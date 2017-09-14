Додано: Суб 30 сер, 2025 08:56

ЛАД написав: Shaman написав: .......

те, що Україна не йшла на перемовини - це чиста брехня зрадофілів. ми не йшли на капітуляцію. а можливостей реальних перемовин не було. й лише зараз Трамп дотиснув на це пуйло - й то він зараз намагається зіскочити.



яких можливостей в Раші більше. нам допомагають західною зброєю, й те, що зробили її не ми - не заважає нам її використовувати. тому й технічна, й фінансова перевага саме у наших союзників. нагадаю, ми досі не обстрілюємо Рашу далекобійними ракетами. й якщо вони почнуть нищити нашу енергетику далі, то можуть виявити, що залишити без світла Москву не так й важко.



я для цієї реклами Фламінго бачу дуже просте поясне, й чомусь тут про це ніхто не каже



Пля!...

Простите, вашу демагогию уже не выдерживаю. Прошло уже 3,5 года.

м'ясо та туалетний папір вже зникли? Чи коли зникнуть?

Ну, нельзя же так дёшево! Ну, точно, инструктор райкома!



И не рассказывайте сказки, что вы против вечной войны. Успіх правильно написал, что ожидание краха РФ = бесконечной войне.

А то, что "можливостей реальних перемовин не було", так их, вроде и сейчас нет. В таком случае надо искать какие-то приемлемые предложения. А мы наконец через 3 года отказались от границ 91. Достижение...

Что мы предлагали Путину, кроме как отвести войска из Украины?

Вы и сегодня против финляндизации.

Единственный вариант, который вы видите для Украины - вооружённая до зубов фортеця. При этом вы, экономист, "не понимаете", что в этом случае население будет жить беднее, чем в Союзе, который вы так хаете. Ракеты и все прочие радости жизни сами по себе не рождаются. На вооружения нужны деньги. И большие. Будем кормить детей снарядами и патронами вместо молока и масла с хлебом?



А "Фламинго"... Если рассказывают, что их уже производят серийно (пусть даже 1 в сутки), то уже какое-то количество есть. Почему нет ни одного случая применения?

А раньше сообщалось о разработке и начале производства ещё нескольких типов ракет, уже не вспомню названия. Но ни одного случая их боевого применения тоже не слышно. Только о "Нептуне". И то считанные случаи.



набір вигадок про мене. й приписування того, чого я не казав, аледодумав. за мене. не треба це робити - краще просто цитуйте мене. я знаю, що хотів сказати та сказав.ви погодились з оцінкою Успіха. але ви ж розумієте, що це не Успіх піднявся, це ви тепер погоджуєтесь з оцінками на рівні 9 класів освітивам теж питання, як всім не відповівшим -в умовах, коли агресор не хоче вести перемовин? по суті, ви пропонуєте здатися - але жоден не хоче це визнати, якийсь красиві слова пишете. скажіть просто - "Кац предлагает сдаться". ви й ваші однодумціможливості перемовин зараз виникли саме через тиск Трампа. й пуйло чогось боїться, теж не може/не хоче відкинути їх, все показує якусь готовність. але так дії кажуть, що виконувати він не буде - й це все більш очевидно.я не проти фінляндизації - ви сформуйте, що ви вкладаєте в цей термін. й тоді ми побачимо - те, що влаштує нас, не прийме Раша. а російське бачення фінляндії - це не для нас. це пустий термін. не ховайтесь за інших, формулюйте СВОЮ думку. не можете - тоді про що ми говоримо?для чого ви вигадали фортецю? я таке казав? наш шлях - приєднатися до ЄС й отримати гарантії, якщо поки НАТО недоступно. почекаємо. фіни дочекались - й для гарантованої свободи вони тепер увійшли в НАТО. така фінляндизація нам підходитьпро Фламінго є інше пояснення. використання ще не на часі. а як вони зазіхнуть на нашу енергетикуідея дуже проста - організація суспільства, як в Європі й вступ в ЄС - вам цей рівень не подобається, вам потрібні Пушкін та великі ракети? тоді вам до Раші. це зараз теж не проблема, навіть програми є відповідні. раніше були, зараз не знаю...крах Раші він відбудеться. але я не пов'язую закінчення війни з крахом - це теж ваша вигадка. хоча й так може статися. війну Раша мусить припинити раніше краху - бо інакше відбудеться обвал економіки - він вже починається...