Shaman написав:....... те, що Україна не йшла на перемовини - це чиста брехня зрадофілів. ми не йшли на капітуляцію. а можливостей реальних перемовин не було. й лише зараз Трамп дотиснув на це пуйло - й то він зараз намагається зіскочити.
яких можливостей в Раші більше. нам допомагають західною зброєю, й те, що зробили її не ми - не заважає нам її використовувати. тому й технічна, й фінансова перевага саме у наших союзників. нагадаю, ми досі не обстрілюємо Рашу далекобійними ракетами. й якщо вони почнуть нищити нашу енергетику далі, то можуть виявити, що залишити без світла Москву не так й важко.
я для цієї реклами Фламінго бачу дуже просте поясне, й чомусь тут про це ніхто не каже
звісно через війну в нас завдається чимало шкоди - один зруйнований Донбас чого вартий. але Рашу додатково нищать санкціями. й звісно вони не діють, доки не починають зникати з продажу м'ясо та туалетний папір...
Пля!... Простите, вашу демагогию уже не выдерживаю. Прошло уже 3,5 года. м'ясо та туалетний папір вже зникли? Чи коли зникнуть? Ну, нельзя же так дёшево! Ну, точно, инструктор райкома!
И не рассказывайте сказки, что вы против вечной войны. Успіх правильно написал, что ожидание краха РФ = бесконечной войне. А то, что "можливостей реальних перемовин не було", так их, вроде и сейчас нет. В таком случае надо искать какие-то приемлемые предложения. А мы наконец через 3 года отказались от границ 91. Достижение... Что мы предлагали Путину, кроме как отвести войска из Украины? Вы и сегодня против финляндизации. Единственный вариант, который вы видите для Украины - вооружённая до зубов фортеця. При этом вы, экономист, "не понимаете", что в этом случае население будет жить беднее, чем в Союзе, который вы так хаете. Ракеты и все прочие радости жизни сами по себе не рождаются. На вооружения нужны деньги. И большие. Будем кормить детей снарядами и патронами вместо молока и масла с хлебом?
А "Фламинго"... Если рассказывают, что их уже производят серийно (пусть даже 1 в сутки), то уже какое-то количество есть. Почему нет ни одного случая применения? А раньше сообщалось о разработке и начале производства ещё нескольких типов ракет, уже не вспомню названия. Но ни одного случая их боевого применения тоже не слышно. Только о "Нептуне". И то считанные случаи.
Все ваши "идеи" приведут только к тому, что из Украины не будет стремиться сбежать только совсем уж ленивый. Мы не СССР с закрытыми намертво границами и хотя бы какой-то идеей, обещавшей хорошую жизнь пусть даже в будущем. А вы сможете предложить только веру в грядущий крах России.
набір вигадок про мене. й приписування того, чого я не казав, але ЛАД додумав. за мене. не треба це робити - краще просто цитуйте мене. я знаю, що хотів сказати та сказав.
ви погодились з оцінкою Успіха. але ви ж розумієте, що це не Успіх піднявся, це ви тепер погоджуєтесь з оцінками на рівні 9 класів освіти
вам теж питання, як всім не відповівшим - що ви пропонуєте в умовах, коли агресор не хоче вести перемовин? по суті, ви пропонуєте здатися - але жоден не хоче це визнати, якийсь красиві слова пишете. скажіть просто - "Кац предлагает сдаться". ви й ваші однодумці
можливості перемовин зараз виникли саме через тиск Трампа. й пуйло чогось боїться, теж не може/не хоче відкинути їх, все показує якусь готовність. але так дії кажуть, що виконувати він не буде - й це все більш очевидно.
я не проти фінляндизації - ви сформуйте, що ви вкладаєте в цей термін. й тоді ми побачимо - те, що влаштує нас, не прийме Раша. а російське бачення фінляндії - це не для нас. це пустий термін. не ховайтесь за інших, формулюйте СВОЮ думку. не можете - тоді про що ми говоримо?
