы и сегодня против финляндизации. Единственный вариант, который вы видите для Украины - вооружённая до зубов фортеця. При этом вы, экономист, "не понимаете", что в этом случае население будет жить беднее, чем в Союзе, который вы так хаете. Ракеты и все прочие радости жизни сами по себе не рождаются. На вооружения нужны деньги. И большие. Будем кормить детей снарядами и патронами вместо молока и масла с хлебом?
А "Фламинго"... Если рассказывают, что их уже производят серийно (пусть даже 1 в сутки), то уже какое-то количество есть. Почему нет ни одного случая применения? А раньше сообщалось о разработке и начале производства ещё нескольких типов ракет, уже не вспомню названия. Но ни одного случая их боевого применения тоже не слышно. Только о "Нептуне". И то считанные случаи.
Все ваши "идеи" приведут только к тому, что из Украины не будет стремиться сбежать только совсем уж ленивый. Мы не СССР с закрытыми намертво границами и хотя бы какой-то идеей, обещавшей хорошую жизнь пусть даже в будущем. А вы сможете предложить только веру в грядущий крах России.