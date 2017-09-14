andrijk777 написав:......... *СРСР розпався тому що для цього були передумови. Зараз передумов для розпаду Раші немає.
Вопрос спорный. При другом руководстве и другой внутренней политике мог существовать ещё очень долго и по-разному. От продолжения существования в той же парадигме с затягиванием гаек до пути, аналогичного китайскому.
ця людина мене в пропаганді звинувачує. в теорії міг існувати, а по факту впав як той колос.
китайський шлях, якщо хто забув - це тісна співпраця з Заходом - лише це Китай й витягнуло. й про парадигму - від комунізму в Китаї залишилась лише назва КПК - а так там дуже непоганий капіталізм, місцями аж дикий
Вы читать разучились? "В той же парадигме" и "путь, аналогичный китайскому" - это 2 разные пути. Вместо этого руководство выбрало какой-то третий путь - ни то, ни сё. При этом, в отличие от Китая отказалось "от ведущей и направляющей роли партии". Вот и получилось- "по факту впав як той колос". Тот же Китай не придерживался ваших теорий о диктатуре/демократии. О Тяньаньмынь не помните? Вот то и вся китайская "демократия".
Національний банк України переглянув прогноз щодо міграції: якщо раніше очікували, що до кінця року країну повернуть близько 200 тисяч громадян, тепер у НБУ вважають, що стільки ж українців покинуть країну, а ще 200 тисяч виїдуть наступного року. Навіть якщо війна завершиться, експерти пророкують нову хвилю трудової міграції, яка може охопити до двох мільйонів осіб. У такому разі для відновлення економіки країни знадобиться залучення іноземних робітників. ...... Втрата частини працездатного населення може коштувати економіці до 7,8% ВВП щорічно, а зменшення кількості платників податків створить дефіцит споживачів товарів і послуг. ..... "Талановиті люди з-за кордону зможуть працювати тут і потенційно стати частиною нашої політичної нації. До цього потрібно готуватися суспільству, бізнесу і владі", — зазначив він.
Интересно, с какой радости по мнению "глави Офісу міграційної політики Василя Воскобойника" "талановиті люди з-за кордону" поедут в Украину и в каком количестве, если из Украины может выехать "до двох мільйонів осіб"? И вопрос к турбопатриотам - вы уверены, что "іноземні робітники" будут разговаривать на чистом украинском языке, в т.ч. и между собой? Сколько новых неизвестных слов появится в рідній мові? С этими словами вы будете бороться так же истово, как с русизмами? А если это будут мигранты из стран с высокой рождаемостью? Не боитесь, что по итогам войны через десяток-другой лет украинцы могут стать меньшинством? Це буде перемога? Что скажет экономист шаман? Я, конечно, утрирую, но всё же.
Кстати, в Черкассах от женщины узнал, что их предупредили о штрафах в школе за разговоры детей на переменах на русском языке. Вот не стал уточнять, штрафовать будут школу, учителей или родителей. Это покруче советских методов?
_hunter написав:Еще капельку мыслей сподобился выдавить? - ути-пути какие мы сурьезненькие сегодня Т.е. все сводится к "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон"? - я ничего важного в том потоке флуда не пропустил?
на поточний момент воюємо, доки влада рф не прийде до тями й не почне перемовини
Ок, мог просто сказать "да", но тоже принимается. Теперь ВНИМАНИЕ - вопрос со звездочкой - сразу не отвечай, хорошо подумай. Чем вариант "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон" отличается от "воюем до посинения" - о котором я позавчера писал?
ні чувак, спочатку ти відповіси на неодноразово задане питання - що робити, коли агресор не хоче йти на перемовини. твій бенефіс - ви тут пишіть, а я буду задавати тупі питання - ми закриваємо
а різниця є, я її вже описав трохи раніше - але ти чукча не читач
одна жінка сказала іншій жінці. що це кажуть на лавочці? гадаю, офіційних підтверджень не буде. але головне накинути, як тут щемлять мову.
в Києво-Могилянці це правило діє постійно, може й з 90х років (запитаю). й для студентів взагалі ніяких проблем
Це явно чиїсь вигадки чи "поламаний телефон". Не проконтролювати, не довести, і це якщо ігнорувати те, що немає такого законодавчого обмеження і права. Можуть бути окремі заклади що на свій ризик проводять таку політику, типу принципова позиція директора/ректора, і то незрозуміло кого штрафувати, в університеті відрахувати можна, а що можна в школі?То нащо ви таке розповсюджуєте?
ЛАД написав:місця ще багато, коли грошей багато. Для пересічного без претензій "там" точно краще, хоча теж не солодко, медом майже ніде не змащують.
але наприклад твої ровесники 60+ не хочуть вчити мову від слова зовсім - не один раз чув про такі випадки.
В 60+? Может, ещё и тем, кому 70+/80+ предъявите претензии? Во-первых, учить язык значительно тяжелее - память уже не та, во-вторых, а зачем? Ради работы? Так хорошую работу они уже всё равно не найдут кроме отдельных очень высококвалифицированных специалистов. Но те найдут работу и при плохом знании языка.
та й пересічні без претензій, тобто часто й без вищої освіти, для багатьох з них вивчити іноземну мову - це дуже важке завдання.
Для многих таки важке. Так же, как для очень многих, тяжело выучить элементарную школьную математику, так что сейчас ставят вопрос, чтобы для творческих, физкультурных и ещё каких-то вузов не требовать НМТ по математике.
