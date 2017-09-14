Додано: Суб 30 сер, 2025 01:34

Національний банк України переглянув прогноз щодо міграції: якщо раніше очікували, що до кінця року країну повернуть близько 200 тисяч громадян, тепер у НБУ вважають, що стільки ж українців покинуть країну, а ще 200 тисяч виїдуть наступного року.

Навіть якщо війна завершиться, експерти пророкують нову хвилю трудової міграції, яка може охопити до двох мільйонів осіб. У такому разі для відновлення економіки країни знадобиться залучення іноземних робітників.

...... Втрата частини працездатного населення може коштувати економіці до 7,8% ВВП щорічно, а зменшення кількості платників податків створить дефіцит споживачів товарів і послуг.

..... "Талановиті люди з-за кордону зможуть працювати тут і потенційно стати частиною нашої політичної нації. До цього потрібно готуватися суспільству, бізнесу і владі", — зазначив він.

Тут вчера не помню кто выкладывал ссылку на статьюИнтересно, с какой радости по мнению "глави Офісу міграційної політики Василя Воскобойника" "талановиті люди з-за кордону" поедут в Украину и в каком количестве, если из Украины может выехать "до двох мільйонів осіб"?И вопрос к турбопатриотам - вы уверены, что "іноземні робітники" будут разговаривать на чистом украинском языке, в т.ч. и между собой?Сколько новых неизвестных слов появится в рідній мові? С этими словами вы будете бороться так же истово, как с русизмами?А если это будут мигранты из стран с высокой рождаемостью? Не боитесь, что по итогам войны через десяток-другой лет украинцы могут стать меньшинством?Це буде перемога?Что скажет экономист шаман?Я, конечно, утрирую, но всё же.Кстати, в Черкассах от женщины узнал, что их предупредили о штрафах в школе за разговорына русском языке. Вот не стал уточнять, штрафовать будут школу, учителей или родителей.Это покруче советских методов?