для чого ви вигадали фортецю? я таке казав? наш шлях - приєднатися до ЄС й отримати гарантії, якщо поки НАТО недоступно. почекаємо. фіни дочекались - й для гарантованої свободи вони тепер увійшли в НАТО. така фінляндизація нам підходить
про Фламінго є інше пояснення. використання ще не на часі. а як вони зазіхнуть на нашу енергетику
ідея дуже проста - організація суспільства, як в Європі й вступ в ЄС - вам цей рівень не подобається, вам потрібні Пушкін та великі ракети? тоді вам до Раші. це зараз теж не проблема, навіть програми є відповідні. раніше були, зараз не знаю...
крах Раші він відбудеться. але я не пов'язую закінчення війни з крахом - це теж ваша вигадка. хоча й так може статися. війну Раша мусить припинити раніше краху - бо інакше відбудеться обвал економіки - він вже починається...
Shaman написав:на поточний момент воюємо, доки влада рф не прийде до тями й не почне перемовини
Ок, мог просто сказать "да", но тоже принимается. Теперь ВНИМАНИЕ - вопрос со звездочкой - сразу не отвечай, хорошо подумай. Чем вариант "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон" отличается от "воюем до посинения" - о котором я позавчера писал?
ні чувак, спочатку ти відповіси на неодноразово задане питання - що робити, коли агресор не хоче йти на перемовини.
Снова у учетки операто сменился? -- без проблем - напоминаю что ты пропустил -- ваша братия с громкими заявлениями выступила -- вам эти заявления и доказывать. Как я предыдущему оператору уже говорил: на меня стрелки не переводи.
Буданов обмежується прикладом чого хоче Прибалтика, Україна. А про інших якісь навіть не натяки 😁😁😁
Але каже пересічним, що вони бачать тільки Матрицю. В реалі відбувається інше. *Кожна зі сторін, за його словами, намагається показати ситуацію у вигідному для себе на даний момент світлі. І кожна сторона переслідує свої власні цілі.*
Американська адміністрація посилює військову підтримку України, а також дає Києву можливість наносити удари вглиб території Росії. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News.
"Ми надаємо можливості для ударів по більш віддалених цілях на території Росії. Президент Трамп насамперед дбає, щоб Україна могла продовжувати захищатися. Посилення ударного потенціалу допоможе і в наступальних діях", - сказав він.
Вітакер зазначив, що в Україну вже направляється нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів. За його словами, США також щомісяця постачають Україні зброї приблизно на мільярд доларів за рахунок союзників по НАТО. https://www.unian.ua/world/ssha-ta-ukra ... 14269.html
ЛАД написав:Кстати, в Черкассах от женщины узнал, что их предупредили о штрафах в школе за разговоры детей на переменах на русском языке. Вот не стал уточнять, штрафовать будут школу, учителей или родителей. Это покруче советских методов?
Це явно чиїсь вигадки чи "поламаний телефон". Не проконтролювати, не довести, і це якщо ігнорувати те, що немає такого законодавчого обмеження і права. Можуть бути окремі заклади що на свій ризик проводять таку політику, типу принципова позиція директора/ректора, і то незрозуміло кого штрафувати, в університеті відрахувати можна, а що можна в школі?То нащо ви таке розповсюджуєте?
За словами місцевих жителів, "десятки вибухів" у регіоні пролунали близько 03:30. Після цього в мережі з'явилися кадри масштабної пожежі, за попередніми даними, на території Краснодарського НПЗ. ... На Краснодарському НПЗ було авіаційне паливо – 1,1% від загального обʼєму. По Сизранському НПЗ повторно завдали удару. Він виробляв 8,5 млн тонн нафти на рік – 3% від загального обʼєму.
Росія вдарила у Запоріжжі у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків, є загибла й поранені. У Дніпрі та Павлограді зафіксовані також влучання, повідомила місцева влада. ... ДОПОВНЕНО о 07:24. В Запоріжжі відомо про 22 поранених, серед них троє дітей – хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років. По місту було завдано сім ракетних ударів.
ДОПОВНЕНО о 08:15. У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти, і на них виникли пожежі через атаку РФ, повідомив Лисак. В Дніпрі зайнялися приватний будинок і господарська споруда, побита літня кухня.