он скільки людей у нас в країні українську вивчити не можуть
Скільки? Не знаю майже жодного, хто зовсім не знає.
Кстати, "з-під окупації виїздять переважно всередині країни" тоже утверждение достаточно сомнительное при 7 млн. выехавших за границу.
а оце повідомлення чисто в стилі Баба Яга проти. я констатую факти - й щось намагаються заперечити. перечимо аби перечити.
так, в похилому віці вчити важко. це зрозуміло. але ще факт - люди навіть не намагаються. мені навіть цікаво, що вивчив би я, якщо вчив би мову по 5 годин на тдень протягом півроку-року.
але без математики роботу знайти набагато простіше, ніж без знання мови.
з приводу української мови, знати так, щоб вільно розмовляти на роботі - багато так не вміє. це просто теж констатація факту. й з власного досвіду теж. навіть мені знадобився певний час, при тому що мову знав набагато краще інших. але чомусь більшість не хоче це визнавати
й ЛАД, ви ж типу думаєте, аналізуйте контекст. на початку війни багато хто виїхав - але ті, хто хотів - вже поїхали. а на поточний момент виїздить дуже мало. й правила прийому вже багато де змінилися. більшість зараз переміщується в межах країни.
й тут дехто розповідає що руські лише трошки схибили, погана пропаганда, а насправді все не так погано. й не розуміє, що ні - "рейх викристалізувався". й про це треба постійно нагадувати
Бывший юрист пермского штаба Навального Артем Файзулин прокомментировал задержание своей жены. После обысков в Березниках его жену Ирину Файзулину и спортсменку Елену Гусеву задержали, самого Файзулина отпустили. «Я совершенно не был готов к тому, что это произойдет так. Я здесь, на свободе, с семьей, с детьми, а Ирина сейчас находится за решеткой. Я сейчас не очень понимаю, как вообще с этим жить».
Русские оппозиционеры, скажите, а вы там совсем, полностью, напрочь ебанутые все, да? Вы вообще не отдупляете, что происходит? Вы там не приходя в сознание, что ли, живете, наглухо не понимая, где и в каком времени оказались? Четвертый год его страна выжигает пленным фашистские лозунги, отрубает руки за тризуб, кроет ракетами столицу соседней страны, убивает детей, выходит из конвенции по пыткам, выписывает тридцатилетние сроки - б***, он, оказывается, совершенно не был готов! Вот это, б***, стратегическое мышление. Вот это, с***, прозорливость.
Навальный, все-таки, гений. Так засрать мозги взрослым (!!) людям, что они до сих пор шариками махают, и думают, что Россия - это так, просто немножечко сломавшаяся демократия, но в целом нормальная европейская страна, надо просто посветить фонариком и диктатор зассыт, ой, куда вы тащите мою жену, п@д@р@сы!
Один перевел 500 евро на ЗСУ и поехал в Нижний Новгород - потому что, с***, не мог, б***, не поплавать с друзьями на плотике по речке. Хороший, смелый человек - и ЗСУ помогал, и суд на*** послал, и табличку в клетке написал: «Путин х...». И на плоту теперь накатается вдоволь. По Индигирке.
Второй, б***, возглавляет штаб чувака, которого тупо отравили в тюряге и вернули со всеми вырезанными кишками - ой, а как это так вы мою жену в заложники берете, а что, разве так можно было.
Главное, что меня поразило, так это фраза «Я сейчас очень хочу»… Что? Ну? Что ты хочешь? Нанять отморозков из АУЕ, которые с радостью разнесут всю эту тюрьму к **а, вытащить свою жену и свалить с ней в нормальную жизнь? Там чтоб Навального вытащить, надо было десяток человек - при первом же выстреле вся эта пи**, которая только в карцере беззащитных пытать способна - разбежится за горизонт. Взорвать ФСБ? Вступить в РДК и освобождать свою Пермь со своей женой силой? Что ты, бро, хочешь?
«Я сейчас очень хочу… оказаться на её месте» Да пошли вы на***. Необучаемые.
ФСБ вообще ничего делать не надо. Сами прилетят, сами сядут. Сами же и умрут. В добрый путь.
trololo Оця дискусія Шамана з Хантером, де він задає питання "що робити?" яскраво показує колію, в якій влада за будь-яких розкладів. Так це питання до громадянина, який не на посаді... - раз. І до якого не буде питання "нахіба тоді раніше?" - два. Варіантів тільки два: - або тиша у відповідь на питання; - або до Перемоги (до виснаження ворога, до розвалу ворога тощо = до Перемоги).
Тому тільки до ... звісно Перемоги. І добре, що хоч через РПВ (або під гаслом РПВ) нарешті допетрили оформляти. Збільшили шанси на рпв. _____________________ Це Кулеба може собі дозволити тонкий натяк-згадку про, наприклад, фінський варіант. Тонкий(( І навіть не почервоніти .... згадуючи це після свої лопат.
Колія для влади. Колія. Відповідно і для країни, і для населення. Але доля кожного в його руках. Той самий парадокс, що і з ринком -- розвиток ринку країни (долю ринку країни) вирішують об'єктивні закони процесу і рішення регуляторів; але при цьому кожен сам визначає собі бізнес. ___________________________ З ходом війни спіралі жорстокості і т.д. апріорі тільки розкручуються. Далі і далі. Всі спіралі.. Чим далі, тим сильніше. Це природній закон даного процесу - війни. Запобіжники, межі, умовності будуть падати і далі. Як внутрі, так і зовні. Усюди і у всіх.